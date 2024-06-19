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Мишустин: производству средств поражения надо уделять особое внимание
Мишустин: производству средств поражения надо уделять особое внимание - РИА Новости Крым, 19.06.2024
Мишустин: производству средств поражения надо уделять особое внимание
Особое внимание необходимо уделять увеличению производства на предприятиях, выпускающих компоненты для средств поражения, заявил премьер-министр РФ Михаил... РИА Новости Крым, 19.06.2024
2024-06-19T15:02
2024-06-19T15:02
2024-06-19T15:03
михаил мишустин
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СИМЕРОПОЛЬ, 19 июн - РИА Новости Крым. Особое внимание необходимо уделять увеличению производства на предприятиях, выпускающих компоненты для средств поражения, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании координационного совета по обеспечению потребностей Вооруженных сил РФ.Мишустин напомнил, что президент поручил помочь завершить строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов ряда таких организаций.Эта работа ведется в рамках группы по реализации специального инфраструктурного проекта, который возглавляет вице-премьер Марат Хуснуллин, в том числе в части оптимизации проектных решений, корректировки регуляторики и межведомственного согласования, отметил премьер-министр.Также Мишустин заявил о необходимости тщательного контроля за использованием денежных средств, которые выделяются на развитие оборонно-промышленного комплекса России, чтобы предотвращать возможные нарушения.Необходимо совершенствовать качественные характеристики военной продукции, которая поставляется в зону СВО, также подчеркнул глава кабмина.По ряду позиций вооружений и техники выпущено более 60% запланированной для военных нужд в зоне СВО продукции на 2024 год, уточнил премьер-министр и подчеркнул необходимость строго соблюдать установленные сроки и не сбавлять набранный темп.Военнослужащим должна оказываться постоянная помощь государства, также отметил глава кабмина.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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михаил мишустин, новости, правительство россии, армия и флот, вооруженные силы россии
Мишустин: производству средств поражения надо уделять особое внимание
Производству средств поражения надо уделять особое внимание – Мишустин
15:02 19.06.2024 (обновлено: 15:03 19.06.2024)
СИМЕРОПОЛЬ, 19 июн - РИА Новости Крым. Особое внимание необходимо уделять увеличению производства на предприятиях, выпускающих компоненты для средств поражения, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании координационного совета по обеспечению потребностей Вооруженных сил РФ.
"Особое внимание надо уделять увеличению производства на предприятиях, которые выпускают компоненты для средств поражения", – сказал он.
Мишустин напомнил, что президент поручил помочь завершить строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов ряда таких организаций.
Эта работа ведется в рамках группы по реализации специального инфраструктурного проекта, который возглавляет вице-премьер Марат Хуснуллин, в том числе в части оптимизации проектных решений, корректировки регуляторики и межведомственного согласования, отметил премьер-министр.
Также Мишустин заявил о необходимости тщательного контроля за использованием денежных средств, которые выделяются на развитие оборонно-промышленного комплекса России, чтобы предотвращать возможные нарушения.
"На развитие оборонно-промышленного комплекса выделяются значительные средства. Необходимо тщательно контролировать распределение и использование денежных ресурсов на каждом этапе, проверять заключенные соглашения и шире применять инструменты рискоориентированного подхода, чтобы предотвращать возможные нарушения", – сказал он.
Необходимо совершенствовать качественные характеристики военной продукции, которая поставляется в зону СВО, также подчеркнул глава кабмина.
По ряду позиций вооружений и техники выпущено более 60% запланированной для военных нужд в зоне СВО продукции на 2024 год, уточнил премьер-министр и подчеркнул необходимость строго соблюдать установленные сроки и не сбавлять набранный темп.
Военнослужащим должна оказываться постоянная помощь государства, также отметил глава кабмина.
"Очень важно, чтобы тем, кто выполняет воинский долг, оказывалась постоянная помощь государства. Мы сегодня детально рассмотрим, куда требуется направить дополнительные усилия, чтобы решить все поставленные президентом задачи", – подчеркнул Мишустин.