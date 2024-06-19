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Мишустин: производству средств поражения надо уделять особое внимание

Мишустин: производству средств поражения надо уделять особое внимание - РИА Новости Крым, 19.06.2024

Мишустин: производству средств поражения надо уделять особое внимание

Особое внимание необходимо уделять увеличению производства на предприятиях, выпускающих компоненты для средств поражения, заявил премьер-министр РФ Михаил... РИА Новости Крым, 19.06.2024

2024-06-19T15:02

2024-06-19T15:02

2024-06-19T15:03

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СИМЕРОПОЛЬ, 19 июн - РИА Новости Крым. Особое внимание необходимо уделять увеличению производства на предприятиях, выпускающих компоненты для средств поражения, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании координационного совета по обеспечению потребностей Вооруженных сил РФ.Мишустин напомнил, что президент поручил помочь завершить строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов ряда таких организаций.Эта работа ведется в рамках группы по реализации специального инфраструктурного проекта, который возглавляет вице-премьер Марат Хуснуллин, в том числе в части оптимизации проектных решений, корректировки регуляторики и межведомственного согласования, отметил премьер-министр.Также Мишустин заявил о необходимости тщательного контроля за использованием денежных средств, которые выделяются на развитие оборонно-промышленного комплекса России, чтобы предотвращать возможные нарушения.Необходимо совершенствовать качественные характеристики военной продукции, которая поставляется в зону СВО, также подчеркнул глава кабмина.По ряду позиций вооружений и техники выпущено более 60% запланированной для военных нужд в зоне СВО продукции на 2024 год, уточнил премьер-министр и подчеркнул необходимость строго соблюдать установленные сроки и не сбавлять набранный темп.Военнослужащим должна оказываться постоянная помощь государства, также отметил глава кабмина.

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил мишустин, новости, правительство россии, армия и флот, вооруженные силы россии