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Сильные ливни с грозами и шквалистым ветром: погода в Крыму в воскресенье - РИА Новости Крым, 16.06.2024
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Сильные ливни с грозами и шквалистым ветром: погода в Крыму в воскресенье
Сильные ливни с грозами и шквалистым ветром: погода в Крыму в воскресенье - РИА Новости Крым, 16.06.2024
Сильные ливни с грозами и шквалистым ветром: погода в Крыму в воскресенье
В воскресенье полуостров останется во власти южного циклона. Повсеместно пройдут дожди, местами сильные ливни (30-50 мм) с грозами, шквалистым усилением ветра... РИА Новости Крым, 16.06.2024
2024-06-16T00:01
2024-06-16T00:01
погода в крыму
крымская погода
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн - РИА Новости Крым. В воскресенье полуостров останется во власти южного циклона. Повсеместно пройдут дожди, местами сильные ливни (30-50 мм) с грозами, шквалистым усилением ветра 15-20 м/с и градом. На реках северного предгорья и ЮБК ожидается подъем уровней воды на 0,5-1,5 метра без достижения опасных отметок. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе облачно с прояснениями. Временами дождь, гроза. Ветер северо-западный 7-12 м/с, местами до 17 м/с. Температура воздуха ночью +17…+19 градусов, днем +24...+26.В Севастополе облачно с прояснениями. Ночью дождь, гроза, днем небольшой дождь. Ветер северо-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +18…+20, днем +24…+26 градусов.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, временами дождь. Ночью столбики термометров покажут +18...+20 градусов, днем +24...+26.По Крыму объявлено штормовое предупреждение.
https://crimea.ria.ru/20240615/krym-pod-udarom-tsiklona-kak-poluostrov-perezhil-nochnuyu-stikhiyu-1138127839.html
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погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Сильные ливни с грозами и шквалистым ветром: погода в Крыму в воскресенье

В Крыму в воскресенье пройдут сильные ливни с грозами и шквалистым усилением ветра

00:01 16.06.2024
 
© РИА Новости . Алексей Никольский / Перейти в фотобанкЛивни и шквалистый ветер
Ливни и шквалистый ветер - РИА Новости, 1920, 16.06.2024
© РИА Новости . Алексей Никольский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн - РИА Новости Крым. В воскресенье полуостров останется во власти южного циклона. Повсеместно пройдут дожди, местами сильные ливни (30-50 мм) с грозами, шквалистым усилением ветра 15-20 м/с и градом. На реках северного предгорья и ЮБК ожидается подъем уровней воды на 0,5-1,5 метра без достижения опасных отметок. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +15…+20, днем +23…+28 градусов, в горах +17…+22", – сказано в прогнозе.
В Симферополе облачно с прояснениями. Временами дождь, гроза. Ветер северо-западный 7-12 м/с, местами до 17 м/с. Температура воздуха ночью +17…+19 градусов, днем +24...+26.
В Севастополе облачно с прояснениями. Ночью дождь, гроза, днем небольшой дождь. Ветер северо-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +18…+20, днем +24…+26 градусов.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, временами дождь. Ночью столбики термометров покажут +18...+20 градусов, днем +24...+26.
По Крыму объявлено штормовое предупреждение.
Стихия в Крыму - РИА Новости, 1920, 15.06.2024
Вчера, 10:33Эксклюзивы РИА Новости Крым
Крым под ударом циклона: как полуостров пережил ночную стихию
 
Погода в КрымуКрымская погодаСимферопольСевастопольЯлтаАлуштаЕвпаторияСудакФеодосияКрымский гидрометцентр
 
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Заголовок открываемого материала
00:01Сильные ливни с грозами и шквалистым ветром: погода в Крыму в воскресенье
00:00Какой сегодня праздник: 16 июня
22:30Главное за день: 15 июня
22:06Без России все бессмысленно: что заявили участники саммита в Швейцарии
21:52В Севастополе продолжаются восстановительные работы после ночного ливня
21:31Россия лидирует в медальном зачете на Играх БРИКС
21:05Севастополь вошел в тройку самых "умных" крупных городов России
20:48Сохранить исчезающие виды – в Крыму подкармливают диких животных
20:32В Северной Осетии подростка унесло течением реки – его ищут второй день
20:02Крымский мост: обстановка в субботу вечером
19:47В Москве школьница утонула в пруду
19:46На чиновников Алушты возбудили дело из-за нерасселения аварийного дома
19:28Качество морской воды в Крыму: результаты проверки Роспотребнадзора
19:10В Севастополе флот проводит учения
18:47Пьяный водитель наехал на двух женщин на тротуаре в селе под Севастополем
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17:57Памятник вымершим: уникальная скульптура украшает курорт в Крыму
17:30Новые жертвы: трое севастопольцев отдали мошенникам почти 2 миллиона
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16:37На Украине сбой в движении поездов после взрыва на подстанции
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