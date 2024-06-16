https://crimea.ria.ru/20240616/silnye-livni-s-grozami-i-shkvalistym-vetrom-pogoda-v-krymu-v-voskresene-1138139802.html
Сильные ливни с грозами и шквалистым ветром: погода в Крыму в воскресенье
Сильные ливни с грозами и шквалистым ветром: погода в Крыму в воскресенье - РИА Новости Крым, 16.06.2024
Сильные ливни с грозами и шквалистым ветром: погода в Крыму в воскресенье
В воскресенье полуостров останется во власти южного циклона. Повсеместно пройдут дожди, местами сильные ливни (30-50 мм) с грозами, шквалистым усилением ветра... РИА Новости Крым, 16.06.2024
2024-06-16T00:01
2024-06-16T00:01
2024-06-16T00:01
погода в крыму
крымская погода
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феодосия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн - РИА Новости Крым. В воскресенье полуостров останется во власти южного циклона. Повсеместно пройдут дожди, местами сильные ливни (30-50 мм) с грозами, шквалистым усилением ветра 15-20 м/с и градом. На реках северного предгорья и ЮБК ожидается подъем уровней воды на 0,5-1,5 метра без достижения опасных отметок. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе облачно с прояснениями. Временами дождь, гроза. Ветер северо-западный 7-12 м/с, местами до 17 м/с. Температура воздуха ночью +17…+19 градусов, днем +24...+26.В Севастополе облачно с прояснениями. Ночью дождь, гроза, днем небольшой дождь. Ветер северо-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +18…+20, днем +24…+26 градусов.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, временами дождь. Ночью столбики термометров покажут +18...+20 градусов, днем +24...+26.По Крыму объявлено штормовое предупреждение.
https://crimea.ria.ru/20240615/krym-pod-udarom-tsiklona-kak-poluostrov-perezhil-nochnuyu-stikhiyu-1138127839.html
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погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Сильные ливни с грозами и шквалистым ветром: погода в Крыму в воскресенье
В Крыму в воскресенье пройдут сильные ливни с грозами и шквалистым усилением ветра
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн - РИА Новости Крым. В воскресенье полуостров останется во власти южного циклона. Повсеместно пройдут дожди, местами сильные ливни (30-50 мм) с грозами, шквалистым усилением ветра 15-20 м/с и градом. На реках северного предгорья и ЮБК ожидается подъем уровней воды на 0,5-1,5 метра без достижения опасных отметок. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +15…+20, днем +23…+28 градусов, в горах +17…+22", – сказано в прогнозе.
В Симферополе облачно с прояснениями. Временами дождь, гроза. Ветер северо-западный 7-12 м/с, местами до 17 м/с. Температура воздуха ночью +17…+19 градусов, днем +24...+26.
В Севастополе облачно с прояснениями. Ночью дождь, гроза, днем небольшой дождь. Ветер северо-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +18…+20, днем +24…+26 градусов.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, временами дождь. Ночью столбики термометров покажут +18...+20 градусов, днем +24...+26.
По Крыму объявлено штормовое предупреждение.