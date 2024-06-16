https://crimea.ria.ru/20240616/silnye-livni-s-grozami-i-shkvalistym-vetrom-pogoda-v-krymu-v-voskresene-1138139802.html

Сильные ливни с грозами и шквалистым ветром: погода в Крыму в воскресенье

Сильные ливни с грозами и шквалистым ветром: погода в Крыму в воскресенье - РИА Новости Крым, 16.06.2024

Сильные ливни с грозами и шквалистым ветром: погода в Крыму в воскресенье

В воскресенье полуостров останется во власти южного циклона. Повсеместно пройдут дожди, местами сильные ливни (30-50 мм) с грозами, шквалистым усилением ветра... РИА Новости Крым, 16.06.2024

2024-06-16T00:01

2024-06-16T00:01

2024-06-16T00:01

погода в крыму

крымская погода

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

крымский гидрометцентр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн - РИА Новости Крым. В воскресенье полуостров останется во власти южного циклона. Повсеместно пройдут дожди, местами сильные ливни (30-50 мм) с грозами, шквалистым усилением ветра 15-20 м/с и градом. На реках северного предгорья и ЮБК ожидается подъем уровней воды на 0,5-1,5 метра без достижения опасных отметок. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе облачно с прояснениями. Временами дождь, гроза. Ветер северо-западный 7-12 м/с, местами до 17 м/с. Температура воздуха ночью +17…+19 градусов, днем +24...+26.В Севастополе облачно с прояснениями. Ночью дождь, гроза, днем небольшой дождь. Ветер северо-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +18…+20, днем +24…+26 градусов.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, временами дождь. Ночью столбики термометров покажут +18...+20 градусов, днем +24...+26.По Крыму объявлено штормовое предупреждение.

https://crimea.ria.ru/20240615/krym-pod-udarom-tsiklona-kak-poluostrov-perezhil-nochnuyu-stikhiyu-1138127839.html

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алушта

евпатория

судак

феодосия

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2024

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