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Российские силы создают санитарную зону в Харьковской области – Кремль

Российские силы создают санитарную зону в Харьковской области – Кремль - РИА Новости Крым, 16.06.2024

Российские силы создают санитарную зону в Харьковской области – Кремль

В Харьковской области военные России ведут работу по созданию санитарной зоны, чтобы обезопасить от обстрелов Белгородскую область. Эта работа будет... РИА Новости Крым, 16.06.2024

2024-06-16T15:04

2024-06-16T15:04

2024-06-16T15:04

дмитрий песков

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харьковская область

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обстрелы белгородской области

белгородская область

шебекино (город в белгородской области)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн - РИА Новости Крым. В Харьковской области военные России ведут работу по созданию санитарной зоны, чтобы обезопасить от обстрелов Белгородскую область. Эта работа будет продолжаться до полной безопасности приграничья России, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.Президент РФ Владимир Путин допустил создание на Украине "санитарной зоны" для защиты России от обстрелов со стороны ВСУ. Российский год назад лидер подчеркнул, что такие меры могут быть приняты в перспективе в зависимости от того, как будет развиваться ситуация.На этой неделе российский лидер подчеркнул, что российские военнослужащие на Харьковском направлении достойно сражаются, постепенно отодвигая линию фронта в сторону Харькова. Он отметил, что это необходимо для того, чтобы снизить террористические удары по Белгороду и другим населенным пунктам. И добавил, что если противник будет продолжать делать то, что он делал до сих пор, "мы тогда задумаемся о том, как действовать дальше, чтобы обезопасить наши населенные пункты".Читайте также на РИА Новости Крым:"Санитарная зона" на Украине: где остановятся российские войскаГруппировка "Север" разгромила две бригады ВСУ в Харьковской областиРоссийские войска с начала года освободили 47 населенных пунктов – Путин

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белгородская область

шебекино (город в белгородской области)

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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