Российские силы создают санитарную зону в Харьковской области – Кремль
В Харьковской области ВС РФ создают буферную зону для безопасности Белгорода – Песков
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакевСтрельба из самоходного миномета артиллерии Резерва Верховного Главнокомандования 2С4 "Тюльпан" калибра 240-мм.
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макев
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн - РИА Новости Крым. В Харьковской области военные России ведут работу по созданию санитарной зоны, чтобы обезопасить от обстрелов Белгородскую область. Эта работа будет продолжаться до полной безопасности приграничья России, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"По Харьковской области, идет же работа по созданию буферной зоны, санитарной зоны. Эта работа продолжается, разумеется, пока мы не обезопасим Шебекино, Белгородскую область, другие наши области от таких варварских обстрелов, конечно же, эта работа не прекратится", - сказал Песков в комментарии журналисту Павлу Зарубину, запись опубликована в Telegram-канале корреспондента.
Президент РФ Владимир Путин допустил создание на Украине "санитарной зоны" для защиты России от обстрелов со стороны ВСУ. Российский год назад лидер подчеркнул, что такие меры могут быть приняты в перспективе в зависимости от того, как будет развиваться ситуация.
На этой неделе российский лидер подчеркнул, что российские военнослужащие на Харьковском направлении достойно сражаются, постепенно отодвигая линию фронта в сторону Харькова. Он отметил, что это необходимо для того, чтобы снизить террористические удары по Белгороду и другим населенным пунктам. И добавил, что если противник будет продолжать делать то, что он делал до сих пор, "мы тогда задумаемся о том, как действовать дальше, чтобы обезопасить наши населенные пункты".
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