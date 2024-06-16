https://crimea.ria.ru/20240616/ochered-u-krymskogo-mosta-vyrosla-v-shest-raz-1138146994.html

Очередь у Крымского моста выросла в шесть раз

Очередь у Крымского моста выросла в шесть раз - РИА Новости Крым, 16.06.2024

Очередь у Крымского моста выросла в шесть раз

За несколько часов очередь перед досмотровыми пунктами у Крымского моста выросла в шесть раз. Об этом сообщается Telegram-канал оперативной информации о... РИА Новости Крым, 16.06.2024

2024-06-16T10:01

2024-06-16T10:01

2024-06-16T10:04

ситуация на дорогах крыма

крым

крымский мост

транспорт

логистика

керчь

тамань

краснодарский край

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн - РИА Новости Крым. За несколько часов очередь перед досмотровыми пунктами у Крымского моста выросла в шесть раз. Об этом сообщается Telegram-канал оперативной информации о ситуации на транспортном переходе.При этом со стороны Керчи проезд остается свободным.В 7:00 проезда в Крым у моста ожидали 51 автомобиль, каждый час число машин росло кратно.Очереди у пунктов досмотра на мостовом переходе через Керченский пролив начали расти в субботу. К вечеру проезда со стороны Тамани ожидали 190 машин.В настоящее время движение по Крымскому мосту разрешено автомобилям массой до 3,5 тонн. Также добраться из Крыма на материк и обратно можно по сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута – 387 км. Ориентировочное время в пути составляет семь часов.Через Керченскую переправу следуют фуры, которые перевозят товары первой необходимости, а также срочные и скоропортящиеся грузы. Пассажирские автобусы также переправляют по морскому пути.Оперативная информация размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.

крым

крымский мост

керчь

тамань

краснодарский край

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, крымский мост, транспорт, логистика, керчь, тамань, краснодарский край, новости крыма