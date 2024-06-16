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Очередь у Крымского моста выросла в шесть раз - РИА Новости Крым, 16.06.2024
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Очередь у Крымского моста выросла в шесть раз
Очередь у Крымского моста выросла в шесть раз - РИА Новости Крым, 16.06.2024
Очередь у Крымского моста выросла в шесть раз
За несколько часов очередь перед досмотровыми пунктами у Крымского моста выросла в шесть раз. Об этом сообщается Telegram-канал оперативной информации о... РИА Новости Крым, 16.06.2024
2024-06-16T10:01
2024-06-16T10:04
ситуация на дорогах крыма
крым
крымский мост
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логистика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн - РИА Новости Крым. За несколько часов очередь перед досмотровыми пунктами у Крымского моста выросла в шесть раз. Об этом сообщается Telegram-канал оперативной информации о ситуации на транспортном переходе.При этом со стороны Керчи проезд остается свободным.В 7:00 проезда в Крым у моста ожидали 51 автомобиль, каждый час число машин росло кратно.Очереди у пунктов досмотра на мостовом переходе через Керченский пролив начали расти в субботу. К вечеру проезда со стороны Тамани ожидали 190 машин.В настоящее время движение по Крымскому мосту разрешено автомобилям массой до 3,5 тонн. Также добраться из Крыма на материк и обратно можно по сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута – 387 км. Ориентировочное время в пути составляет семь часов.Через Керченскую переправу следуют фуры, которые перевозят товары первой необходимости, а также срочные и скоропортящиеся грузы. Пассажирские автобусы также переправляют по морскому пути.Оперативная информация размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
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РИА Новости Крым
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крым, крымский мост, транспорт, логистика, керчь, тамань, краснодарский край, новости крыма
Очередь у Крымского моста выросла в шесть раз

Проезда по Крымскому мосту ожидают 300 машин

10:01 16.06.2024 (обновлено: 10:04 16.06.2024)
 
© РИА Новости Крым . Андрей ЖуковАвтомобили стоящие в очереди на Крымский мост
Автомобили стоящие в очереди на Крымский мост - РИА Новости, 1920, 16.06.2024
© РИА Новости Крым . Андрей Жуков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн - РИА Новости Крым. За несколько часов очередь перед досмотровыми пунктами у Крымского моста выросла в шесть раз. Об этом сообщается Telegram-канал оперативной информации о ситуации на транспортном переходе.

"По данным на 10:00 в очереди со стороны Тамани находится 300 транспортных средств. Время ожидания около часа", - сказано в сообщении.

При этом со стороны Керчи проезд остается свободным.
В 7:00 проезда в Крым у моста ожидали 51 автомобиль, каждый час число машин росло кратно.
Очереди у пунктов досмотра на мостовом переходе через Керченский пролив начали расти в субботу. К вечеру проезда со стороны Тамани ожидали 190 машин.
В настоящее время движение по Крымскому мосту разрешено автомобилям массой до 3,5 тонн. Также добраться из Крыма на материк и обратно можно по сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута – 387 км. Ориентировочное время в пути составляет семь часов.
Через Керченскую переправу следуют фуры, которые перевозят товары первой необходимости, а также срочные и скоропортящиеся грузы. Пассажирские автобусы также переправляют по морскому пути.
Оперативная информация размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
 
Ситуация на дорогах КрымаКрымКрымский мостТранспортЛогистикаКерчьТаманьКраснодарский крайНовости Крыма
 
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