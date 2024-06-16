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Очередь у Крымского моста: данные на утро субботы - РИА Новости Крым, 16.06.2024
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Очередь у Крымского моста: данные на утро субботы
Очередь у Крымского моста: данные на утро субботы - РИА Новости Крым, 16.06.2024
Очередь у Крымского моста: данные на утро субботы
Утром в субботу у Крымского моста сохраняется очередь из автомобилей. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на... РИА Новости Крым, 16.06.2024
2024-06-16T07:02
2024-06-16T07:11
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
крым
транспорт
логистика
керчь
тамань
краснодарский край
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн - РИА Новости Крым. Утром в субботу у Крымского моста сохраняется очередь из автомобилей. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на транспортном переходе.При этом выезд из Крыма свободен – со стороны Керчи очереди перед пунктами досмотра нет.Очереди у пунктов досмотра на мостовом переходе через Керченский пролив начали расти в субботу. К вечеру проезда со стороны Тамани ожидали 190 машин.В настоящее время движение по Крымскому мосту разрешено автомобилям массой до 3,5 тонн. Также добраться из Крыма на материк и обратно можно по сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута – 387 км. Ориентировочное время в пути составляет семь часов.Через Керченскую переправу следуют фуры, которые перевозят товары первой необходимости, а также срочные и скоропортящиеся грузы. Пассажирские автобусы также переправляют по морскому пути.Оперативная информация размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
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крымский мост, крым, транспорт, логистика, керчь, тамань, краснодарский край, новости крыма
Очередь у Крымского моста: данные на утро субботы

Проезда по Крымскому мосту ожидает 51 автомобиль со стороны Тамани

07:02 16.06.2024 (обновлено: 07:11 16.06.2024)
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкДвижение автомобилей по Крымскому мосту
Движение автомобилей по Крымскому мосту - РИА Новости, 1920, 16.06.2024
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн - РИА Новости Крым. Утром в субботу у Крымского моста сохраняется очередь из автомобилей. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на транспортном переходе.
"К 7:00 в очереди со стороны Тамани находится 51 транспортное средство", - сказано в сообщении.
При этом выезд из Крыма свободен – со стороны Керчи очереди перед пунктами досмотра нет.
Очереди у пунктов досмотра на мостовом переходе через Керченский пролив начали расти в субботу. К вечеру проезда со стороны Тамани ожидали 190 машин.
В настоящее время движение по Крымскому мосту разрешено автомобилям массой до 3,5 тонн. Также добраться из Крыма на материк и обратно можно по сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута – 387 км. Ориентировочное время в пути составляет семь часов.
Через Керченскую переправу следуют фуры, которые перевозят товары первой необходимости, а также срочные и скоропортящиеся грузы. Пассажирские автобусы также переправляют по морскому пути.
Оперативная информация размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
 
Ситуация на дорогах КрымаКрымский мостКрымТранспортЛогистикаКерчьТаманьКраснодарский крайНовости Крыма
 
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