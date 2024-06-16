https://crimea.ria.ru/20240616/ochered-u-krymskogo-mosta-dannye-na-utro-subboty-1138146117.html

Очередь у Крымского моста: данные на утро субботы

Очередь у Крымского моста: данные на утро субботы - РИА Новости Крым, 16.06.2024

Очередь у Крымского моста: данные на утро субботы

Утром в субботу у Крымского моста сохраняется очередь из автомобилей. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на... РИА Новости Крым, 16.06.2024

2024-06-16T07:02

2024-06-16T07:02

2024-06-16T07:11

ситуация на дорогах крыма

крымский мост

крым

транспорт

логистика

керчь

тамань

краснодарский край

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн - РИА Новости Крым. Утром в субботу у Крымского моста сохраняется очередь из автомобилей. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на транспортном переходе.При этом выезд из Крыма свободен – со стороны Керчи очереди перед пунктами досмотра нет.Очереди у пунктов досмотра на мостовом переходе через Керченский пролив начали расти в субботу. К вечеру проезда со стороны Тамани ожидали 190 машин.В настоящее время движение по Крымскому мосту разрешено автомобилям массой до 3,5 тонн. Также добраться из Крыма на материк и обратно можно по сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута – 387 км. Ориентировочное время в пути составляет семь часов.Через Керченскую переправу следуют фуры, которые перевозят товары первой необходимости, а также срочные и скоропортящиеся грузы. Пассажирские автобусы также переправляют по морскому пути.Оперативная информация размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.

крымский мост

крым

керчь

тамань

краснодарский край

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымский мост, крым, транспорт, логистика, керчь, тамань, краснодарский край, новости крыма