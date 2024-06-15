https://crimea.ria.ru/20240615/v-sevastopole-flot-provodit-ucheniya-1138143058.html

В Севастополе флот проводит учения

В Севастополе флот проводит учения - РИА Новости Крым, 15.06.2024

В Севастополе флот проводит учения

Вечером в Севастополе военные снова проводят учения со стрельбой. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 15.06.2024

2024-06-15T19:10

2024-06-15T19:10

2024-06-15T19:14

севастополь

учения

новости

новости крыма

крым

безопасность республики крым и севастополя

чф рф (черноморский флот российской федерации)

михаил развожаев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/05/1f/1119631735_0:0:1601:900_1920x0_80_0_0_97a1c7b1d33cc24011b7a1ded161096f.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн - РИА Новости Крым. Вечером в Севастополе военные снова проводят учения со стрельбой. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.В городе все спокойно, подчеркнул губернатор.Вооруженные силы РФ регулярно проводят учения, поскольку этого требует оперативная обстановка. Местные власти заранее предупреждают об этом жителей и гостей региона.В Крыму и Севастополе действует желтый уровень террористической опасности. Этот режим подразумевает усиление работы силовых органов, проведение досмотров на вокзалах и в людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, усиленную охрану стратегических объектов.

https://crimea.ria.ru/20240615/rossiyskie-boevye-korabli-provedut-ucheniya-v-sredizemnom-more-1138130127.html

севастополь

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, учения, новости, новости крыма, крым, безопасность республики крым и севастополя, чф рф (черноморский флот российской федерации), михаил развожаев