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В Севастополе флот проводит учения - РИА Новости Крым, 15.06.2024
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В Севастополе флот проводит учения
В Севастополе флот проводит учения - РИА Новости Крым, 15.06.2024
В Севастополе флот проводит учения
Вечером в Севастополе военные снова проводят учения со стрельбой. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 15.06.2024
2024-06-15T19:10
2024-06-15T19:14
севастополь
учения
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новости крыма
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безопасность республики крым и севастополя
чф рф (черноморский флот российской федерации)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн - РИА Новости Крым. Вечером в Севастополе военные снова проводят учения со стрельбой. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.В городе все спокойно, подчеркнул губернатор.Вооруженные силы РФ регулярно проводят учения, поскольку этого требует оперативная обстановка. Местные власти заранее предупреждают об этом жителей и гостей региона.В Крыму и Севастополе действует желтый уровень террористической опасности. Этот режим подразумевает усиление работы силовых органов, проведение досмотров на вокзалах и в людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, усиленную охрану стратегических объектов.
https://crimea.ria.ru/20240615/rossiyskie-boevye-korabli-provedut-ucheniya-v-sredizemnom-more-1138130127.html
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севастополь, учения, новости, новости крыма, крым, безопасность республики крым и севастополя, чф рф (черноморский флот российской федерации), михаил развожаев
В Севастополе флот проводит учения

Черноморский флот проводит учения в Севастополе

19:10 15.06.2024 (обновлено: 19:14 15.06.2024)
 
© РИА Новости Крым, Наталия НазарукВечерний Севастополь
Вечерний Севастополь
© РИА Новости Крым, Наталия Назарук
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн - РИА Новости Крым. Вечером в Севастополе военные снова проводят учения со стрельбой. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.
"Ориентировочно до 20:00 в районе Северного и Южного молов, а также Стрелецкой и Камышовой бухт флот проводит тренировки расчетов ППДО со стрельбой из различных видов стрелкового оружия", – написал он в Telegram.
В городе все спокойно, подчеркнул губернатор.
Вооруженные силы РФ регулярно проводят учения, поскольку этого требует оперативная обстановка. Местные власти заранее предупреждают об этом жителей и гостей региона.
В Крыму и Севастополе действует желтый уровень террористической опасности. Этот режим подразумевает усиление работы силовых органов, проведение досмотров на вокзалах и в людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, усиленную охрану стратегических объектов.
Фрегат Маршал Шапошников - РИА Новости, 1920, 15.06.2024
12:35
Российские боевые корабли проведут учения в Средиземном море
 
СевастопольУченияНовостиНовости КрымаКрымБезопасность Республики Крым и СевастополяЧФ РФ (Черноморский флот Российской Федерации)Михаил Развожаев
 
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