Рейтинг@Mail.ru
Крымский мост сейчас: утром в субботу очередь к досмотровым пунктам - РИА Новости Крым, 15.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудник ДПС ГИБДД в Крыму - РИА Новости, 1920
Ситуация на дорогах Крыма
https://crimea.ria.ru/20240615/krymskiy-most-seychas-utrom-v-subbotu-ochered-k-dosmotrovym-punktam-1138124758.html
Крымский мост сейчас: утром в субботу очередь к досмотровым пунктам
Крымский мост сейчас: утром в субботу очередь к досмотровым пунктам - РИА Новости Крым, 15.06.2024
Крымский мост сейчас: утром в субботу очередь к досмотровым пунктам
На Крымском мосту в субботу утром начала расти очередь к досмотровым пунктам – скопились машины на въезд в Крым. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной... РИА Новости Крым, 15.06.2024
2024-06-15T07:07
2024-06-15T07:09
крымский мост
ситуация на дорогах крыма
крым
керчь
тамань
краснодарский край
транспорт
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/0e/1130714192_229:0:1280:591_1920x0_80_0_0_2908c55d7d39c1a41b5c82711e8afa1a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн - РИА Новости Крым. На Крымском мосту в субботу утром начала расти очередь к досмотровым пунктам – скопились машины на въезд в Крым. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на транспортном переходе.В настоящее время движение по Крымскому мосту разрешено автомобилям массой до 3,5 тонн. Также добраться из Крыма на материк и обратно можно по сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута составляет 387 км. Ориентировочное время в пути – семь часов.Через Керченскую переправу следуют фуры, которые перевозят товары первой необходимости, а также срочные и скоропортящиеся грузы. Пассажирские автобусы также переправляют по морскому пути.Оперативная информация размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
https://crimea.ria.ru/20240614/kak-rabotaet-sukhoputnyy-koridor-v-krym-i-naskolko-on-bezopasen-1138084823.html
крымский мост
крым
керчь
тамань
краснодарский край
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/0e/1130714192_438:0:1226:591_1920x0_80_0_0_afc4f9b52fa6b75101cd32dde6d1df6a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крымский мост, крым, керчь, тамань, краснодарский край, транспорт
Крымский мост сейчас: утром в субботу очередь к досмотровым пунктам

На Крымском мосту растет очередь к досмотровым пунктам

07:07 15.06.2024 (обновлено: 07:09 15.06.2024)
 
© РИА Новости КрымОчередь перед Крымским мостом
Очередь перед Крымским мостом - РИА Новости, 1920, 15.06.2024
© РИА Новости Крым
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн - РИА Новости Крым. На Крымском мосту в субботу утром начала расти очередь к досмотровым пунктам скопились машины на въезд в Крым. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на транспортном переходе.

"По состоянию на 07:00 в очереди со стороны Тамани находится 57 транспортных средств. Со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра нет", говорится в сообщении.

В настоящее время движение по Крымскому мосту разрешено автомобилям массой до 3,5 тонн. Также добраться из Крыма на материк и обратно можно по сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута составляет 387 км. Ориентировочное время в пути – семь часов.
Через Керченскую переправу следуют фуры, которые перевозят товары первой необходимости, а также срочные и скоропортящиеся грузы. Пассажирские автобусы также переправляют по морскому пути.
Оперативная информация размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
Сухопутный коридор в Крым - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
Вчера, 06:02Радио "Спутник в Крыму"
Как работает сухопутный коридор в Крым и насколько он безопасен
 
Ситуация на дорогах КрымаКрымский мостКрымКерчьТаманьКраснодарский крайТранспорт
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:52Из-за разгула стихии часть Феодосии и поселки отключены от электричества
08:24В Севастополе отключены две ЛЭП и подстанции: тысячи абонентов без света
08:02Крымский мост: за час очередь выросла почти в 4 раза
07:52Занимавшийся разведкой у Крыма американский дрон подал аварийный сигнал
07:21Под завалами многоэтажки в Шебекино погибли пять человек – Гладков
07:07Крымский мост сейчас: утром в субботу очередь к досмотровым пунктам
07:03Ростовская область атакована украинскими беспилотниками самолетного типа
00:02В Шебекино под завалами многоэтажки нашли еще одного погибшего
00:01Во власти южного циклона: в субботу на Крым обрушатся сильные ливни
00:00Какой сегодня праздник: 15 июня
23:04Главное за день: 14 июня
22:41Главные новости Крыма: 14 июня
22:30Двое погибших найдены под завалами дома в Шебекино
22:21Санкции США и Мосбиржа без доллара и евро: что будет с рублем
21:59Эпицентр ненастья: на Крым в выходные обрушатся грозовые ливни
21:47Стоит ли ждать худшего: Путин оценил реакцию на предложение о мире
21:28Число пострадавших при обрушении подъезда в Шебекино выросло до семи
21:17В России утвердили концепцию государственной языковой политики
21:09В Ялте водитель мопеда наехал на инспектора ДПС и сбежал
20:54Путин назвал главный фактор непобедимости России
Лента новостейМолния