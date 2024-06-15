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Крымский мост сейчас: утром в субботу очередь к досмотровым пунктам
Крымский мост сейчас: утром в субботу очередь к досмотровым пунктам - РИА Новости Крым, 15.06.2024
Крымский мост сейчас: утром в субботу очередь к досмотровым пунктам
На Крымском мосту в субботу утром начала расти очередь к досмотровым пунктам – скопились машины на въезд в Крым. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной... РИА Новости Крым, 15.06.2024
2024-06-15T07:07
2024-06-15T07:07
2024-06-15T07:09
крымский мост
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн - РИА Новости Крым. На Крымском мосту в субботу утром начала расти очередь к досмотровым пунктам – скопились машины на въезд в Крым. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на транспортном переходе.В настоящее время движение по Крымскому мосту разрешено автомобилям массой до 3,5 тонн. Также добраться из Крыма на материк и обратно можно по сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута составляет 387 км. Ориентировочное время в пути – семь часов.Через Керченскую переправу следуют фуры, которые перевозят товары первой необходимости, а также срочные и скоропортящиеся грузы. Пассажирские автобусы также переправляют по морскому пути.Оперативная информация размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
https://crimea.ria.ru/20240614/kak-rabotaet-sukhoputnyy-koridor-v-krym-i-naskolko-on-bezopasen-1138084823.html
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крымский мост, крым, керчь, тамань, краснодарский край, транспорт
Крымский мост сейчас: утром в субботу очередь к досмотровым пунктам
На Крымском мосту растет очередь к досмотровым пунктам
07:07 15.06.2024 (обновлено: 07:09 15.06.2024)