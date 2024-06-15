https://crimea.ria.ru/20240615/krymskiy-most-seychas-utrom-v-subbotu-ochered-k-dosmotrovym-punktam-1138124758.html

Крымский мост сейчас: утром в субботу очередь к досмотровым пунктам

Крымский мост сейчас: утром в субботу очередь к досмотровым пунктам - РИА Новости Крым, 15.06.2024

Крымский мост сейчас: утром в субботу очередь к досмотровым пунктам

На Крымском мосту в субботу утром начала расти очередь к досмотровым пунктам – скопились машины на въезд в Крым. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной... РИА Новости Крым, 15.06.2024

2024-06-15T07:07

2024-06-15T07:07

2024-06-15T07:09

крымский мост

ситуация на дорогах крыма

крым

керчь

тамань

краснодарский край

транспорт

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн - РИА Новости Крым. На Крымском мосту в субботу утром начала расти очередь к досмотровым пунктам – скопились машины на въезд в Крым. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на транспортном переходе.В настоящее время движение по Крымскому мосту разрешено автомобилям массой до 3,5 тонн. Также добраться из Крыма на материк и обратно можно по сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута составляет 387 км. Ориентировочное время в пути – семь часов.Через Керченскую переправу следуют фуры, которые перевозят товары первой необходимости, а также срочные и скоропортящиеся грузы. Пассажирские автобусы также переправляют по морскому пути.Оперативная информация размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.

https://crimea.ria.ru/20240614/kak-rabotaet-sukhoputnyy-koridor-v-krym-i-naskolko-on-bezopasen-1138084823.html

крымский мост

крым

керчь

тамань

краснодарский край

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымский мост, крым, керчь, тамань, краснодарский край, транспорт