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Путин назвал главный фактор непобедимости России
Путин назвал главный фактор непобедимости России - РИА Новости Крым, 14.06.2024
Путин назвал главный фактор непобедимости России
Пока многонациональный и многоконфессиональный народ России чувствует себя одной семьей, нашу страну не победить. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на... РИА Новости Крым, 14.06.2024
2024-06-14T20:54
2024-06-14T20:54
2024-06-14T20:54
владимир путин (политик)
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общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн – РИА Новости Крым. Пока многонациональный и многоконфессиональный народ России чувствует себя одной семьей, нашу страну не победить. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с участниками программы "Время героев", которая проходит в Московской области.Российский лидер отметил, что к этому единству "нужно очень бережно относиться".О старте новой образовательной программы для участников и ветеранов СВО под названием "Время героев" президент России Владимир Путин объявил 29 февраля во время оглашения своего ежегодного послания Федеральному собранию. 1 марта начался прием заявок на участие в программе.Программа нацелена на подготовку высококвалифицированных управленцев среди участников специальной военной операции, которые впоследствии будут выдвигаться на руководящие должности в системе государственного управления.В качестве учителей выступают представители руководства администрации президента, правительства, регионов, эксперты РАНХиГС и мастерской управления "Сенеж". Продолжительность обучения составит два года.27 мая стартовало обучение первого потока программы. Эксперты отобрали 83 участника, среди которых 65 военных и ветеранов Минобороны РФ, 14 добровольцев и военнослужащих, которые были призваны в армию по частичной мобилизации, а также три сотрудника Росгвардии и один сотрудник МВД.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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владимир путин (политик), россия, общество, крым многонациональный, новости
Путин назвал главный фактор непобедимости России
Путин: сила и непобедимость России заключается в единстве ее многонационального народа
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн – РИА Новости Крым. Пока многонациональный и многоконфессиональный народ России чувствует себя одной семьей, нашу страну не победить. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с участниками программы "Время героев", которая проходит в Московской области.
"У нас многонациональная страна, многоконфессиональная. Но пока мы чувствуем себя одной семьей, мы непобедимы. В этом наша сила, которую никто не может преодолеть. Никто", - сказал глава государства.
Российский лидер отметил, что к этому единству "нужно очень бережно относиться".
"К какой бы этнической группе мы не принадлежали, мы все-таки живем на одной земле более тысячи лет и, конечно, и культуры, и традиции, и история, и просто семейные связи… Все так перемешалось, что мы реально превратились в один народ. И в этом наша сила, и этим мы должны дорожить. Мы дорожим и будем дорожить, и будем непобедимы благодаря этой силе", - добавил Путин.
О старте новой образовательной программы для участников и ветеранов СВО под названием "Время героев" президент России Владимир Путин объявил 29 февраля во время оглашения своего ежегодного послания Федеральному собранию. 1 марта начался прием заявок на участие в программе.
Программа нацелена на подготовку высококвалифицированных управленцев среди участников специальной военной операции, которые впоследствии будут выдвигаться на руководящие должности в системе государственного управления.
В качестве учителей выступают представители руководства администрации президента, правительства, регионов, эксперты РАНХиГС и мастерской управления "Сенеж". Продолжительность обучения составит два года.
27 мая стартовало обучение первого потока программы. Эксперты отобрали 83 участника, среди которых 65 военных и ветеранов Минобороны РФ, 14 добровольцев и военнослужащих, которые были призваны в армию по частичной мобилизации, а также три сотрудника Росгвардии и один сотрудник МВД.