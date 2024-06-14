https://crimea.ria.ru/20240614/putin-nazval-glavnyy-faktor-nepobedimosti-rossii-1138119996.html

Путин назвал главный фактор непобедимости России

Путин назвал главный фактор непобедимости России - РИА Новости Крым, 14.06.2024

Путин назвал главный фактор непобедимости России

Пока многонациональный и многоконфессиональный народ России чувствует себя одной семьей, нашу страну не победить. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на... РИА Новости Крым, 14.06.2024

2024-06-14T20:54

2024-06-14T20:54

2024-06-14T20:54

владимир путин (политик)

россия

общество

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новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн – РИА Новости Крым. Пока многонациональный и многоконфессиональный народ России чувствует себя одной семьей, нашу страну не победить. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с участниками программы "Время героев", которая проходит в Московской области.Российский лидер отметил, что к этому единству "нужно очень бережно относиться".О старте новой образовательной программы для участников и ветеранов СВО под названием "Время героев" президент России Владимир Путин объявил 29 февраля во время оглашения своего ежегодного послания Федеральному собранию. 1 марта начался прием заявок на участие в программе.Программа нацелена на подготовку высококвалифицированных управленцев среди участников специальной военной операции, которые впоследствии будут выдвигаться на руководящие должности в системе государственного управления.В качестве учителей выступают представители руководства администрации президента, правительства, регионов, эксперты РАНХиГС и мастерской управления "Сенеж". Продолжительность обучения составит два года.27 мая стартовало обучение первого потока программы. Эксперты отобрали 83 участника, среди которых 65 военных и ветеранов Минобороны РФ, 14 добровольцев и военнослужащих, которые были призваны в армию по частичной мобилизации, а также три сотрудника Росгвардии и один сотрудник МВД.

россия

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), россия, общество, крым многонациональный, новости