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Легендарный Севастополь: власти Крыма поздравили город-герой с 241-летием - РИА Новости Крым, 14.06.2024
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Легендарный Севастополь: власти Крыма поздравили город-герой с 241-летием
Легендарный Севастополь: власти Крыма поздравили город-герой с 241-летием - РИА Новости Крым, 14.06.2024
Легендарный Севастополь: власти Крыма поздравили город-герой с 241-летием
14 июня Севастополь отмечает свой 241-й день рождения. Поздравляя севастопольцев с Днем города, глава Крыма Сергей Аксенов напомнил, что Севастополь -... РИА Новости Крым, 14.06.2024
2024-06-14T08:39
2024-06-14T08:39
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн - РИА Новости Крым. 14 июня Севастополь отмечает свой 241-й день рождения. Поздравляя севастопольцев с Днем города, глава Крыма Сергей Аксенов напомнил, что Севастополь - город-герой, город русских моряков, символ стойкости, мужества и воинской доблести. Об этом он написал в своем Telegram-канале.Также глава Крыма отметил, что крымчане и севастопольцы вместе работают, вместе противостоят врагам, вместе идут к Победе.Тот факт, что Крым и Севастополь неразрывно связаны, подчеркнул в своем поздравлении и председатель Госсовета РК Владимир Константинов. Он напомнил, что крымчане и севастопольцы были едины в дни Крымской войны и суровые годы Великой Отечественной."Время и события драматического распада СССР оказались бессильны перед нашей решимостью и убежденностью быть вместе с Россией", - написал он в своем Telegram-канале.По его словам, легендарный Севастополь на протяжении десятилетий служит примером русского характера, силы духа и несгибаемой воли к победе. Этот город-герой является символом России.Также Константинов отметил, что сегодня крымчане и севастопольцы, которые благодаря Крымской весне смогли вернуться в "семью", "в лоно Русского мира", сегодня защищают свой выбор в ходе СВО, сражаются с неонацизмом, освобождают регионы Донбасса и Новороссии."Уверен, что и впредь мы будем эффективно работать, получать достойные результаты. Желаю севастопольцам — благополучия, а городу — процветания!" - заключил он.Читайте также на РИА Новости Крым:Не покорились - Развожаев назвал причину частых обстрелов СевастополяБерег отваги: как сражались защитники Севастополя
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севастополь, крым, история, праздники и памятные даты, сергей аксенов, владимир константинов, новости крыма, общество
Легендарный Севастополь: власти Крыма поздравили город-герой с 241-летием

Власти Крыма поздравили севастопольцев с Днем города

08:39 14.06.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевКорабль с российским флагом в бухте Севастополя
Корабль с российским флагом в бухте Севастополя - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн - РИА Новости Крым. 14 июня Севастополь отмечает свой 241-й день рождения. Поздравляя севастопольцев с Днем города, глава Крыма Сергей Аксенов напомнил, что Севастополь - город-герой, город русских моряков, символ стойкости, мужества и воинской доблести. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
"Город и флот неразделимы. В то же время Севастополь – не только военный, но и важный экономический, научно-технический, культурный и туристический центр. Он развивается и преображается, сохраняя свою уникальную атмосферу. В этом заслуга всех севастопольцев, которые из поколения в поколение передают память о подвигах предков, гордятся своей историей и достижениями", - написал Аксенов.
Также глава Крыма отметил, что крымчане и севастопольцы вместе работают, вместе противостоят врагам, вместе идут к Победе.
Тот факт, что Крым и Севастополь неразрывно связаны, подчеркнул в своем поздравлении и председатель Госсовета РК Владимир Константинов. Он напомнил, что крымчане и севастопольцы были едины в дни Крымской войны и суровые годы Великой Отечественной.
"Время и события драматического распада СССР оказались бессильны перед нашей решимостью и убежденностью быть вместе с Россией", - написал он в своем Telegram-канале.
По его словам, легендарный Севастополь на протяжении десятилетий служит примером русского характера, силы духа и несгибаемой воли к победе. Этот город-герой является символом России.
"Мы гордимся славной историей форпоста на Черном море, его воинскими, трудовыми, культурными, духовными достижениями. Имена и подвиги истинных патриотов, беззаветно служивших Отечеству, отстоявших свободу и независимость державы, восстановивших город, отдавших все силы для его развития и процветания, — навсегда в нашей памяти", - написал он.
Также Константинов отметил, что сегодня крымчане и севастопольцы, которые благодаря Крымской весне смогли вернуться в "семью", "в лоно Русского мира", сегодня защищают свой выбор в ходе СВО, сражаются с неонацизмом, освобождают регионы Донбасса и Новороссии.
"Уверен, что и впредь мы будем эффективно работать, получать достойные результаты. Желаю севастопольцам — благополучия, а городу — процветания!" - заключил он.
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