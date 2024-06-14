https://crimea.ria.ru/20240614/legendarnyy-sevastopol-vlasti-kryma-pozdravili-gorod-geroy-s-241-letiem-1138101840.html

Легендарный Севастополь: власти Крыма поздравили город-герой с 241-летием

Легендарный Севастополь: власти Крыма поздравили город-герой с 241-летием - РИА Новости Крым, 14.06.2024

Легендарный Севастополь: власти Крыма поздравили город-герой с 241-летием

14 июня Севастополь отмечает свой 241-й день рождения. Поздравляя севастопольцев с Днем города, глава Крыма Сергей Аксенов напомнил, что Севастополь -... РИА Новости Крым, 14.06.2024

2024-06-14T08:39

2024-06-14T08:39

2024-06-14T08:39

севастополь

крым

история

праздники и памятные даты

сергей аксенов

владимир константинов

новости крыма

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/09/1125769547_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_ac8a5bbeeadb29cb5278bf3c68c64f99.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн - РИА Новости Крым. 14 июня Севастополь отмечает свой 241-й день рождения. Поздравляя севастопольцев с Днем города, глава Крыма Сергей Аксенов напомнил, что Севастополь - город-герой, город русских моряков, символ стойкости, мужества и воинской доблести. Об этом он написал в своем Telegram-канале.Также глава Крыма отметил, что крымчане и севастопольцы вместе работают, вместе противостоят врагам, вместе идут к Победе.Тот факт, что Крым и Севастополь неразрывно связаны, подчеркнул в своем поздравлении и председатель Госсовета РК Владимир Константинов. Он напомнил, что крымчане и севастопольцы были едины в дни Крымской войны и суровые годы Великой Отечественной."Время и события драматического распада СССР оказались бессильны перед нашей решимостью и убежденностью быть вместе с Россией", - написал он в своем Telegram-канале.По его словам, легендарный Севастополь на протяжении десятилетий служит примером русского характера, силы духа и несгибаемой воли к победе. Этот город-герой является символом России.Также Константинов отметил, что сегодня крымчане и севастопольцы, которые благодаря Крымской весне смогли вернуться в "семью", "в лоно Русского мира", сегодня защищают свой выбор в ходе СВО, сражаются с неонацизмом, освобождают регионы Донбасса и Новороссии."Уверен, что и впредь мы будем эффективно работать, получать достойные результаты. Желаю севастопольцам — благополучия, а городу — процветания!" - заключил он.Читайте также на РИА Новости Крым:Не покорились - Развожаев назвал причину частых обстрелов СевастополяБерег отваги: как сражались защитники Севастополя

https://crimea.ria.ru/20231029/gorod-krepost-kak-i-zachem-sevastopol-zakryvali-i-otkryvali-1132391873.html

севастополь

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, крым, история, праздники и памятные даты, сергей аксенов, владимир константинов, новости крыма, общество