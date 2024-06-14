https://crimea.ria.ru/20240614/dobrokhotova-opyt-realizatsii-programmy-krt-v-moskve-podkhodit-dlya-kryma-1138113528.html

Доброхотова: опыт реализации программы КРТ в Москве подходит для Крыма

Доброхотова: опыт реализации программы КРТ в Москве подходит для Крыма - РИА Новости Крым, 14.06.2024

Доброхотова: опыт реализации программы КРТ в Москве подходит для Крыма

Опыт реализации масштабного столичного проекта комплексного развития территорий (КРТ) был бы полезен для Крыма, где есть потенциал для улучшения ситуации с... РИА Новости Крым, 14.06.2024

2024-06-14T15:51

2024-06-14T15:51

2024-06-14T15:51

крым

жилье

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инфраструктура

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн – РИА Новости Крым. Опыт реализации масштабного столичного проекта комплексного развития территорий (КРТ) был бы полезен для Крыма, где есть потенциал для улучшения ситуации с жильем и освоения территорий в целом, рассказала в интервью "Строительной газете" основатель компании "БЕСТ-Новострой" Ирина Доброхотова."Комплексное развитие территорий – это не только жилье, это еще и инфраструктурные объекты в составе, это перепланировка с нуля, новые дорожные и инженерные сети. Но для реализации таких проектов нужен очень сильный игрок с хорошим опытом реализации КРТ в Москве или каких-то других крупных городах – а также он обязательно должен разбираться в местной специфике и учитывать ее", - отметила Доброхотова.По ее словам, осуществление на полуострове подобных программ способствовало бы развитию как городской, так и загородной "ткани" полуострова."Возможно, здесь есть смысл говорить о каком-то государственно-частном партнерстве, можно было бы реализовать какие-то схемы, когда часть жилья уходит именно на покрытие нужд жителей в доступном жилье, переходит в собственность муниципалитета или в собственность людей, которые нуждаются в переселении, а часть жилья предназначается под продажи", - сказала Доброхотова.При этом она полагает, что реализовать программу КРТ в каком-то отдельном городе Крыма смысла нет.Поскольку в Крыму находится много памятников природы и истории, имеет смысл привлекать к сотрудничеству Минприроды РФ, а также министерство культуры, добавила она.Также, по мнению девелопера, реализация программы КРТ поможет разрешить давние больные вопросы. Например, привести в порядок канализацию."На любом побережье это необходимо решать в первую очередь, более того, сначала решать, а уже потом выдавать разрешения на строительство. Также очень важный момент: высотность. Крым – это такая уникальная локация, которую необходимо не портить башнями по 100 этажей. Высотность новостроек тут обязательно должна быть решена с учетом ландшафта, рельефа, и дополнять виды, а не загораживать их", - подчеркнула Доброхотова.

крым

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, жилье, жилье в крыму, благоустройство, инвестиции, инфраструктура