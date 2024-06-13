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Грабеж в Ялте: мужчину обокрали на остановке в центре города
Грабеж в Ялте: мужчину обокрали на остановке в центре города - РИА Новости Крым, 13.06.2024
Грабеж в Ялте: мужчину обокрали на остановке в центре города
В центре Ялты произошло ограбление на остановке общественного транспорта. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым. РИА Новости Крым, 13.06.2024
2024-06-13T15:37
2024-06-13T15:37
2024-06-13T15:37
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн - РИА Новости Крым. В центре Ялты произошло ограбление на остановке общественного транспорта. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым.По информации полиции, нападавший нанес своей жертве несколько ударов и, завладев деньгами, скрылся. Позже он распорядился ими по своему усмотрению."В кратчайшие сроки сотрудники уголовного розыска установили и задержали злоумышленника. Им оказался ранее судимый 26-летний мужчина, приезжий из соседнего города", – уточняют в республиканском МВД.В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 161 УК РФ – "Грабеж". По этой статье в случае признания судом вины задержанного ему может грозить максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 7 лет. На данный момент злоумышленник заключен под стражу.Читайте также на РИА Новости Крым:Миллион в тумбочке: у владельца отелей в Алуште украли деньги и ювелиркуНе поделили наследство: москвича подозревают в ограблении отчима в КерчиВ Керчи женщину обвиняют в ограблении малолетнего ребенка
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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новости крыма, крым, происшествия, мвд по республике крым, ялта, транспорт, общественный транспорт
Грабеж в Ялте: мужчину обокрали на остановке в центре города
Ограбление мужчины произошло на остановке общественного транспорта в центре Ялты
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн - РИА Новости Крым. В центре Ялты произошло ограбление на остановке общественного транспорта. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым.
"В полицию Ялты с заявлением обратился 33-летний мужчина. Потерпевший сообщил, что на одной из остановок общественного транспорта на него напал неизвестный и похитил денежные средства в сумме более 4 тысяч рублей", – говорится в сообщении.
По информации полиции, нападавший нанес своей жертве несколько ударов и, завладев деньгами, скрылся. Позже он распорядился ими по своему усмотрению.
"В кратчайшие сроки сотрудники уголовного розыска установили и задержали злоумышленника. Им оказался ранее судимый 26-летний мужчина, приезжий из соседнего города", – уточняют в республиканском МВД.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 161 УК РФ – "Грабеж". По этой статье в случае признания судом вины задержанного ему может грозить максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 7 лет. На данный момент злоумышленник заключен под стражу.
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