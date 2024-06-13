Рейтинг@Mail.ru
Грабеж в Ялте: мужчину обокрали на остановке в центре города - РИА Новости Крым, 13.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240613/grabezh-v-yalte-muzhchinu-obokrali-na-ostanovke-v-tsentre-goroda-1138085815.html
Грабеж в Ялте: мужчину обокрали на остановке в центре города
Грабеж в Ялте: мужчину обокрали на остановке в центре города - РИА Новости Крым, 13.06.2024
Грабеж в Ялте: мужчину обокрали на остановке в центре города
В центре Ялты произошло ограбление на остановке общественного транспорта. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым. РИА Новости Крым, 13.06.2024
2024-06-13T15:37
2024-06-13T15:37
новости крыма
крым
происшествия
мвд по республике крым
ялта
транспорт
общественный транспорт
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/02/03/1122261868_0:88:1620:999_1920x0_80_0_0_b884794b1c7fadb561b04331def37986.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн - РИА Новости Крым. В центре Ялты произошло ограбление на остановке общественного транспорта. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым.По информации полиции, нападавший нанес своей жертве несколько ударов и, завладев деньгами, скрылся. Позже он распорядился ими по своему усмотрению."В кратчайшие сроки сотрудники уголовного розыска установили и задержали злоумышленника. Им оказался ранее судимый 26-летний мужчина, приезжий из соседнего города", – уточняют в республиканском МВД.В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 161 УК РФ – "Грабеж". По этой статье в случае признания судом вины задержанного ему может грозить максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 7 лет. На данный момент злоумышленник заключен под стражу.Читайте также на РИА Новости Крым:Миллион в тумбочке: у владельца отелей в Алуште украли деньги и ювелиркуНе поделили наследство: москвича подозревают в ограблении отчима в КерчиВ Керчи женщину обвиняют в ограблении малолетнего ребенка
крым
ялта
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/02/03/1122261868_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_cae302dcaa23939014811142eb858e4b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости крыма, крым, происшествия, мвд по республике крым, ялта, транспорт, общественный транспорт
Грабеж в Ялте: мужчину обокрали на остановке в центре города

Ограбление мужчины произошло на остановке общественного транспорта в центре Ялты

15:37 13.06.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевРуки в наручниках
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 13.06.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн - РИА Новости Крым. В центре Ялты произошло ограбление на остановке общественного транспорта. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым.

"В полицию Ялты с заявлением обратился 33-летний мужчина. Потерпевший сообщил, что на одной из остановок общественного транспорта на него напал неизвестный и похитил денежные средства в сумме более 4 тысяч рублей", – говорится в сообщении.

По информации полиции, нападавший нанес своей жертве несколько ударов и, завладев деньгами, скрылся. Позже он распорядился ими по своему усмотрению.
"В кратчайшие сроки сотрудники уголовного розыска установили и задержали злоумышленника. Им оказался ранее судимый 26-летний мужчина, приезжий из соседнего города", – уточняют в республиканском МВД.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 161 УК РФ – "Грабеж". По этой статье в случае признания судом вины задержанного ему может грозить максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 7 лет. На данный момент злоумышленник заключен под стражу.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Миллион в тумбочке: у владельца отелей в Алуште украли деньги и ювелирку
Не поделили наследство: москвича подозревают в ограблении отчима в Керчи
В Керчи женщину обвиняют в ограблении малолетнего ребенка
 
Новости КрымаКрымПроисшествияМВД по Республике КрымЯлтаТранспортОбщественный транспорт
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:57Попавшие под обстрел журналисты НТВ получили тяжелые травмы - Пушилин
15:53В Севастополе простились с погибшим в СВО командиром отделения морпехов
15:37Грабеж в Ялте: мужчину обокрали на остановке в центре города
15:26Турция поднимет тарифы на проход проливами: что подорожает в России
15:18ВСУ атаковали Херсонскую область: погибла женщина и ранены трое мужчин
15:12Поджег дом с 97-летним отцом: крымчанина будут судить за убийство
15:04ФСБ пресекла незаконный канал въезда украинцев в Россию
14:47Горят склады и техника: ВС РФ уничтожили почти две тысячи боевиков ВСУ
14:32Миллиард рублей соцвыплат похитили на Северном Кавказе
14:08Группировка "Север" разгромила две бригады ВСУ в Харьковской области
14:05Финансирование программы ОМС в Крыму выросло до 33 млрд рублей
13:58Российские силы ПВО сбили четыре снаряда "Vampire" и HIMARS
13:44В Сакском районе Крыма к участкам бойцов СВО подводят электричество
13:27Трое сотрудников телеканала НТВ тяжело ранены в ДНР
13:16"Нелегал-2024": в Севастополе выявили десятки незаконных мигрантов
13:06За организацию наркопритона осужден житель Белогорска
12:52Борщ обойдется дороже: что с ценами на социально значимые товары в Крыму
12:37Дрон ВСУ ударил по машине в Шебекино - ранены два мирных жителя
12:26Ливни с градом и сильным ветром идут на Крым
12:22Житель Крыма дважды продал один участок и получил срок
Лента новостейМолния