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Грабеж в Ялте: мужчину обокрали на остановке в центре города

Грабеж в Ялте: мужчину обокрали на остановке в центре города - РИА Новости Крым, 13.06.2024

Грабеж в Ялте: мужчину обокрали на остановке в центре города

В центре Ялты произошло ограбление на остановке общественного транспорта. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым. РИА Новости Крым, 13.06.2024

2024-06-13T15:37

2024-06-13T15:37

2024-06-13T15:37

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн - РИА Новости Крым. В центре Ялты произошло ограбление на остановке общественного транспорта. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым.По информации полиции, нападавший нанес своей жертве несколько ударов и, завладев деньгами, скрылся. Позже он распорядился ими по своему усмотрению."В кратчайшие сроки сотрудники уголовного розыска установили и задержали злоумышленника. Им оказался ранее судимый 26-летний мужчина, приезжий из соседнего города", – уточняют в республиканском МВД.В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 161 УК РФ – "Грабеж". По этой статье в случае признания судом вины задержанного ему может грозить максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 7 лет. На данный момент злоумышленник заключен под стражу.Читайте также на РИА Новости Крым:Миллион в тумбочке: у владельца отелей в Алуште украли деньги и ювелиркуНе поделили наследство: москвича подозревают в ограблении отчима в КерчиВ Керчи женщину обвиняют в ограблении малолетнего ребенка

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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