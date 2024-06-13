https://crimea.ria.ru/20240613/antirossiyskie-sanktsii-ssha-podorvali-bezopasnost-drugikh-stran---mid-knr-1138077345.html

Антироссийские санкции США подорвали безопасность других стран - МИД КНР

Антироссийские санкции США подорвали безопасность других стран - МИД КНР - РИА Новости Крым, 13.06.2024

Антироссийские санкции США подорвали безопасность других стран - МИД КНР

США не прекращают поставок оружия киевскому режиму и используют кризис в качестве удобного случая для расширения антироссийских санкций. Такое заявление в... РИА Новости Крым, 13.06.2024

2024-06-13T12:15

2024-06-13T12:15

2024-06-13T12:15

китай

россия

сша

санкции

санкции против россии

новости

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/02/17/1122474021_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b4e509fe4942bd3d762a1d9fbeb576b5.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн - РИА Новости Крым. США не прекращают поставок оружия киевскому режиму и используют кризис в качестве удобного случая для расширения антироссийских санкций. Такое заявление в четверг сделал официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь, пишет РИА Новости.Он отметил очевидность того, "кто призывает к диалогу и стремится к миру, а кто подливает масла в огонь и подстрекает к конфронтации" и подчеркнул, что МИД КНР осуждает новые антироссийские санкции США, назвав их незаконными и односторонними.Он также акцентировал, что введение США односторонних санкций в глобальном масштабе нанесло серьезный ущерб и подорвало безопасность других стран.Накануне США в очередной раз обновили список антироссийских санкций. Под ограничения попали структуры "Росатома", в том числе завод "Киров-Энергомаш", Научно-исследовательский институт приборостроения и научно-производственное предприятие "Инжект", страховая компания "Согаз", "Газпром инвест", сообщество российских детей и молодежи "Движение первых" и другие организации.Читайте также на РИА Новости Крым:Китай предложил созвать настоящую мирную конференцию по УкраинеКНР выступает за политическое урегулирование по Украине - Си ЦзиньпинОтношения России и Китая выдержали испытания – Си Цзиньпин

китай

россия

сша

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

китай, россия, сша, санкции, санкции против россии, новости, политика