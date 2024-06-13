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Антироссийские санкции США подорвали безопасность других стран - МИД КНР
Антироссийские санкции США подорвали безопасность других стран - МИД КНР - РИА Новости Крым, 13.06.2024
Антироссийские санкции США подорвали безопасность других стран - МИД КНР
США не прекращают поставок оружия киевскому режиму и используют кризис в качестве удобного случая для расширения антироссийских санкций. Такое заявление в... РИА Новости Крым, 13.06.2024
2024-06-13T12:15
2024-06-13T12:15
2024-06-13T12:15
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн - РИА Новости Крым. США не прекращают поставок оружия киевскому режиму и используют кризис в качестве удобного случая для расширения антироссийских санкций. Такое заявление в четверг сделал официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь, пишет РИА Новости.Он отметил очевидность того, "кто призывает к диалогу и стремится к миру, а кто подливает масла в огонь и подстрекает к конфронтации" и подчеркнул, что МИД КНР осуждает новые антироссийские санкции США, назвав их незаконными и односторонними.Он также акцентировал, что введение США односторонних санкций в глобальном масштабе нанесло серьезный ущерб и подорвало безопасность других стран.Накануне США в очередной раз обновили список антироссийских санкций. Под ограничения попали структуры "Росатома", в том числе завод "Киров-Энергомаш", Научно-исследовательский институт приборостроения и научно-производственное предприятие "Инжект", страховая компания "Согаз", "Газпром инвест", сообщество российских детей и молодежи "Движение первых" и другие организации.Читайте также на РИА Новости Крым:Китай предложил созвать настоящую мирную конференцию по УкраинеКНР выступает за политическое урегулирование по Украине - Си ЦзиньпинОтношения России и Китая выдержали испытания – Си Цзиньпин
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китай, россия, сша, санкции, санкции против россии, новости, политика
Антироссийские санкции США подорвали безопасность других стран - МИД КНР
США используют конфликт на Украине для давления на другие страны - МИД Китая
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн - РИА Новости Крым. США не прекращают поставок оружия киевскому режиму и используют кризис в качестве удобного случая для расширения антироссийских санкций. Такое заявление в четверг сделал официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь, пишет РИА Новости.
"С одной стороны, США непрерывно поставляют Украине оружие и боеприпасы, с другой, перекладывают ответственность за подрыв мира и затягивание кризиса на другие страны и даже используют кризис как возможность произвольно вводить санкции и оказывать давление на другие государства", - заявил Линь Цзянь.
Он отметил очевидность того, "кто призывает к диалогу и стремится к миру, а кто подливает масла в огонь и подстрекает к конфронтации" и подчеркнул, что МИД КНР осуждает новые антироссийские санкции США, назвав их незаконными и односторонними.
"Мы призываем США немедленно прекратить чрезмерное введение незаконных односторонних санкций и вместо этого играть конструктивную роль в прекращении огня и восстановлении мира", - заявил Линь Цзянь.
Он также акцентировал, что введение США односторонних санкций в глобальном масштабе нанесло серьезный ущерб и подорвало безопасность других стран.
Накануне США в очередной раз обновили список антироссийских санкций
. Под ограничения попали структуры "Росатома", в том числе завод "Киров-Энергомаш", Научно-исследовательский институт приборостроения и научно-производственное предприятие "Инжект", страховая компания "Согаз", "Газпром инвест", сообщество российских детей и молодежи "Движение первых" и другие организации.
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