https://crimea.ria.ru/20240612/zhara-i-grozy-pogoda-v-krymu-v-sredu-1138015355.html
Жара и грозы: погода в Крыму в среду
Жара и грозы: погода в Крыму в среду - РИА Новости Крым, 12.06.2024
Жара и грозы: погода в Крыму в среду
В среду в Крыму сохранится жаркая погода. Ночью без осадков, в дневные часы вероятны локальные дожди с грозами. В центральных, восточных районах Крыма и... РИА Новости Крым, 12.06.2024
2024-06-12T00:01
2024-06-12T00:01
2024-06-12T00:01
погода в крыму
крымская погода
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
крымский гидрометцентр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн - РИА Новости Крым. В среду в Крыму сохранится жаркая погода. Ночью без осадков, в дневные часы вероятны локальные дожди с грозами. В центральных, восточных районах Крыма и Севастополе сохранится чрезвычайная пожарная опасность, в западных районах ожидается чрезвычайная пожарная опасность. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь. Ветер юго-западный 7-12 м/с, днем местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью +17…+19 градусов, днем +30...+32.В Севастополе переменная облачность. Ночью без осадков, утром и днем небольшой дождь. Ветер южный ночью 10-15 м/с, днем 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +19…+21, днем +28…+30 градусов.В Ялте, Алуште переменная облачность, ночью без осадков, днем временами дождь. Ночью столбики термометров покажут +20...+22, днем +30...+32 градуса.В Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью темпаратура воздуха +20...+22 градуса, днем +30...+32.По Крыму объявлено штормовое предупреждение.
https://crimea.ria.ru/20240610/kak-progrelos-more-u-beregov-kryma--infografika-1138003230.html
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погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Жара и грозы: погода в Крыму в среду
В Крыму в среду до +34 и дожди с грозами
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн - РИА Новости Крым. В среду в Крыму сохранится жаркая погода. Ночью без осадков, в дневные часы вероятны локальные дожди с грозами. В центральных, восточных районах Крыма и Севастополе сохранится чрезвычайная пожарная опасность, в западных районах ожидается чрезвычайная пожарная опасность. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Ветер юго-западный ночью 3-8 м/с, днем 7-12 м/с, местами порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью +17…+22 градуса, на побережье до +24, днем +29…+34 градуса, в горах +22…+27", – сказано в прогнозе.
В Симферополе переменная облачность. Ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь. Ветер юго-западный 7-12 м/с, днем местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью +17…+19 градусов, днем +30...+32.
В Севастополе переменная облачность. Ночью без осадков, утром и днем небольшой дождь. Ветер южный ночью 10-15 м/с, днем 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +19…+21, днем +28…+30 градусов.
В Ялте, Алуште переменная облачность, ночью без осадков, днем временами дождь. Ночью столбики термометров покажут +20...+22, днем +30...+32 градуса.
В Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью темпаратура воздуха +20...+22 градуса, днем +30...+32.
По Крыму объявлено штормовое предупреждение.