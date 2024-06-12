https://crimea.ria.ru/20240612/zhara-i-grozy-pogoda-v-krymu-v-sredu-1138015355.html

Жара и грозы: погода в Крыму в среду

Жара и грозы: погода в Крыму в среду - РИА Новости Крым, 12.06.2024

Жара и грозы: погода в Крыму в среду

В среду в Крыму сохранится жаркая погода. Ночью без осадков, в дневные часы вероятны локальные дожди с грозами. В центральных, восточных районах Крыма и... РИА Новости Крым, 12.06.2024

2024-06-12T00:01

2024-06-12T00:01

2024-06-12T00:01

погода в крыму

крымская погода

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

крымский гидрометцентр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн - РИА Новости Крым. В среду в Крыму сохранится жаркая погода. Ночью без осадков, в дневные часы вероятны локальные дожди с грозами. В центральных, восточных районах Крыма и Севастополе сохранится чрезвычайная пожарная опасность, в западных районах ожидается чрезвычайная пожарная опасность. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь. Ветер юго-западный 7-12 м/с, днем местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью +17…+19 градусов, днем +30...+32.В Севастополе переменная облачность. Ночью без осадков, утром и днем небольшой дождь. Ветер южный ночью 10-15 м/с, днем 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +19…+21, днем +28…+30 градусов.В Ялте, Алуште переменная облачность, ночью без осадков, днем временами дождь. Ночью столбики термометров покажут +20...+22, днем +30...+32 градуса.В Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью темпаратура воздуха +20...+22 градуса, днем +30...+32.По Крыму объявлено штормовое предупреждение.

https://crimea.ria.ru/20240610/kak-progrelos-more-u-beregov-kryma--infografika-1138003230.html

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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