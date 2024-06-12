Рейтинг@Mail.ru
Жара и грозы: погода в Крыму в среду - РИА Новости Крым, 12.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240612/zhara-i-grozy-pogoda-v-krymu-v-sredu-1138015355.html
Жара и грозы: погода в Крыму в среду
Жара и грозы: погода в Крыму в среду - РИА Новости Крым, 12.06.2024
Жара и грозы: погода в Крыму в среду
В среду в Крыму сохранится жаркая погода. Ночью без осадков, в дневные часы вероятны локальные дожди с грозами. В центральных, восточных районах Крыма и... РИА Новости Крым, 12.06.2024
2024-06-12T00:01
2024-06-12T00:01
погода в крыму
крымская погода
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
крымский гидрометцентр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/09/1129920720_0:19:854:499_1920x0_80_0_0_b6480e9c7b2381f89add7ddb4963ee65.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн - РИА Новости Крым. В среду в Крыму сохранится жаркая погода. Ночью без осадков, в дневные часы вероятны локальные дожди с грозами. В центральных, восточных районах Крыма и Севастополе сохранится чрезвычайная пожарная опасность, в западных районах ожидается чрезвычайная пожарная опасность. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь. Ветер юго-западный 7-12 м/с, днем местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью +17…+19 градусов, днем +30...+32.В Севастополе переменная облачность. Ночью без осадков, утром и днем небольшой дождь. Ветер южный ночью 10-15 м/с, днем 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +19…+21, днем +28…+30 градусов.В Ялте, Алуште переменная облачность, ночью без осадков, днем временами дождь. Ночью столбики термометров покажут +20...+22, днем +30...+32 градуса.В Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью темпаратура воздуха +20...+22 градуса, днем +30...+32.По Крыму объявлено штормовое предупреждение.
https://crimea.ria.ru/20240610/kak-progrelos-more-u-beregov-kryma--infografika-1138003230.html
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/09/1129920720_0:0:854:641_1920x0_80_0_0_41964bdee799a89648d93b859cf527ef.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Жара и грозы: погода в Крыму в среду

В Крыму в среду до +34 и дожди с грозами

00:01 12.06.2024
 
© РИА Новости КрымГроза на пляже
Гроза на пляже - РИА Новости, 1920, 12.06.2024
© РИА Новости Крым
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн - РИА Новости Крым. В среду в Крыму сохранится жаркая погода. Ночью без осадков, в дневные часы вероятны локальные дожди с грозами. В центральных, восточных районах Крыма и Севастополе сохранится чрезвычайная пожарная опасность, в западных районах ожидается чрезвычайная пожарная опасность. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.

"Ветер юго-западный ночью 3-8 м/с, днем 7-12 м/с, местами порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью +17…+22 градуса, на побережье до +24, днем +29…+34 градуса, в горах +22…+27", – сказано в прогнозе.

В Симферополе переменная облачность. Ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь. Ветер юго-западный 7-12 м/с, днем местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью +17…+19 градусов, днем +30...+32.
В Севастополе переменная облачность. Ночью без осадков, утром и днем небольшой дождь. Ветер южный ночью 10-15 м/с, днем 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +19…+21, днем +28…+30 градусов.
В Ялте, Алуште переменная облачность, ночью без осадков, днем временами дождь. Ночью столбики термометров покажут +20...+22, днем +30...+32 градуса.
В Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью темпаратура воздуха +20...+22 градуса, днем +30...+32.
По Крыму объявлено штормовое предупреждение.
Летний отдых в Ялте - РИА Новости, 1920, 10.06.2024
10 июня, 17:22Инфографика
Как прогрелось море у берегов Крыма – инфографика
 
Погода в КрымуКрымская погодаСимферопольСевастопольЯлтаАлуштаЕвпаторияСудакФеодосияКрымский гидрометцентр
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
00:01Жара и грозы: погода в Крыму в среду
00:00Какой сегодня праздник: 12 июня
23:43Белоусов и Дюмин вошли в состав Военно-промышленной комиссии РФ
23:05Путин включил Белоусова в состав постоянных членов Совбеза России
22:30Главное за день: 11 июня
22:13Путин подписал указы о присуждении Государственных премий РФ
22:03Главные новости Крыма: 11 июня
21:38Как снизить число ДТП с водителями-подростками на мопедах
21:16Что показал крах партии Макрона – мнение
20:57Женщина погибла в Горловке в результате обстрела ВСУ
20:41ДТП на трассе М-4 "Дон" с участием четырех машин – погибли два человека
20:32Херсонщина потеряет до 30% урожая: как это отразится на ценах
20:08Засуха в Ростовской области – объявлен режим ЧС
19:55На бесплатные лекарства для российских льготников выделят 2 миллиарда
19:37Аграрии Херсонщины получат более 1 миллиарда рублей субсидий в этом году
19:13Серпантина не будет: дорогу на Ялту выпрямляют и "сглаживают"
18:48Ремонт Екатерининского сада в Симферополе: на что потратят 100 миллионов
18:27Сын Байдена признан виновным по всем пунктам обвинения
18:10Запрет обмена данными по ДСНВ с Россией – что ответили в Белом доме
17:52На участке дороги Ялта – Севастополь ограничено движение из-за ремонта
Лента новостейМолния