https://crimea.ria.ru/20240610/v-sevastopole-flot-provodit-trenirovki-so-strelboy-1138007778.html
В Севастополе флот проводит тренировки со стрельбой
В Севастополе флот проводит тренировки со стрельбой - РИА Новости Крым, 10.06.2024
В Севастополе флот проводит тренировки со стрельбой
Черноморский флот вечером в понедельник проводит тренировки в Севастополе – в городе могут быть слышны звуки стрельбы. Об этом предупредил губернатор региона... РИА Новости Крым, 10.06.2024
2024-06-10T20:14
2024-06-10T20:14
2024-06-10T20:17
севастополь
михаил развожаев
учения
армия и флот
чф рф (черноморский флот российской федерации)
безопасность республики крым и севастополя
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн — РИА Новости Крым. Черноморский флот вечером в понедельник проводит тренировки в Севастополе – в городе могут быть слышны звуки стрельбы. Об этом предупредил губернатор региона Михаил Развожаев.Губернатор уточнил, что учения проходят в районе Северного и Южного молов, а также мыса Херсонес, Стрелецкой и Камышовой бухт. Он также подчеркнул, что в городе сохраняется спокойная обстановка.В Крыму и Севастополе регулярно проводятся военные учения различных подразделений для обеспечения безопасности полуострова. Местные власти заранее предупреждают об этом жителей и гостей региона.Кроме того, публикуются предупреждения об обезвреживании взрывоопасных предметов. В обоих субъектах, как и других граничащих с Украиной регионах, действует "желтый" уровень террористической опасности.Читайте также на РИА Новости Крым:Развожаев оценил уровень борьбы с диверсиями в СевастополеВ Крыму развеяли очередной фейк об угрозах ВСУ на День РоссииАксенов дал честный ответ о безопасности отдыха в Крыму
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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севастополь, михаил развожаев, учения, армия и флот, чф рф (черноморский флот российской федерации), безопасность республики крым и севастополя, новости крыма
В Севастополе флот проводит тренировки со стрельбой
В Севастополе флот тренируется уничтожать диверсантов со стрельбой – Развожаев
20:14 10.06.2024 (обновлено: 20:17 10.06.2024)