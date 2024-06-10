https://crimea.ria.ru/20240610/v-sevastopole-flot-provodit-trenirovki-so-strelboy-1138007778.html

В Севастополе флот проводит тренировки со стрельбой

В Севастополе флот проводит тренировки со стрельбой - РИА Новости Крым, 10.06.2024

В Севастополе флот проводит тренировки со стрельбой

Черноморский флот вечером в понедельник проводит тренировки в Севастополе – в городе могут быть слышны звуки стрельбы. Об этом предупредил губернатор региона... РИА Новости Крым, 10.06.2024

2024-06-10T20:14

2024-06-10T20:14

2024-06-10T20:17

севастополь

михаил развожаев

учения

армия и флот

чф рф (черноморский флот российской федерации)

безопасность республики крым и севастополя

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн — РИА Новости Крым. Черноморский флот вечером в понедельник проводит тренировки в Севастополе – в городе могут быть слышны звуки стрельбы. Об этом предупредил губернатор региона Михаил Развожаев.Губернатор уточнил, что учения проходят в районе Северного и Южного молов, а также мыса Херсонес, Стрелецкой и Камышовой бухт. Он также подчеркнул, что в городе сохраняется спокойная обстановка.В Крыму и Севастополе регулярно проводятся военные учения различных подразделений для обеспечения безопасности полуострова. Местные власти заранее предупреждают об этом жителей и гостей региона.Кроме того, публикуются предупреждения об обезвреживании взрывоопасных предметов. В обоих субъектах, как и других граничащих с Украиной регионах, действует "желтый" уровень террористической опасности.Читайте также на РИА Новости Крым:Развожаев оценил уровень борьбы с диверсиями в СевастополеВ Крыму развеяли очередной фейк об угрозах ВСУ на День РоссииАксенов дал честный ответ о безопасности отдыха в Крыму

севастополь

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севастополь, михаил развожаев, учения, армия и флот, чф рф (черноморский флот российской федерации), безопасность республики крым и севастополя, новости крыма