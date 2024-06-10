https://crimea.ria.ru/20240610/rnkb-zaklyuchil-soglashenie-s-ao-roskhim-o-realizatsii-investproektov-1137990425.html

РНКБ заключил соглашение с АО "Росхим" о реализации инвестпроектов

РНКБ заключил соглашение с АО "Росхим" о реализации инвестпроектов - РИА Новости Крым, 10.06.2024

РНКБ заключил соглашение с АО "Росхим" о реализации инвестпроектов

РНКБ (входит в группу ВТБ) и АО "Росхим" заключили соглашение на полях Петербургского международного экономического форума о взаимодействии в реализации... РИА Новости Крым, 10.06.2024

2024-06-10T13:49

2024-06-10T13:49

2024-06-10T13:51

рнкб (пао)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн – РИА Новости Крым. РНКБ (входит в группу ВТБ) и АО "Росхим" заключили соглашение на полях Петербургского международного экономического форума о взаимодействии в реализации инвестиционных проектов компании на сумму более 60 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба кредитной организации."Наша инвестпрограмма направлена на развитие производств, внедрение новейших технологий, расширение перерабатывающих мощностей", - цитирует пресс-служба генерального директора АО "Росхим" Эдуарда Давыдова.По словам председателя правления РНКБ Михаила Якунина, деятельность компании "Росхим" имеет значение для российской промышленности.Основополагающей задачей АО "Росхим" является реализация государственного курса на снижение зависимости химического комплекса и в целом российской экономики от импорта сырья и готовой продукции химической и нефтехимической промышленности, говорится в сообщении.Петербургский международный экономический форум проходил 5-8 июня. РИА Новости - информационный партнер форума

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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