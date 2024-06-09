https://crimea.ria.ru/20240609/krymskiy-most-seychas-ochered-prodolzhaet-rasti-1137978165.html

Крымский мост сейчас: очередь продолжает расти

Крымский мост сейчас: очередь продолжает расти - РИА Новости Крым, 09.06.2024

Крымский мост сейчас: очередь продолжает расти

Более 100 автомобилей ждут проезда по Крымскому мосту со стороны Кубани. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе. РИА Новости Крым, 09.06.2024

2024-06-09T17:11

2024-06-09T17:11

2024-06-09T17:11

ситуация на дорогах крыма

крым

краснодарский край

тамань

керчь

транспорт

крымский мост

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн - РИА Новости Крым. Более 100 автомобилей ждут проезда по Крымскому мосту со стороны Кубани. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Движение по Крымскому мосту в настоящее время разрешено автомобилям массой не более 3,5 тонн. Также добраться из Крыма на материк и обратно можно по альтернативному сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута – 387 км. Ориентировочное время в пути составляет семь часов.По Керченской переправе следуют фуры, которые перевозят товары первой необходимости, а также срочные и скоропортящиеся грузы. Также по морскому пути переправляют пассажирские автобусы.Оперативная информация размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.

крым

краснодарский край

тамань

керчь

крымский мост

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, краснодарский край, тамань, керчь, транспорт, крымский мост