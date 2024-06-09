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Крымский мост сейчас: очередь продолжает расти - РИА Новости Крым, 09.06.2024
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Крымский мост сейчас: очередь продолжает расти
Крымский мост сейчас: очередь продолжает расти - РИА Новости Крым, 09.06.2024
Крымский мост сейчас: очередь продолжает расти
Более 100 автомобилей ждут проезда по Крымскому мосту со стороны Кубани. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе. РИА Новости Крым, 09.06.2024
2024-06-09T17:11
2024-06-09T17:11
ситуация на дорогах крыма
крым
краснодарский край
тамань
керчь
транспорт
крымский мост
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн - РИА Новости Крым. Более 100 автомобилей ждут проезда по Крымскому мосту со стороны Кубани. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Движение по Крымскому мосту в настоящее время разрешено автомобилям массой не более 3,5 тонн. Также добраться из Крыма на материк и обратно можно по альтернативному сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута – 387 км. Ориентировочное время в пути составляет семь часов.По Керченской переправе следуют фуры, которые перевозят товары первой необходимости, а также срочные и скоропортящиеся грузы. Также по морскому пути переправляют пассажирские автобусы.Оперативная информация размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
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крым, краснодарский край, тамань, керчь, транспорт, крымский мост
Крымский мост сейчас: очередь продолжает расти

На Крымском мосту ждут проезда со стороны Кубани более 100 автомобилей

17:11 09.06.2024
 
© РИА Новости КрымКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 09.06.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн - РИА Новости Крым. Более 100 автомобилей ждут проезда по Крымскому мосту со стороны Кубани. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.

"По состоянию на 17:00 в очереди со стороны Тамани находится 105 транспортных средств. Со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра нет", – говорится в сообщении.

Движение по Крымскому мосту в настоящее время разрешено автомобилям массой не более 3,5 тонн. Также добраться из Крыма на материк и обратно можно по альтернативному сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута – 387 км. Ориентировочное время в пути составляет семь часов.
По Керченской переправе следуют фуры, которые перевозят товары первой необходимости, а также срочные и скоропортящиеся грузы. Также по морскому пути переправляют пассажирские автобусы.
Оперативная информация размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
 
Ситуация на дорогах КрымаКрымКраснодарский крайТаманьКерчьТранспортКрымский мост
 
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