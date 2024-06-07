https://crimea.ria.ru/20240607/skorostnoy-rezhim-na-doroge-iz-sevastopolya-v-inkerman-i-bakhchisaray-izmenen-1137953091.html
Скоростной режим на дороге из Севастополя в Инкерман и Бахчисарай изменен
Скоростной режим на дороге из Севастополя в Инкерман и Бахчисарай изменен - РИА Новости Крым, 07.06.2024
Скоростной режим на дороге из Севастополя в Инкерман и Бахчисарай изменен
Изменился скоростной режим на дороге из Севастополя в Бахчисарай и Инкерман. Об этом сообщает Дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города... РИА Новости Крым, 07.06.2024
2024-06-07T22:34
2024-06-07T22:34
2024-06-07T22:34
ситуация на дорогах крыма
крым
новости крыма
дороги крыма
севастополь
инкерман
бахчисарай
северная сторона
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/02/1c/1135277823_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_f07e1a84ecccbf995fa52ead0f72b11b.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн - РИА Новости Крым. Изменился скоростной режим на дороге из Севастополя в Бахчисарай и Инкерман. Об этом сообщает Дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города Севастополя.В Дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города Севастополя обращают внимание, что на данном участке с помощью стационарного комплекса ведется фото-, видеофиксация нарушений.Читайте также на РИА Новости Крым:120 дорог и три моста отремонтируют в Севастополе за годВ Севастополе реконструируют Античный проспект возле ХерсонесаСотни дорог и десятки новых объектов: как изменился Севастополь за год
крым
севастополь
инкерман
бахчисарай
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/02/1c/1135277823_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_de04bf49df1b0c27632a2df12c2190b7.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, новости крыма, дороги крыма, севастополь, инкерман, бахчисарай, северная сторона
Скоростной режим на дороге из Севастополя в Инкерман и Бахчисарай изменен
Изменился скоростной режим на дороге из Севастополя в Бахчисарай и Инкерман