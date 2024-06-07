https://crimea.ria.ru/20240607/skorostnoy-rezhim-na-doroge-iz-sevastopolya-v-inkerman-i-bakhchisaray-izmenen-1137953091.html

Скоростной режим на дороге из Севастополя в Инкерман и Бахчисарай изменен

Скоростной режим на дороге из Севастополя в Инкерман и Бахчисарай изменен - РИА Новости Крым, 07.06.2024

Скоростной режим на дороге из Севастополя в Инкерман и Бахчисарай изменен

Изменился скоростной режим на дороге из Севастополя в Бахчисарай и Инкерман. Об этом сообщает Дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города... РИА Новости Крым, 07.06.2024

2024-06-07T22:34

2024-06-07T22:34

2024-06-07T22:34

ситуация на дорогах крыма

крым

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севастополь

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бахчисарай

северная сторона

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн - РИА Новости Крым. Изменился скоростной режим на дороге из Севастополя в Бахчисарай и Инкерман. Об этом сообщает Дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города Севастополя.В Дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города Севастополя обращают внимание, что на данном участке с помощью стационарного комплекса ведется фото-, видеофиксация нарушений.Читайте также на РИА Новости Крым:120 дорог и три моста отремонтируют в Севастополе за годВ Севастополе реконструируют Античный проспект возле ХерсонесаСотни дорог и десятки новых объектов: как изменился Севастополь за год

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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