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Скоростной режим на дороге из Севастополя в Инкерман и Бахчисарай изменен - РИА Новости Крым, 07.06.2024
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Скоростной режим на дороге из Севастополя в Инкерман и Бахчисарай изменен
Скоростной режим на дороге из Севастополя в Инкерман и Бахчисарай изменен - РИА Новости Крым, 07.06.2024
Скоростной режим на дороге из Севастополя в Инкерман и Бахчисарай изменен
Изменился скоростной режим на дороге из Севастополя в Бахчисарай и Инкерман. Об этом сообщает Дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города... РИА Новости Крым, 07.06.2024
2024-06-07T22:34
2024-06-07T22:34
ситуация на дорогах крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн - РИА Новости Крым. Изменился скоростной режим на дороге из Севастополя в Бахчисарай и Инкерман. Об этом сообщает Дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города Севастополя.В Дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города Севастополя обращают внимание, что на данном участке с помощью стационарного комплекса ведется фото-, видеофиксация нарушений.Читайте также на РИА Новости Крым:120 дорог и три моста отремонтируют в Севастополе за годВ Севастополе реконструируют Античный проспект возле ХерсонесаСотни дорог и десятки новых объектов: как изменился Севастополь за год
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Скоростной режим на дороге из Севастополя в Инкерман и Бахчисарай изменен

Изменился скоростной режим на дороге из Севастополя в Бахчисарай и Инкерман

22:34 07.06.2024
 
© Пресс-служба ВАДТрасса "Таврида"
Трасса Таврида
© Пресс-служба ВАД
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн - РИА Новости Крым. Изменился скоростной режим на дороге из Севастополя в Бахчисарай и Инкерман. Об этом сообщает Дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города Севастополя.

"На участке дороги от съезда к СТ "Дорожник" до поворота на Северную сторону завершены работы и демонтированы временные дорожные знаки. Теперь скорость движения для транспорта в сторону Бахчисарая – 90 км/ч, по направлению в Инкерман – 70 км/ч", - говорится в сообщении.

В Дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города Севастополя обращают внимание, что на данном участке с помощью стационарного комплекса ведется фото-, видеофиксация нарушений.
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