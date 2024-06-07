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РНКБ и ООО "Безопасные дороги Крыма" подписали соглашение на ПМЭФ-2024
РНКБ и ООО "Безопасные дороги Крыма" подписали соглашение на ПМЭФ-2024 - РИА Новости Крым, 07.06.2024
РНКБ и ООО "Безопасные дороги Крыма" подписали соглашение на ПМЭФ-2024
РНКБ (входит в группу ВТБ) и ООО "Безопасные дороги Крыма" заключили соглашение на полях Петербургского международного экономического форума о реализации... РИА Новости Крым, 07.06.2024
2024-06-07T16:45
2024-06-07T16:45
2024-06-07T16:45
рнкб (пао)
михаил якунин
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нацпроект "безопасные качественные дороги"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн – РИА Новости Крым. РНКБ (входит в группу ВТБ) и ООО "Безопасные дороги Крыма" заключили соглашение на полях Петербургского международного экономического форума о реализации инвестиционного проекта по созданию интеллектуальной системы контроля транспортной инфраструктуры на территории Крыма, сообщает пресс-служба кредитной организации.Предполагаемый размер инвестиций составит 4 миллиарда рублей.Он уточнил, что благодаря реализации проекта будет совершенствоваться управление транспортными потоками в населенных пунктах, а также повысится безопасность всех участников дорожного движения.ООО "Безопасные дороги Крыма" в настоящее время реализует ряд проектов, направленных на создание интеллектуальной системы контроля транспортной инфраструктуры на территории Крыма.В рамках первого проекта с Советом министров Республики Крым в лице министерства транспорта Республики Крым заключено концессионное соглашение по реализации проекта создания и эксплуатации технологического комплекса элементов обустройства автомобильных дорог, предназначенный для безопасности дорожного движения на территории полуострова (установка и эксплуатация автоматических систем контроля нарушения правил дорожного движения).Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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рнкб (пао), михаил якунин, пмэф, дороги крыма, крым, новости крыма, нацпроект "безопасные качественные дороги"
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн – РИА Новости Крым. РНКБ (входит в группу ВТБ) и ООО "Безопасные дороги Крыма" заключили соглашение на полях Петербургского международного экономического форума о реализации инвестиционного проекта по созданию интеллектуальной системы контроля транспортной инфраструктуры на территории Крыма, сообщает пресс-служба кредитной организации.
Предполагаемый размер инвестиций составит 4 миллиарда рублей.
"Интеллектуальная транспортная система будет создана в рамках национального проекта "Безопасные и качественные дороги", а поддержка государственных инициатив и важных для инфраструктуры региона проектов является одним из приоритетов нашей работы", - сказал председатель правления РНКБ Михаил Якунин, его слова приводит пресс-служба.
Он уточнил, что благодаря реализации проекта будет совершенствоваться управление транспортными потоками в населенных пунктах, а также повысится безопасность всех участников дорожного движения.
ООО "Безопасные дороги Крыма" в настоящее время реализует ряд проектов, направленных на создание интеллектуальной системы контроля транспортной инфраструктуры на территории Крыма.
В рамках первого проекта с Советом министров Республики Крым в лице министерства транспорта Республики Крым заключено концессионное соглашение по реализации проекта создания и эксплуатации технологического комплекса элементов обустройства автомобильных дорог, предназначенный для безопасности дорожного движения на территории полуострова (установка и эксплуатация автоматических систем контроля нарушения правил дорожного движения).
Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.