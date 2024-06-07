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Путин: регионы получат 2,5 трлн рублей по бюджетным кредитам до 2030 года - РИА Новости Крым, 07.06.2024
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Путин: регионы получат 2,5 трлн рублей по бюджетным кредитам до 2030 года
Путин: регионы получат 2,5 трлн рублей по бюджетным кредитам до 2030 года - РИА Новости Крым, 07.06.2024
Путин: регионы получат 2,5 трлн рублей по бюджетным кредитам до 2030 года
Объем инфраструктурных бюджетных кредитов регионам России ежегодно будет расти на 250 миллиардов рублей и к концу 2030 года составит 2,5 триллиона рублей. Об... РИА Новости Крым, 07.06.2024
2024-06-07T20:07
2024-06-07T20:08
владимир путин (политик)
пмэф
кредит
льготное кредитование
инвестиции
экономика
россия
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн – РИА Новости Крым. Объем инфраструктурных бюджетных кредитов регионам России ежегодно будет расти на 250 миллиардов рублей и к концу 2030 года составит 2,5 триллиона рублей. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ)."Для мощного долгосрочного развития регионов важно устранять ограничения в энергетике, транспортной системе, строить и ремонтировать дороги, инженерные и коммунальные сети. На реализацию таких проектов субъекты федерации получают инфраструктурные бюджетные кредиты. Со следующего года их объем будет увеличен. Этот портфель будет расти не менее чем на 250 миллиардов рублей ежегодно, а в целом до конца 2030 года сумма выданных инфраструктурных бюджетных кредитов составит 2,5 триллиона рублей", - сказал глава государства.Он отметил, что средства между субъектами будут распределяться не только на основе лимитов для каждого субъекта, но и по итогам конкурсов региональных и межрегиональных проектов.Президент также напомнил о ранее принятом решении списать регионам две трети ранее выданных бюджетных кредитов. Освободившиеся средства субъекты РФ должны будут направить на поддержку инвестиций, включая создание индустриальных парков и инфраструктуры территорий опережающего развития, а также на обновление систем ЖКХ, строительство дорог и мостов, модернизацию общественного транспорта и расселение аварийного жилья.
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владимир путин (политик), пмэф, кредит, льготное кредитование, инвестиции, экономика, россия, новости
Путин: регионы получат 2,5 трлн рублей по бюджетным кредитам до 2030 года

Портфель бюджетных кредитов регионам до конца 2030 года составит 2,5 трлн рублей – Путин

20:07 07.06.2024 (обновлено: 20:08 07.06.2024)
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкПМЭФ-2024. Пленарное заседание
ПМЭФ-2024. Пленарное заседание - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн – РИА Новости Крым. Объем инфраструктурных бюджетных кредитов регионам России ежегодно будет расти на 250 миллиардов рублей и к концу 2030 года составит 2,5 триллиона рублей. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
"Для мощного долгосрочного развития регионов важно устранять ограничения в энергетике, транспортной системе, строить и ремонтировать дороги, инженерные и коммунальные сети. На реализацию таких проектов субъекты федерации получают инфраструктурные бюджетные кредиты. Со следующего года их объем будет увеличен. Этот портфель будет расти не менее чем на 250 миллиардов рублей ежегодно, а в целом до конца 2030 года сумма выданных инфраструктурных бюджетных кредитов составит 2,5 триллиона рублей", - сказал глава государства.
Он отметил, что средства между субъектами будут распределяться не только на основе лимитов для каждого субъекта, но и по итогам конкурсов региональных и межрегиональных проектов.
Президент также напомнил о ранее принятом решении списать регионам две трети ранее выданных бюджетных кредитов. Освободившиеся средства субъекты РФ должны будут направить на поддержку инвестиций, включая создание индустриальных парков и инфраструктуры территорий опережающего развития, а также на обновление систем ЖКХ, строительство дорог и мостов, модернизацию общественного транспорта и расселение аварийного жилья.
ПМЭФ-2024. Пленарное заседание - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
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