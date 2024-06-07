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Число раненых при ракетном ударе по Луганску увеличилось
Число раненых при ракетном ударе по Луганску увеличилось - РИА Новости Крым, 07.06.2024
Число раненых при ракетном ударе по Луганску увеличилось
Количество раненых мирных жителей в результате удара ВСУ по жилой застройке Луганску выросло до 35 человек, трое пострадавших – дети. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 07.06.2024
2024-06-07T14:10
2024-06-07T14:10
2024-06-07T14:11
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн - РИА Новости Крым. Количество раненых мирных жителей в результате удара ВСУ по жилой застройке Луганску выросло до 35 человек, трое пострадавших – дети. Об этом сообщает пресс-служба правительства Луганской Народной Республики со ссылкой на регионального министра здравоохранения Наталию Пащенко.Луганск был атакован ВСУ около 11:00 в пятницу. Ранее было известно о 22 раненых, включая детей восьми и шестнадцати лет. По данным Минобороны, ВСУ выпустили по городу пять американских ракет ATACMS, четыре из которых сбили силы ПВО. В результате обрушился подъезд одной из многоэтажек. По данным МЧС России, под завалами нашли тела трех человек, еще семерых удалось спасти.Уточняется, что трое из числа пострадавших – мальчики 16-ти, 15-ти и 8-ми лет. Пять человек находятся в тяжелом состоянии. Жизни детей ничего не угрожает, их состояние оценивается как средней тяжести.Читайте также на РИА Новости Крым:В Минобороны рассказали подробности ракетного удара по ЛуганскуТри человека погибли при ударе по Луганску из ATACMSВСУ ударили по Луганску ракетами ATACMS
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луганск, луганская народная республика (лнр), происшествия, обстрелы всу, ракеты atacms, наталия пащенко, новости, ситуация в донбассе: новости и комментарии, события в донбассе
Число раненых при ракетном ударе по Луганску увеличилось
Число пострадавших при ударе ВСУ по Луганску выросло до 35 человек - минздрав ЛНР
14:10 07.06.2024 (обновлено: 14:11 07.06.2024)