https://crimea.ria.ru/20240602/pozhar-na-npz-v-ukhte-likvidirovan--mchs-1137799444.html

Пожар на НПЗ в Ухте ликвидирован – МЧС

Пожар на НПЗ в Ухте ликвидирован – МЧС - РИА Новости Крым, 02.06.2024

Пожар на НПЗ в Ухте ликвидирован – МЧС

Пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Ухте ликвидирован. Об этом сообщает МЧС Республики Коми. РИА Новости Крым, 02.06.2024

2024-06-02T19:52

2024-06-02T19:52

2024-06-02T19:53

мчс республики коми

республика коми

происшествия

новости

пожар

александр бастрыкин

ск рф (следственный комитет российской федерации)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн – РИА Новости Крым. Пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Ухте ликвидирован. Об этом сообщает МЧС Республики Коми.Возгорание на НПЗ произошло в воскресенье днем. Пресс-служба СУ СК России по Республике Коми сообщила о погибших и пострадавших людях. Возбуждено уголовное дело по статье "нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц".В 19.20 МЧС Республики Коми сообщило о локализации пожара. Через 10 минут огонь был ликвидирован.Председатель СК России Александр Бастрыкин дал поручение руководителю СУ СК России по Республике Коми Андрею Исаеву представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.Читайте также на РИА Новости Крым:Пожар на нефтебазе в Туапсе ликвидирован – властиДва взрыва произошло на топливной базе в Ростовской областиБеспилотники атаковали нефтезавод на Кубани – есть погибший

республика коми

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мчс республики коми, республика коми, происшествия, новости, пожар, александр бастрыкин, ск рф (следственный комитет российской федерации)