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Пожар на НПЗ в Ухте ликвидирован – МЧС
Пожар на НПЗ в Ухте ликвидирован – МЧС - РИА Новости Крым, 02.06.2024
Пожар на НПЗ в Ухте ликвидирован – МЧС
Пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Ухте ликвидирован. Об этом сообщает МЧС Республики Коми. РИА Новости Крым, 02.06.2024
2024-06-02T19:52
2024-06-02T19:52
2024-06-02T19:53
мчс республики коми
республика коми
происшествия
новости
пожар
александр бастрыкин
ск рф (следственный комитет российской федерации)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн – РИА Новости Крым. Пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Ухте ликвидирован. Об этом сообщает МЧС Республики Коми.Возгорание на НПЗ произошло в воскресенье днем. Пресс-служба СУ СК России по Республике Коми сообщила о погибших и пострадавших людях. Возбуждено уголовное дело по статье "нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц".В 19.20 МЧС Республики Коми сообщило о локализации пожара. Через 10 минут огонь был ликвидирован.Председатель СК России Александр Бастрыкин дал поручение руководителю СУ СК России по Республике Коми Андрею Исаеву представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.Читайте также на РИА Новости Крым:Пожар на нефтебазе в Туапсе ликвидирован – властиДва взрыва произошло на топливной базе в Ростовской областиБеспилотники атаковали нефтезавод на Кубани – есть погибший
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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мчс республики коми, республика коми, происшествия, новости, пожар, александр бастрыкин, ск рф (следственный комитет российской федерации)
Пожар на НПЗ в Ухте ликвидирован – МЧС
Пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Ухте ликвидирован
19:52 02.06.2024 (обновлено: 19:53 02.06.2024)