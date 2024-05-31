https://crimea.ria.ru/20240531/za-chas-ochered-pered-krymskim-mostom-vyrosla-v-dva-raza-1137762806.html
За час очередь перед Крымским мостом выросла в два раза
За час очередь перед Крымским мостом выросла в два раза - РИА Новости Крым, 31.05.2024
За час очередь перед Крымским мостом выросла в два раза
За час очередь у досмотровых пунктов у Крымского моста выросла в два раза. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом... РИА Новости Крым, 31.05.2024
2024-05-31T17:19
2024-05-31T17:19
2024-05-31T17:19
крым
крымский мост
ситуация на дорогах крыма
транспорт
логистика
керчь
тамань
краснодарский край
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/0e/1124884331_23:0:619:335_1920x0_80_0_0_ad490a1ad85e60c9375ed0cc648ee602.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая - РИА Новости Крым. За час очередь у досмотровых пунктов у Крымского моста выросла в два раза. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Очередь перед мостовым переходом начала скапливаться в пятницу днем. Уже к 16:00 досмотра ожидали 235 машин со стороны Керчи и Тамани. Движение по Крымскому мосту в настоящее время разрешено автомобилям массой не более 3,5 тонн. Также добраться из Крыма на материк и обратно можно по альтернативному сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута – 387 км. Ориентировочное время в пути составляет семь часов.По Керченской переправе следуют фуры, которые перевозят товары первой необходимости, а также срочные и скоропортящиеся грузы. Также по морскому пути переправляют пассажирские автобусы.Оперативная информация размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
крым
крымский мост
керчь
тамань
краснодарский край
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/0e/1124884331_98:0:545:335_1920x0_80_0_0_c4fbf8c9ad53feba57047574f666b436.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, крымский мост, транспорт, логистика, керчь, тамань, краснодарский край, новости крыма
За час очередь перед Крымским мостом выросла в два раза
В очереди у Крымского моста проезда ожидают 417 машин
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая - РИА Новости Крым. За час очередь у досмотровых пунктов у Крымского моста выросла в два раза. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.
"По состоянию на 17:00 в очереди со стороны Тамани находятся 157 транспортных средств, со стороны Керчи – 260 транспортных средств. Ожидание около часа", - говорится в сообщении.
Очередь перед мостовым переходом начала скапливаться
в пятницу днем. Уже к 16:00 досмотра ожидали 235 машин со стороны Керчи и Тамани.
Движение по Крымскому мосту в настоящее время разрешено автомобилям массой не более 3,5 тонн. Также добраться из Крыма на материк и обратно можно по альтернативному сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута – 387 км. Ориентировочное время в пути составляет семь часов.
По Керченской переправе следуют фуры, которые перевозят товары первой необходимости, а также срочные и скоропортящиеся грузы. Также по морскому пути переправляют пассажирские автобусы.
Оперативная информация размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.