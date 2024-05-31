https://crimea.ria.ru/20240531/za-chas-ochered-pered-krymskim-mostom-vyrosla-v-dva-raza-1137762806.html

За час очередь перед Крымским мостом выросла в два раза

За час очередь перед Крымским мостом выросла в два раза - РИА Новости Крым, 31.05.2024

За час очередь перед Крымским мостом выросла в два раза

За час очередь у досмотровых пунктов у Крымского моста выросла в два раза. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом... РИА Новости Крым, 31.05.2024

2024-05-31T17:19

2024-05-31T17:19

2024-05-31T17:19

крым

крымский мост

ситуация на дорогах крыма

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логистика

керчь

тамань

краснодарский край

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая - РИА Новости Крым. За час очередь у досмотровых пунктов у Крымского моста выросла в два раза. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Очередь перед мостовым переходом начала скапливаться в пятницу днем. Уже к 16:00 досмотра ожидали 235 машин со стороны Керчи и Тамани. Движение по Крымскому мосту в настоящее время разрешено автомобилям массой не более 3,5 тонн. Также добраться из Крыма на материк и обратно можно по альтернативному сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута – 387 км. Ориентировочное время в пути составляет семь часов.По Керченской переправе следуют фуры, которые перевозят товары первой необходимости, а также срочные и скоропортящиеся грузы. Также по морскому пути переправляют пассажирские автобусы.Оперативная информация размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.

крым

крымский мост

керчь

тамань

краснодарский край

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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