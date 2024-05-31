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За час очередь перед Крымским мостом выросла в два раза - РИА Новости Крым, 31.05.2024
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За час очередь перед Крымским мостом выросла в два раза
За час очередь перед Крымским мостом выросла в два раза - РИА Новости Крым, 31.05.2024
За час очередь перед Крымским мостом выросла в два раза
За час очередь у досмотровых пунктов у Крымского моста выросла в два раза. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом... РИА Новости Крым, 31.05.2024
2024-05-31T17:19
2024-05-31T17:19
крым
крымский мост
ситуация на дорогах крыма
транспорт
логистика
керчь
тамань
краснодарский край
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая - РИА Новости Крым. За час очередь у досмотровых пунктов у Крымского моста выросла в два раза. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Очередь перед мостовым переходом начала скапливаться в пятницу днем. Уже к 16:00 досмотра ожидали 235 машин со стороны Керчи и Тамани. Движение по Крымскому мосту в настоящее время разрешено автомобилям массой не более 3,5 тонн. Также добраться из Крыма на материк и обратно можно по альтернативному сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута – 387 км. Ориентировочное время в пути составляет семь часов.По Керченской переправе следуют фуры, которые перевозят товары первой необходимости, а также срочные и скоропортящиеся грузы. Также по морскому пути переправляют пассажирские автобусы.Оперативная информация размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
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крым, крымский мост, транспорт, логистика, керчь, тамань, краснодарский край, новости крыма
За час очередь перед Крымским мостом выросла в два раза

В очереди у Крымского моста проезда ожидают 417 машин

17:19 31.05.2024
 
© РИА Новости КрымАвтомобили в очереди на Крымский мост со стороны Керчи
Автомобили в очереди на Крымский мост со стороны Керчи - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая - РИА Новости Крым. За час очередь у досмотровых пунктов у Крымского моста выросла в два раза. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.
"По состоянию на 17:00 в очереди со стороны Тамани находятся 157 транспортных средств, со стороны Керчи – 260 транспортных средств. Ожидание около часа", - говорится в сообщении.
Очередь перед мостовым переходом начала скапливаться в пятницу днем. Уже к 16:00 досмотра ожидали 235 машин со стороны Керчи и Тамани.
Движение по Крымскому мосту в настоящее время разрешено автомобилям массой не более 3,5 тонн. Также добраться из Крыма на материк и обратно можно по альтернативному сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута – 387 км. Ориентировочное время в пути составляет семь часов.
По Керченской переправе следуют фуры, которые перевозят товары первой необходимости, а также срочные и скоропортящиеся грузы. Также по морскому пути переправляют пассажирские автобусы.
Оперативная информация размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
 
Ситуация на дорогах КрымаКрымКрымский мостТранспортЛогистикаКерчьТаманьКраснодарский крайНовости Крыма
 
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