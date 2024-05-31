Рейтинг@Mail.ru
Воздушную тревогу в Севастополе отменили - РИА Новости Крым, 31.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240531/vozdushnuyu-trevogu-v-sevastopole-otmenili-1137608306.html
Воздушную тревогу в Севастополе отменили
Воздушную тревогу в Севастополе отменили - РИА Новости Крым, 31.05.2024
Воздушную тревогу в Севастополе отменили
Отбой воздушной тревоги объявлен в Севастополе, в городе перестал звучать звуковой сигнал оповещения гражданского населения. Информацию об отмене опасности в... РИА Новости Крым, 31.05.2024
2024-05-31T17:10
2024-05-31T17:18
севастополь
новости
новости крыма
михаил развожаев
воздушная тревога в севастополе
безопасность республики крым и севастополя
атаки всу на крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/09/1a/1131666945_0:209:2896:1838_1920x0_80_0_0_8241c7c021bd355db332589bb54e97ab.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая – РИА Новости Крым. Отбой воздушной тревоги объявлен в Севастополе, в городе перестал звучать звуковой сигнал оповещения гражданского населения. Информацию об отмене опасности в своем Telegram-канале подтвердил губернатор города Михаил Развожаев.В дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города Севастополя (структура дептранса правительства) сообщили о возобновлении работы морского и наземного общественного транспорта.Сигнал оповещения гражданского населения об угрозе атаки с воздуха звучит по городской системе оповещения сразу же после того, как военные сообщают руководству города о вражеских пусках и опасности для региона.Информацию об этом всегда дублирует губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале. Здесь же он публикует сведения о результатах атаки в случае повреждения зданий или пострадавших.В последнее время глава города призывает жителей быть осторожными в связи с возможным обнаружением так называемых суббоеприпасов, которые могут оставаться на земле после уничтожения ПВО воздушных целей противника. Трогать их категорически нельзя, при обнаружении необходимо звонить по номеру 112, специалисты оперативно выедут по адресу.
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/09/1a/1131666945_84:0:2813:2047_1920x0_80_0_0_7246ed8a63c27d52fed56a3e064c349a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
севастополь, новости, новости крыма, михаил развожаев, воздушная тревога в севастополе, безопасность республики крым и севастополя, атаки всу на крым
Воздушную тревогу в Севастополе отменили

Отбой воздушной тревоги объявили в Севастополе

17:10 31.05.2024 (обновлено: 17:18 31.05.2024)
 
© РИА Новости Крымотбой воздушной тревоги
отбой воздушной тревоги - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
© РИА Новости Крым
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая – РИА Новости Крым. Отбой воздушной тревоги объявлен в Севастополе, в городе перестал звучать звуковой сигнал оповещения гражданского населения. Информацию об отмене опасности в своем Telegram-канале подтвердил губернатор города Михаил Развожаев.
"Отбой воздушной тревоги!" – сообщил губернатор.
В дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города Севастополя (структура дептранса правительства) сообщили о возобновлении работы морского и наземного общественного транспорта.
Сигнал оповещения гражданского населения об угрозе атаки с воздуха звучит по городской системе оповещения сразу же после того, как военные сообщают руководству города о вражеских пусках и опасности для региона.
Информацию об этом всегда дублирует губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале. Здесь же он публикует сведения о результатах атаки в случае повреждения зданий или пострадавших.
В последнее время глава города призывает жителей быть осторожными в связи с возможным обнаружением так называемых суббоеприпасов, которые могут оставаться на земле после уничтожения ПВО воздушных целей противника. Трогать их категорически нельзя, при обнаружении необходимо звонить по номеру 112, специалисты оперативно выедут по адресу.
СевастопольНовостиНовости КрымаМихаил РазвожаевВоздушная тревога в СевастополеБезопасность Республики Крым и СевастополяАтаки ВСУ на Крым
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:08Флот учится уничтожать диверсантов – в Севастополе слышна стрельба
18:59Ремонт объектов и подготовка кадров: поручения Путина в сфере культуры
18:48Канатная дорога Мисхор-Ай-Петри переходит на летний режим работы
18:32На укрепление береговой линии под Керчью выделили 7 млн рублей
18:19Как в лагерях Крыма обеспечена безопасность детей на случай угроз
18:04Мирный житель ранен при атаке дронов ВСУ на Грайворон
17:39Как краеведы из Крыма помогают искать утраченные коллекции в Мариуполе
17:19За час очередь перед Крымским мостом выросла в два раза
17:10Воздушную тревогу в Севастополе отменили
17:09Беспилотник ВСУ врезался в многоэтажку в Белгороде и взорвался
17:0668 провальных контратак: ВСУ потеряли почти 11 тысяч боевиков за неделю
16:59Тревога в Севастополе: жителей призвали пройти в укрытия
16:43800 российских пенсионеров хотят депортировать из Латвии
16:30Российские ПВО сбили четыре самолета ВСУ и 14 ракет ATACMS
16:0825 групповых ударов "Кинжалами": поражены цеха безэкипажных катеров ВСУ
16:02Противостояние Китаю: НАТО уговаривает страны Азии
15:52Семьи погибших в СВО херсонцев получат дополнительно по 1 млн рублей
15:27Очередь перед Крымским мостом: сколько скопилось машин
15:16Аксенов поручил за месяц отрегулировать тарифы на содержание многоэтажек
15:08В результате атаки ВСУ в Днепрянах погиб мирный житель
Лента новостейМолния