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Глава рыбокомбината в Севастополе скрыл от налоговой 18 млн
Глава рыбокомбината в Севастополе скрыл от налоговой 18 млн - РИА Новости Крым, 30.05.2024
Глава рыбокомбината в Севастополе скрыл от налоговой 18 млн
В Севастополе гендиректор рыбоконсервного комбината пойдет под суд по обвинению в налоговом преступлении. Как сообщает пресс-служба Следственного комитета по... РИА Новости Крым, 30.05.2024
2024-05-30T16:28
2024-05-30T16:28
2024-05-30T16:29
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая - РИА Новости Крым. В Севастополе гендиректор рыбоконсервного комбината пойдет под суд по обвинению в налоговом преступлении. Как сообщает пресс-служба Следственного комитета по Крыму и Севастополю, он скрыл от налоговых органов свыше 18 млн рублей и не платил зарплату двум сотрудникам.Также с ноября 2022 года руководитель семь месяцев не выплачивал зарплату двум работникам предприятия и накопил перед ними долг в 360 тысяч рублей.Уголовное дело было возбуждено по материалам прокуратуры и налоговых органов по статьям о сокрытии денежных средств организации и о полной невыплате зарплаты свыше двух месяцев.Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено надзорным ведомством в Гагаринский районный суд Севастополя.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму директор предприятия сокрыл от уплаты налогов 13 млн рублейВ Севастополе директор структуры капстроя пойдет под суд за подлогВ Саках товаровед пойдет в колонию за растрату целебной грязи
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севастополь, прокуратура города севастополя, крымский следком, налоги, федеральная налоговая служба (фнс), крым, новости крыма
Глава рыбокомбината в Севастополе скрыл от налоговой 18 млн
Следком: главу рыбокомбината в Севастополе будут судить за налоговое преступление
16:28 30.05.2024 (обновлено: 16:29 30.05.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая - РИА Новости Крым. В Севастополе гендиректор рыбоконсервного комбината пойдет под суд по обвинению в налоговом преступлении. Как сообщает пресс-служба Следственного комитета по Крыму и Севастополю, он скрыл от налоговых органов свыше 18 млн рублей и не платил зарплату двум сотрудникам.
"Установлено, что с августа 2022 года по февраль 2023 года руководитель сокрыл от налоговых органов свыше 18 млн рублей предприятия. Указанную сумму он направил на счета контрагентов, минуя расчетный счет возглавляемой организации, что повлекло невозможность взыскания налоговой недоимки и страховых взносов в размере 2,8 млн рублей", - сказано в сообщении.
Также с ноября 2022 года руководитель семь месяцев не выплачивал зарплату двум работникам предприятия и накопил перед ними долг в 360 тысяч рублей.
Уголовное дело было возбуждено по материалам прокуратуры и налоговых органов по статьям о сокрытии денежных средств организации и о полной невыплате зарплаты свыше двух месяцев.
"В ходе расследования долги по налогам, страховым взносам и заработной плате погашены в полном объеме", - уточнили в прокуратуре Крыма.
Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено надзорным ведомством в Гагаринский районный суд Севастополя.
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