https://crimea.ria.ru/20240530/glava-rybokombinata-v-sevastopole-skryl-ot-nalogovoy-18-mln-1137731512.html

Глава рыбокомбината в Севастополе скрыл от налоговой 18 млн

Глава рыбокомбината в Севастополе скрыл от налоговой 18 млн - РИА Новости Крым, 30.05.2024

Глава рыбокомбината в Севастополе скрыл от налоговой 18 млн

В Севастополе гендиректор рыбоконсервного комбината пойдет под суд по обвинению в налоговом преступлении. Как сообщает пресс-служба Следственного комитета по... РИА Новости Крым, 30.05.2024

2024-05-30T16:28

2024-05-30T16:28

2024-05-30T16:29

севастополь

прокуратура города севастополя

крымский следком

налоги

федеральная налоговая служба (фнс)

крым

новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/0a/14/1118852985_0:0:3085:1735_1920x0_80_0_0_d20a04fc37c93224a4c62d178b5d059e.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая - РИА Новости Крым. В Севастополе гендиректор рыбоконсервного комбината пойдет под суд по обвинению в налоговом преступлении. Как сообщает пресс-служба Следственного комитета по Крыму и Севастополю, он скрыл от налоговых органов свыше 18 млн рублей и не платил зарплату двум сотрудникам.Также с ноября 2022 года руководитель семь месяцев не выплачивал зарплату двум работникам предприятия и накопил перед ними долг в 360 тысяч рублей.Уголовное дело было возбуждено по материалам прокуратуры и налоговых органов по статьям о сокрытии денежных средств организации и о полной невыплате зарплаты свыше двух месяцев.Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено надзорным ведомством в Гагаринский районный суд Севастополя.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму директор предприятия сокрыл от уплаты налогов 13 млн рублейВ Севастополе директор структуры капстроя пойдет под суд за подлогВ Саках товаровед пойдет в колонию за растрату целебной грязи

севастополь

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, прокуратура города севастополя, крымский следком, налоги, федеральная налоговая служба (фнс), крым, новости крыма