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Охотник на Кубани вместо медведя выстрелил в человека - РИА Новости Крым, 25.05.2024
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Охотник на Кубани вместо медведя выстрелил в человека
Охотник на Кубани вместо медведя выстрелил в человека - РИА Новости Крым, 25.05.2024
Охотник на Кубани вместо медведя выстрелил в человека
Охотник в Мостовском районе Краснодарского края вместо медведя подстрелил человека, сейчас жизни и здоровью пострадавшего ничего не угрожает, сообщили в... РИА Новости Крым, 25.05.2024
2024-05-25T18:54
2024-05-25T18:55
краснодарский край
кубань
новости
происшествия
охота
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая – РИА Новости Крым. Охотник в Мостовском районе Краснодарского края вместо медведя подстрелил человека, сейчас жизни и здоровью пострадавшего ничего не угрожает, сообщили в министерстве природных ресурсов региона.Отмечается, что в настоящее время жизни и здоровью пострадавшего ничего не угрожает.Полицейские проводят доследственную проверку, добавляют в министерстве.
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краснодарский край, кубань, новости, происшествия, охота
Охотник на Кубани вместо медведя выстрелил в человека

Охотник на Кубани по ошибке вместо медведя выстрелил в человека

18:54 25.05.2024 (обновлено: 18:55 25.05.2024)
 
© РИА Новости . Илья Наймушин / Перейти в фотобанкБурый медведь
Бурый медведь - РИА Новости, 1920, 25.05.2024
© РИА Новости . Илья Наймушин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая – РИА Новости Крым. Охотник в Мостовском районе Краснодарского края вместо медведя подстрелил человека, сейчас жизни и здоровью пострадавшего ничего не угрожает, сообщили в министерстве природных ресурсов региона.
"В охотничьем угодье при производстве охоты на медведя в разрешенные сроки охоты гражданин получил огнестрельное ранение в руку, предположительно по вине охотника, из охотничьей бригады в сопровождении которой находился пострадавший", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в настоящее время жизни и здоровью пострадавшего ничего не угрожает.
Полицейские проводят доследственную проверку, добавляют в министерстве.
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