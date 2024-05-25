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Охотник на Кубани вместо медведя выстрелил в человека
Охотник на Кубани вместо медведя выстрелил в человека - РИА Новости Крым, 25.05.2024
Охотник на Кубани вместо медведя выстрелил в человека
Охотник в Мостовском районе Краснодарского края вместо медведя подстрелил человека, сейчас жизни и здоровью пострадавшего ничего не угрожает, сообщили в... РИА Новости Крым, 25.05.2024
2024-05-25T18:54
2024-05-25T18:54
2024-05-25T18:55
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая – РИА Новости Крым. Охотник в Мостовском районе Краснодарского края вместо медведя подстрелил человека, сейчас жизни и здоровью пострадавшего ничего не угрожает, сообщили в министерстве природных ресурсов региона.Отмечается, что в настоящее время жизни и здоровью пострадавшего ничего не угрожает.Полицейские проводят доследственную проверку, добавляют в министерстве.
https://crimea.ria.ru/20240109/na-kubani-muzhchina-pogib-vo-vremya-okhoty-na-kunitsu-1134066495.html
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краснодарский край, кубань, новости, происшествия, охота
Охотник на Кубани вместо медведя выстрелил в человека
Охотник на Кубани по ошибке вместо медведя выстрелил в человека
18:54 25.05.2024 (обновлено: 18:55 25.05.2024)