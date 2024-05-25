https://crimea.ria.ru/20240525/na-krymskom-mostu-nachala-rasti-ochered-1137591641.html

На Крымском мосту начала расти очередь

На Крымском мосту начала расти очередь - РИА Новости Крым, 25.05.2024

На Крымском мосту начала расти очередь

Более ста автомобилей ожидают проезда через Крымский мост. Об этом информирует Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе. РИА Новости Крым, 25.05.2024

2024-05-25T15:13

2024-05-25T15:13

2024-05-25T15:13

ситуация на дорогах крыма

крымский мост

транспорт

крым

краснодарский край

тамань

керчь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая – РИА Новости Крым. Более ста автомобилей ожидают проезда через Крымский мост. Об этом информирует Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Проезд по Крымскому мосту разрешен автомобилям массой до 3,5 тонн. Также добраться из Крыма на материк и обратно можно через Керченскую паромную переправу и по альтернативному сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута – 387 км. Ориентировочное время в пути составляет семь часов.Через паромную переправу следуют фуры, перевозящие скоропортящиеся грузы и товары первой необходимости. Также по морскому пути следуют рейсовые автобусы.Оперативная информация размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.

крымский мост

крым

краснодарский край

тамань

керчь

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымский мост, транспорт, крым, краснодарский край, тамань, керчь