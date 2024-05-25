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На Крымском мосту начала расти очередь - РИА Новости Крым, 25.05.2024
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Ситуация на дорогах Крыма
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На Крымском мосту начала расти очередь
На Крымском мосту начала расти очередь - РИА Новости Крым, 25.05.2024
На Крымском мосту начала расти очередь
Более ста автомобилей ожидают проезда через Крымский мост. Об этом информирует Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе. РИА Новости Крым, 25.05.2024
2024-05-25T15:13
2024-05-25T15:13
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
транспорт
крым
краснодарский край
тамань
керчь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая – РИА Новости Крым. Более ста автомобилей ожидают проезда через Крымский мост. Об этом информирует Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Проезд по Крымскому мосту разрешен автомобилям массой до 3,5 тонн. Также добраться из Крыма на материк и обратно можно через Керченскую паромную переправу и по альтернативному сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута – 387 км. Ориентировочное время в пути составляет семь часов.Через паромную переправу следуют фуры, перевозящие скоропортящиеся грузы и товары первой необходимости. Также по морскому пути следуют рейсовые автобусы.Оперативная информация размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
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Новости
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крымский мост, транспорт, крым, краснодарский край, тамань, керчь
На Крымском мосту начала расти очередь

На Крымском мосту ожидают проезда более 100 машин со стороны Керчи

15:13 25.05.2024
 
© РИА Новости КрымКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 25.05.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая – РИА Новости Крым. Более ста автомобилей ожидают проезда через Крымский мост. Об этом информирует Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.
"По состоянию на 15:00 со стороны Тамани очереди перед пунктом досмотра нет. В очереди со стороны Керчи находится 135 транспортных средств", – сказано в сообщении.
Проезд по Крымскому мосту разрешен автомобилям массой до 3,5 тонн. Также добраться из Крыма на материк и обратно можно через Керченскую паромную переправу и по альтернативному сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута – 387 км. Ориентировочное время в пути составляет семь часов.
Через паромную переправу следуют фуры, перевозящие скоропортящиеся грузы и товары первой необходимости. Также по морскому пути следуют рейсовые автобусы.
Оперативная информация размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
 
Ситуация на дорогах КрымаКрымский мостТранспортКрымКраснодарский крайТаманьКерчь
 
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