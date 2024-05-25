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Какой сегодня праздник: 25 мая - РИА Новости Крым, 24.05.2024
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Какой сегодня праздник: 25 мая
Какой сегодня праздник: 25 мая - РИА Новости Крым, 24.05.2024
Какой сегодня праздник: 25 мая
В субботу в России с профессиональным праздником поздравляют филологов, а в мире отмечают День полотенца. Еще в этот день родились космонавт Георгий Гречко,... РИА Новости Крым, 24.05.2024
2024-05-25T00:00
2024-05-24T23:36
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая – РИА Новости Крым. В субботу в России с профессиональным праздником поздравляют филологов, а в мире отмечают День полотенца. Еще в этот день родились космонавт Георгий Гречко, актеры Олег Даль и Александр Калягин.Что празднуют в миреВ России и ряде других стран в этот день профессиональный праздник отмечают филологи – все, кто причастен к изучению, преподаванию и работе с языком.Еще 25 мая - Международный день пропавших детей. Впервые он отмечался в 2001 году. Цель - привлечь внимание людей к проблеме защищенности детей от похищений, неправомерной эксплуатации и трудных жизненных ситуаций. Символ дня - изображение незабудки.С 2001 года в мире также отмечается День полотенца. Этот праздник зародился через две недели после смерти британского писателя Дугласа Адамса, автора серии романов "Автостопом по Галактике". В одной из своих книг Адамс целую главу посвятил полотенцу – незаменимому предмету обихода туристов.Знаменательные событияВ 1579 году Иван Грозный отправил грамоту донским казакам. Этот день считается Днем основания Донского казачества.В 1936-ом на экраны Советского Союза вышла кинокомедия "Цирк" режиссера Григория Александрова. Главные роли сыграли Любовь Орлова, Евгения Мельникова, Владимир Володин.В 1955 году в этот день британские альпинисты Джордж Бэнд и Джо Браун совершили восхождение на главный восьмитысячник в Гималаях – вершину Канченджанга. Это была пятая в истории попытка покорить Главную вершину, но первая, увенчавшаяся успехом.В 1957 году в Москве открыта крупнейшая в Советском Союзе гостиница "Украина". Высота центрального корпуса в 34 этажа составляла 206 метров, 73 из которых приходились на огромный шпиль. "Украина" - одно из семи зданий, известных в Москве как "сталинские высотки", которые стали визитной карточкой столицы.В 1989 году состоялся I Съезд народных депутатов СССР. В этот же день его председателем избрали Михаила Горбачева.Кто родилсяВ 1836 году родился русский инженер-механик, один из участников строительства Транссибирской железной дороги Николай Петров. Благодаря ему в Москве открылось инженерное училище ведомства путей сообщения. Сегодня это Российский университет транспорта.В 1905 году родился советский писатель, киносценарист Семен Нагорный. Автор биографии полярного исследователя Григория Седова, сценариев документальных фильмов о Белинском, Пушкине, Маяковском. В его фильмографии – картины "Повесть о латышском стрелке", "Город первой любви", "Украденный поезд", "Остров сокровищ" и другие.В 1931 году на свет появился советский космонавт, дважды Герой Советского Союза Георгий Гречко.В 1941 году родился советский актер театра и кино Олег Даль, а ровно через год Народный артист РСФСР Александр Калягин.Также в этот день родились поэт Игорь Иртеньев, композитор Александр Суханов, кинорежиссер, сценарист и актер, народный артист РСФСР Константин Воинов и английский рок-музыкант Пол Уэллер.
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общество, новости, праздники и памятные даты, культура, история, россия, в мире
Какой сегодня праздник: 25 мая

Что празднуют в России и в мире в субботу, 25 мая

00:00 25.05.2024
 
© РИА Новости . А. Загер / Перейти в фотобанкАктер Олег Даль в роли солдата. Кадр из художественного фильма "Сказки Андерсена". Производство киностудии "Ленфильм"
Актер Олег Даль в роли солдата. Кадр из художественного фильма Сказки Андерсена. Производство киностудии Ленфильм - РИА Новости, 1920, 25.05.2024
© РИА Новости . А. Загер
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая – РИА Новости Крым. В субботу в России с профессиональным праздником поздравляют филологов, а в мире отмечают День полотенца. Еще в этот день родились космонавт Георгий Гречко, актеры Олег Даль и Александр Калягин.

Что празднуют в мире

В России и ряде других стран в этот день профессиональный праздник отмечают филологи – все, кто причастен к изучению, преподаванию и работе с языком.
Еще 25 мая - Международный день пропавших детей. Впервые он отмечался в 2001 году. Цель - привлечь внимание людей к проблеме защищенности детей от похищений, неправомерной эксплуатации и трудных жизненных ситуаций. Символ дня - изображение незабудки.
С 2001 года в мире также отмечается День полотенца. Этот праздник зародился через две недели после смерти британского писателя Дугласа Адамса, автора серии романов "Автостопом по Галактике". В одной из своих книг Адамс целую главу посвятил полотенцу – незаменимому предмету обихода туристов.

Знаменательные события

В 1579 году Иван Грозный отправил грамоту донским казакам. Этот день считается Днем основания Донского казачества.
В 1936-ом на экраны Советского Союза вышла кинокомедия "Цирк" режиссера Григория Александрова. Главные роли сыграли Любовь Орлова, Евгения Мельникова, Владимир Володин.
В 1955 году в этот день британские альпинисты Джордж Бэнд и Джо Браун совершили восхождение на главный восьмитысячник в Гималаях – вершину Канченджанга. Это была пятая в истории попытка покорить Главную вершину, но первая, увенчавшаяся успехом.
В 1957 году в Москве открыта крупнейшая в Советском Союзе гостиница "Украина". Высота центрального корпуса в 34 этажа составляла 206 метров, 73 из которых приходились на огромный шпиль. "Украина" - одно из семи зданий, известных в Москве как "сталинские высотки", которые стали визитной карточкой столицы.
В 1989 году состоялся I Съезд народных депутатов СССР. В этот же день его председателем избрали Михаила Горбачева.

Кто родился

В 1836 году родился русский инженер-механик, один из участников строительства Транссибирской железной дороги Николай Петров. Благодаря ему в Москве открылось инженерное училище ведомства путей сообщения. Сегодня это Российский университет транспорта.
В 1905 году родился советский писатель, киносценарист Семен Нагорный. Автор биографии полярного исследователя Григория Седова, сценариев документальных фильмов о Белинском, Пушкине, Маяковском. В его фильмографии – картины "Повесть о латышском стрелке", "Город первой любви", "Украденный поезд", "Остров сокровищ" и другие.
В 1931 году на свет появился советский космонавт, дважды Герой Советского Союза Георгий Гречко.
В 1941 году родился советский актер театра и кино Олег Даль, а ровно через год Народный артист РСФСР Александр Калягин.
Также в этот день родились поэт Игорь Иртеньев, композитор Александр Суханов, кинорежиссер, сценарист и актер, народный артист РСФСР Константин Воинов и английский рок-музыкант Пол Уэллер.
 
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