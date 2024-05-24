https://crimea.ria.ru/20240524/v-sevastopole-strelba-flot-uchitsya-unichtozhat-diversantov-1137577953.html

В Севастополе стрельба: флот учится уничтожать диверсантов

В Севастополе стрельба: флот учится уничтожать диверсантов - РИА Новости Крым, 24.05.2024

В Севастополе стрельба: флот учится уничтожать диверсантов

Вечером в пятницу военные Черноморского флота проводят в Севастополе тренировки расчетов противоподводно-диверсионного обеспечения. Об этом предупредил... РИА Новости Крым, 24.05.2024

2024-05-24T20:06

2024-05-24T20:06

2024-05-24T20:06

севастополь

михаил развожаев

учения

армия и флот

безопасность республики крым и севастополя

стрельба

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая – РИА Новости Крым. Вечером в пятницу военные Черноморского флота проводят в Севастополе тренировки расчетов противоподводно-диверсионного обеспечения. Об этом предупредил губернатор Михаил Развожаев.По его данным, стрельба в разных районах города может быть слышна до 21:00.И добавил, что в городе все спокойно.Это уже не первые за день тренировки военных в городе. Днем учения со стрельбой из различных видов оружия проходили в районе Северного и Южного молов, а также мыса Херсонес и Стрелецкой бухты.Военные учения в Крыму и Севастополе проходят регулярно. Власти заблаговременно предупреждают об этом в СМИ и на своих официальных страницах в социальных сетях.В марте министр обороны России Сергей Шойгу во время своей рабочей поездки в войска Южного военного округа поставил задачу проводить тренировки личного состава Черноморского флота в Севастополе по отражению террористических атак противника ежедневно.

севастополь

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, михаил развожаев, учения, армия и флот, безопасность республики крым и севастополя, стрельба, новости крыма