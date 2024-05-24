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В Севастополе стрельба: флот учится уничтожать диверсантов
В Севастополе стрельба: флот учится уничтожать диверсантов - РИА Новости Крым, 24.05.2024
В Севастополе стрельба: флот учится уничтожать диверсантов
Вечером в пятницу военные Черноморского флота проводят в Севастополе тренировки расчетов противоподводно-диверсионного обеспечения. Об этом предупредил... РИА Новости Крым, 24.05.2024
2024-05-24T20:06
2024-05-24T20:06
2024-05-24T20:06
севастополь
михаил развожаев
учения
армия и флот
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стрельба
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая – РИА Новости Крым. Вечером в пятницу военные Черноморского флота проводят в Севастополе тренировки расчетов противоподводно-диверсионного обеспечения. Об этом предупредил губернатор Михаил Развожаев.По его данным, стрельба в разных районах города может быть слышна до 21:00.И добавил, что в городе все спокойно.Это уже не первые за день тренировки военных в городе. Днем учения со стрельбой из различных видов оружия проходили в районе Северного и Южного молов, а также мыса Херсонес и Стрелецкой бухты.Военные учения в Крыму и Севастополе проходят регулярно. Власти заблаговременно предупреждают об этом в СМИ и на своих официальных страницах в социальных сетях.В марте министр обороны России Сергей Шойгу во время своей рабочей поездки в войска Южного военного округа поставил задачу проводить тренировки личного состава Черноморского флота в Севастополе по отражению террористических атак противника ежедневно.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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севастополь, михаил развожаев, учения, армия и флот, безопасность республики крым и севастополя, стрельба, новости крыма
В Севастополе стрельба: флот учится уничтожать диверсантов
Стрельба в Севастополе связана с учениями флота по уничтожению диверсантов - власти