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В Крыму переизбрали главу Федерации независимых профсоюзов
В Крыму переизбрали главу Федерации независимых профсоюзов - РИА Новости Крым, 24.05.2024
В Крыму переизбрали главу Федерации независимых профсоюзов
Надежда Краденова переизбрана председателем Федерации независимых профсоюзов Крыма (ФНПК). Решение принято на отчетно-выборной конференции ФНПК, состоявшейся в... РИА Новости Крым, 24.05.2024
2024-05-24T15:22
2024-05-24T15:22
2024-05-24T15:25
надежда краденова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Надежда Краденова переизбрана председателем Федерации независимых профсоюзов Крыма (ФНПК). Решение принято на отчетно-выборной конференции ФНПК, состоявшейся в пятницу в Симферополе.В конференции приняли участие 100 делегатов. Все они единогласно поддержали кандидатуру Краденовой, которая возглавляет Федерацию независимых профсоюзов Крыма с 2019 года.В комментарии РИА Новости Крым председатель ФНПК отметила, что на сегодняшний день Федерация является самодостаточным, эффективным и системным социальным партнером для органов власти и работодателей в решении вопросов, касающихся трудовых отношений. В то же время перед организацией стоят серьезные задачи по защите прав работников."В сферах, где есть профсоюзы, права работников обеспечены и находятся под нашим контролем, если там случаются нарушения, они быстро устраняются. Но там, где нет профсоюзных организаций, очень много нарушений. Это в основном частный сектор. Некоторые даже препятствуют созданию первичных профсоюзных организаций, где-то угрожают работникам увольнениями. Это недопустимые вещи", - уточнила Краденова.Зампредседателя Федерации независимых профсоюзов России Александр Шершуков в комментарии РИА Новости Крым оценил работу ФНПК на "четыре с плюсом".Союз организаций профсоюзов "Федерация независимых профсоюзов Крыма" является некоммерческим корпоративным объединением, которое включает в себя структурные организации общероссийских межрегиональных профсоюзов. Организация начала свою деятельность в 1948 году. На сегодняшний день в ФНПК входят 26 членских организаций и около 180 тысяч членов профсоюзов по всей республике.
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надежда краденова, крым, профсоюз, федерация независимых профсоюзов россии, федерация независимых профсоюзов крыма, новости крыма, видео
В Крыму переизбрали главу Федерации независимых профсоюзов
Надежду Краденову переизбрали главой Федерации независимых профсоюзов Крыма
15:22 24.05.2024 (обновлено: 15:25 24.05.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Надежда Краденова переизбрана председателем Федерации независимых профсоюзов Крыма (ФНПК). Решение принято на отчетно-выборной конференции ФНПК, состоявшейся в пятницу в Симферополе.
В конференции приняли участие 100 делегатов. Все они единогласно поддержали кандидатуру Краденовой, которая возглавляет Федерацию независимых профсоюзов Крыма с 2019 года.
В комментарии РИА Новости Крым председатель ФНПК отметила, что на сегодняшний день Федерация является самодостаточным, эффективным и системным социальным партнером для органов власти и работодателей в решении вопросов, касающихся трудовых отношений. В то же время перед организацией стоят серьезные задачи по защите прав работников.
"В сферах, где есть профсоюзы, права работников обеспечены и находятся под нашим контролем, если там случаются нарушения, они быстро устраняются. Но там, где нет профсоюзных организаций, очень много нарушений. Это в основном частный сектор. Некоторые даже препятствуют созданию первичных профсоюзных организаций, где-то угрожают работникам увольнениями. Это недопустимые вещи", - уточнила Краденова.
Зампредседателя Федерации независимых профсоюзов России Александр Шершуков в комментарии РИА Новости Крым оценил работу ФНПК на "четыре с плюсом".
"Я был здесь в 2014 году, когда крымская Федерация учреждалась в правовом поле России, проделана большая работа. Крым работает в условиях, приближенных к боевым, от людей требуется много эмоциональных сил и стоицизма. Но мы всегда будем поддерживать наши профсоюзы и всех трудящихся Крыма", – отметил он.
Союз организаций профсоюзов "Федерация независимых профсоюзов Крыма" является некоммерческим корпоративным объединением, которое включает в себя структурные организации общероссийских межрегиональных профсоюзов. Организация начала свою деятельность в 1948 году. На сегодняшний день в ФНПК входят 26 членских организаций и около 180 тысяч членов профсоюзов по всей республике.