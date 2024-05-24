https://crimea.ria.ru/20240524/v-krymu-pereizbrali-glavu-federatsii-nezavisimykh-profsoyuzov-1137552558.html

В Крыму переизбрали главу Федерации независимых профсоюзов

В Крыму переизбрали главу Федерации независимых профсоюзов - РИА Новости Крым, 24.05.2024

В Крыму переизбрали главу Федерации независимых профсоюзов

Надежда Краденова переизбрана председателем Федерации независимых профсоюзов Крыма (ФНПК). Решение принято на отчетно-выборной конференции ФНПК, состоявшейся в... РИА Новости Крым, 24.05.2024

2024-05-24T15:22

2024-05-24T15:22

2024-05-24T15:25

надежда краденова

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Надежда Краденова переизбрана председателем Федерации независимых профсоюзов Крыма (ФНПК). Решение принято на отчетно-выборной конференции ФНПК, состоявшейся в пятницу в Симферополе.В конференции приняли участие 100 делегатов. Все они единогласно поддержали кандидатуру Краденовой, которая возглавляет Федерацию независимых профсоюзов Крыма с 2019 года.В комментарии РИА Новости Крым председатель ФНПК отметила, что на сегодняшний день Федерация является самодостаточным, эффективным и системным социальным партнером для органов власти и работодателей в решении вопросов, касающихся трудовых отношений. В то же время перед организацией стоят серьезные задачи по защите прав работников."В сферах, где есть профсоюзы, права работников обеспечены и находятся под нашим контролем, если там случаются нарушения, они быстро устраняются. Но там, где нет профсоюзных организаций, очень много нарушений. Это в основном частный сектор. Некоторые даже препятствуют созданию первичных профсоюзных организаций, где-то угрожают работникам увольнениями. Это недопустимые вещи", - уточнила Краденова.Зампредседателя Федерации независимых профсоюзов России Александр Шершуков в комментарии РИА Новости Крым оценил работу ФНПК на "четыре с плюсом".Союз организаций профсоюзов "Федерация независимых профсоюзов Крыма" является некоммерческим корпоративным объединением, которое включает в себя структурные организации общероссийских межрегиональных профсоюзов. Организация начала свою деятельность в 1948 году. На сегодняшний день в ФНПК входят 26 членских организаций и около 180 тысяч членов профсоюзов по всей республике.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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