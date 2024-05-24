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Большая часть жителей Херсонской области получили российские паспорта - РИА Новости Крым, 24.05.2024
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Большая часть жителей Херсонской области получили российские паспорта
Большая часть жителей Херсонской области получили российские паспорта - РИА Новости Крым, 24.05.2024
Большая часть жителей Херсонской области получили российские паспорта
Абсолютное большинство жителей Херсонской области получили российские паспорта. Об этом заявил губернатор региона Владимир Сальдо, пишет РИА Новости. РИА Новости Крым, 24.05.2024
2024-05-24T07:39
2024-05-24T07:41
владимир сальдо
херсонская область
паспорт
россия
новые регионы россии
общество
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая – РИА Новости Крым. Абсолютное большинство жителей Херсонской области получили российские паспорта. Об этом заявил губернатор региона Владимир Сальдо, пишет РИА Новости.При этом остается небольшой процент херсонцев, которые еще не получили российские паспорта по разным причинам, добавил он."Полагаю, что чем дальше, тем этот процент будет все больше стремиться к нулю", - сказал он.Сальдо также рассказал, что уехавшие ранее из области на подконтрольную киевским властям территорию начали возвращаться обратно.Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях с 23 по 27 сентября 2022 года. По итогам обработки бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%.Читайте также на РИА Новости Крым:Более 3 миллионов жителей новых регионов получили российские паспортаВ новые регионы России вернулись почти 3 млн беженцев
https://crimea.ria.ru/20240522/zhiteli-osvobozhdennoy-chasti-kharkovskoy-oblasti-poluchat-dokumenty-rf-1137501773.html
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владимир сальдо, херсонская область, паспорт, россия, новые регионы россии, общество, новости
Большая часть жителей Херсонской области получили российские паспорта

Подавляющее большинство жителей Херсонской области получили российские паспорта

07:39 24.05.2024 (обновлено: 07:41 24.05.2024)
 
© РИА Новости . Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкБиометрические заграничные паспорта граждан РФ
Биометрические заграничные паспорта граждан РФ - РИА Новости, 1920, 24.05.2024
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая – РИА Новости Крым. Абсолютное большинство жителей Херсонской области получили российские паспорта. Об этом заявил губернатор региона Владимир Сальдо, пишет РИА Новости.
"Абсолютное большинство жителей области паспортизировано", - сообщил Сальдо.
При этом остается небольшой процент херсонцев, которые еще не получили российские паспорта по разным причинам, добавил он.
"Полагаю, что чем дальше, тем этот процент будет все больше стремиться к нулю", - сказал он.
Сальдо также рассказал, что уехавшие ранее из области на подконтрольную киевским властям территорию начали возвращаться обратно.
Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях с 23 по 27 сентября 2022 года. По итогам обработки бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%.
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