https://crimea.ria.ru/20240524/bolshaya-chast-zhiteley-khersonskoy-oblasti-poluchili-rossiyskie-pasporta-1137538806.html

Большая часть жителей Херсонской области получили российские паспорта

Большая часть жителей Херсонской области получили российские паспорта - РИА Новости Крым, 24.05.2024

Большая часть жителей Херсонской области получили российские паспорта

Абсолютное большинство жителей Херсонской области получили российские паспорта. Об этом заявил губернатор региона Владимир Сальдо, пишет РИА Новости. РИА Новости Крым, 24.05.2024

2024-05-24T07:39

2024-05-24T07:39

2024-05-24T07:41

владимир сальдо

херсонская область

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новые регионы россии

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая – РИА Новости Крым. Абсолютное большинство жителей Херсонской области получили российские паспорта. Об этом заявил губернатор региона Владимир Сальдо, пишет РИА Новости.При этом остается небольшой процент херсонцев, которые еще не получили российские паспорта по разным причинам, добавил он."Полагаю, что чем дальше, тем этот процент будет все больше стремиться к нулю", - сказал он.Сальдо также рассказал, что уехавшие ранее из области на подконтрольную киевским властям территорию начали возвращаться обратно.Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях с 23 по 27 сентября 2022 года. По итогам обработки бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%.Читайте также на РИА Новости Крым:Более 3 миллионов жителей новых регионов получили российские паспортаВ новые регионы России вернулись почти 3 млн беженцев

https://crimea.ria.ru/20240522/zhiteli-osvobozhdennoy-chasti-kharkovskoy-oblasti-poluchat-dokumenty-rf-1137501773.html

херсонская область

россия

новые регионы россии

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир сальдо, херсонская область, паспорт, россия, новые регионы россии, общество, новости