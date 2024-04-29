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В пещерном городе под Бахчисараем спасли туристку с травмой ноги
В пещерном городе под Бахчисараем спасли туристку с травмой ноги - РИА Новости Крым, 29.04.2024
В пещерном городе под Бахчисараем спасли туристку с травмой ноги
Женщина травмировалась во время прогулки в понедельник по пещерному городу Тепе-Кермен в Бахчисарайском районе. Специалисты МЧС сняли женщину со скал и... РИА Новости Крым, 29.04.2024
2024-04-29T18:07
2024-04-29T18:07
2024-04-29T18:07
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр – РИА Новости Крым. Женщина травмировалась во время прогулки в понедельник по пещерному городу Тепе-Кермен в Бахчисарайском районе. Специалисты МЧС сняли женщину со скал и доставили к медикам, рассказали в республиканском Главке МЧС РФ.Спасатели своевременно и оперативно оказали помощь пострадавшей. В общей сложности от МЧС России в спасательной операции было задействовано пять человек личного состава и одна спецмашина.В ведомстве напомнили, что даже небольшим туристическим группам необходимо регистрироваться. В этом случае сотрудники МЧС помогут подготовиться к походу и расскажут о сложностях, с которыми рискуют столкнуться туристы на выбранном маршруте.Накануне сообщалось, что трех человек после прогулки пришлось эвакуировать спасателям в районе поселка Оползневое в Большой Ялте.Читайте также на РИА Новости Крым:В горах под Алуштой мальчик упал с велосипеда и повредил спину и головуРебенок застрял в решетке автоэстакады в БахчисараеКак подготовиться к походу в горы
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крым, бахчисарайский район, горы, природа, общество, происшествия, гу мчс рф по республике крым, новости крыма
В пещерном городе под Бахчисараем спасли туристку с травмой ноги
В пещерном городе Тепе-Кермен в Крыму со скалистого участка спасли туристку с травмой ноги