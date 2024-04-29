https://crimea.ria.ru/20240429/v-peschernom-gorode-pod-bakhchisaraem-spasli-turistku-s-travmoy-nogi-1136949158.html

В пещерном городе под Бахчисараем спасли туристку с травмой ноги

В пещерном городе под Бахчисараем спасли туристку с травмой ноги - РИА Новости Крым, 29.04.2024

В пещерном городе под Бахчисараем спасли туристку с травмой ноги

Женщина травмировалась во время прогулки в понедельник по пещерному городу Тепе-Кермен в Бахчисарайском районе. Специалисты МЧС сняли женщину со скал и... РИА Новости Крым, 29.04.2024

2024-04-29T18:07

2024-04-29T18:07

2024-04-29T18:07

крым

бахчисарайский район

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр – РИА Новости Крым. Женщина травмировалась во время прогулки в понедельник по пещерному городу Тепе-Кермен в Бахчисарайском районе. Специалисты МЧС сняли женщину со скал и доставили к медикам, рассказали в республиканском Главке МЧС РФ.Спасатели своевременно и оперативно оказали помощь пострадавшей. В общей сложности от МЧС России в спасательной операции было задействовано пять человек личного состава и одна спецмашина.В ведомстве напомнили, что даже небольшим туристическим группам необходимо регистрироваться. В этом случае сотрудники МЧС помогут подготовиться к походу и расскажут о сложностях, с которыми рискуют столкнуться туристы на выбранном маршруте.Накануне сообщалось, что трех человек после прогулки пришлось эвакуировать спасателям в районе поселка Оползневое в Большой Ялте.Читайте также на РИА Новости Крым:В горах под Алуштой мальчик упал с велосипеда и повредил спину и головуРебенок застрял в решетке автоэстакады в БахчисараеКак подготовиться к походу в горы

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бахчисарайский район

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2024

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