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В Севастополе возобновил работу морской пассажирский транспорт - РИА Новости Крым, 25.04.2024
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В Севастополе возобновил работу морской пассажирский транспорт
В Севастополе возобновил работу морской пассажирский транспорт - РИА Новости Крым, 25.04.2024
В Севастополе возобновил работу морской пассажирский транспорт
Морской транспорт в Севастополе возобновил работу после небольшого перерыва. Об этом сообщили в департаменте транспорта города. РИА Новости Крым, 25.04.2024
2024-04-25T18:36
2024-04-25T18:36
морской транспорт
севастополь
крым
новости крыма
северная сторона
паромы и катера в севастополе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр - РИА Новости Крым. Морской транспорт в Севастополе возобновил работу после небольшого перерыва. Об этом сообщили в департаменте транспорта города.Паромы и катера прерывали работу в четверг дважды. Движение было приостановлено в 07:55, а затем и в 17.50.
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РИА Новости Крым
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5
4.7
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В Севастополе возобновил работу морской пассажирский транспорт

Морской пассажирский транспорт в Севастополе возобновил работу

18:36 25.04.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСевастополь
Севастополь - РИА Новости, 1920, 25.04.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр - РИА Новости Крым. Морской транспорт в Севастополе возобновил работу после небольшого перерыва. Об этом сообщили в департаменте транспорта города.
"Морской пассажирский транспорт возобновляет работу", – сказано в сообщении ведомства в Telegram.
Паромы и катера прерывали работу в четверг дважды. Движение было приостановлено в 07:55, а затем и в 17.50.
 
Морской транспортСевастопольКрымНовости КрымаСеверная сторонаПаромы и катера в Севастополе
 
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