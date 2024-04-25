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В Севастополе возобновил работу морской пассажирский транспорт
В Севастополе возобновил работу морской пассажирский транспорт - РИА Новости Крым, 25.04.2024
В Севастополе возобновил работу морской пассажирский транспорт
Морской транспорт в Севастополе возобновил работу после небольшого перерыва. Об этом сообщили в департаменте транспорта города. РИА Новости Крым, 25.04.2024
2024-04-25T18:36
2024-04-25T18:36
2024-04-25T18:36
морской транспорт
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крым
новости крыма
северная сторона
паромы и катера в севастополе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр - РИА Новости Крым. Морской транспорт в Севастополе возобновил работу после небольшого перерыва. Об этом сообщили в департаменте транспорта города.Паромы и катера прерывали работу в четверг дважды. Движение было приостановлено в 07:55, а затем и в 17.50.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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В Севастополе возобновил работу морской пассажирский транспорт
Морской пассажирский транспорт в Севастополе возобновил работу