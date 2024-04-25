https://crimea.ria.ru/20240425/v-sevastopole-priostanovili-rabotu-katera-i-paromy-1136861277.html

В Севастополе приостановили работу катера и паромы

В Севастополе приостановили работу катера и паромы - РИА Новости Крым, 25.04.2024

В Севастополе приостановили работу катера и паромы

Морской пассажирский транспорт в Севастополе приостановил движение. Об этом сообщили в департаменте транспорта города. РИА Новости Крым, 25.04.2024

2024-04-25T17:54

2024-04-25T17:54

2024-04-25T18:12

севастополь

транспорт

морской транспорт

паромы и катера в севастополе

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр - РИА Новости Крым. Морской пассажирский транспорт в Севастополе приостановил движение. Об этом сообщили в департаменте транспорта города. Организовывается работа компенсационного маршрута. В ближайшее время на конечные остановочные пункты - пл. Нахимова и пл. Захарова - прибудут автобусы.Ранее оперативный канал о ситуации на Крымском мосту сообщил о временной приостановке движения автотранспорта.Это второе за сутки перекрытия движения транспорта в четверг. Первый раз его перекрывали с 07:55 до 08:40. О причинах перерыва в работе также не сообщалось.

https://crimea.ria.ru/20240425/krymskiy-most-zakryt-1136835034.html

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