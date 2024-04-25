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В Севастополе приостановили работу катера и паромы - РИА Новости Крым, 25.04.2024
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В Севастополе приостановили работу катера и паромы
В Севастополе приостановили работу катера и паромы - РИА Новости Крым, 25.04.2024
В Севастополе приостановили работу катера и паромы
Морской пассажирский транспорт в Севастополе приостановил движение. Об этом сообщили в департаменте транспорта города. РИА Новости Крым, 25.04.2024
2024-04-25T17:54
2024-04-25T18:12
севастополь
транспорт
морской транспорт
паромы и катера в севастополе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр - РИА Новости Крым. Морской пассажирский транспорт в Севастополе приостановил движение. Об этом сообщили в департаменте транспорта города. Организовывается работа компенсационного маршрута. В ближайшее время на конечные остановочные пункты - пл. Нахимова и пл. Захарова - прибудут автобусы.Ранее оперативный канал о ситуации на Крымском мосту сообщил о временной приостановке движения автотранспорта.Это второе за сутки перекрытия движения транспорта в четверг. Первый раз его перекрывали с 07:55 до 08:40. О причинах перерыва в работе также не сообщалось.
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севастополь, транспорт, морской транспорт, паромы и катера в севастополе, северная сторона, крым, новости крыма
В Севастополе приостановили работу катера и паромы

Морской пассажирский транспорт в Севастополе приостановил движение

17:54 25.04.2024 (обновлено: 18:12 25.04.2024)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПаромная переправа в Севастополе
Паромная переправа в Севастополе - РИА Новости, 1920, 25.04.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр - РИА Новости Крым. Морской пассажирский транспорт в Севастополе приостановил движение. Об этом сообщили в департаменте транспорта города.
"Морской пассажирский транспорт приостановил движение", - сказано в сообщении. О причинах приостановки и времени возобновления движения не уточняется.
Организовывается работа компенсационного маршрута. В ближайшее время на конечные остановочные пункты - пл. Нахимова и пл. Захарова - прибудут автобусы.
Ранее оперативный канал о ситуации на Крымском мосту сообщил о временной приостановке движения автотранспорта.
Это второе за сутки перекрытия движения транспорта в четверг. Первый раз его перекрывали с 07:55 до 08:40. О причинах перерыва в работе также не сообщалось.
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СевастопольТранспортМорской транспортПаромы и катера в СевастополеСеверная сторонаКрымНовости Крыма
 
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