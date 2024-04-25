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Чего ждать от погоды в Крыму в четверг
Чего ждать от погоды в Крыму в четверг - РИА Новости Крым, 25.04.2024
Чего ждать от погоды в Крыму в четверг
В четверг в Крыму сохранится сухая теплая погода. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 25.04.2024
2024-04-25T00:01
2024-04-25T00:01
2024-04-25T00:07
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алушта
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр – РИА Новости Крым. В четверг в Крыму сохранится сухая теплая погода. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +12...+14, днем +25...+27.В Севастополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер ночью южный, утром и днем северный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +13…+15, днем +21…+23 градуса.В Ялте, Алуште, Евпатории, Феодосии и Судаке переменная облачность, без осадков. Ночью столбики термометров покажут от +10 до +13, днем воздух прогреется от +16 до +23 градусов.По Крыму объявлено штормовое предупреждение.
https://crimea.ria.ru/20240423/shtormovoy-veter-nakroet-krym-1136774137.html
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Чего ждать от погоды в Крыму в четверг
Прогноз погоды в Крыму на четверг
00:01 25.04.2024 (обновлено: 00:07 25.04.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр – РИА Новости Крым. В четверг в Крыму сохранится сухая теплая погода. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Ветер юго-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +10…+15; днем +23…+28, в горах +16…+21", - сказано в прогнозе.
В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +12...+14, днем +25...+27.
В Севастополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер ночью южный, утром и днем северный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +13…+15, днем +21…+23 градуса.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Феодосии и Судаке переменная облачность, без осадков. Ночью столбики термометров покажут от +10 до +13, днем воздух прогреется от +16 до +23 градусов.
По Крыму объявлено штормовое предупреждение.