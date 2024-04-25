https://crimea.ria.ru/20240425/chego-zhdat-ot-pogody-v-krymu-v-chetverg-1136831306.html

Чего ждать от погоды в Крыму в четверг

Чего ждать от погоды в Крыму в четверг - РИА Новости Крым, 25.04.2024

Чего ждать от погоды в Крыму в четверг

В четверг в Крыму сохранится сухая теплая погода. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 25.04.2024

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погода

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алушта

судак

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр – РИА Новости Крым. В четверг в Крыму сохранится сухая теплая погода. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +12...+14, днем +25...+27.В Севастополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер ночью южный, утром и днем северный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +13…+15, днем +21…+23 градуса.В Ялте, Алуште, Евпатории, Феодосии и Судаке переменная облачность, без осадков. Ночью столбики термометров покажут от +10 до +13, днем воздух прогреется от +16 до +23 градусов.По Крыму объявлено штормовое предупреждение.

https://crimea.ria.ru/20240423/shtormovoy-veter-nakroet-krym-1136774137.html

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феодосия

евпатория

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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