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"Пожарные расцепляли цистерны": что известно о ЧП под Симферополем

"Пожарные расцепляли цистерны": что известно о ЧП под Симферополем - РИА Новости Крым, 24.04.2024

"Пожарные расцепляли цистерны": что известно о ЧП под Симферополем

Пожарные ликвидировали открытое горение в поселке Комсомольское под Симферополем, где в среду днем загорелась железнодорожная цистерна. Площадь пожара... РИА Новости Крым, 24.04.2024

2024-04-24T14:12

2024-04-24T14:12

2024-04-24T14:33

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр – РИА Новости Крым. Пожарные ликвидировали открытое горение в поселке Комсомольское под Симферополем, где в среду днем загорелась железнодорожная цистерна. Площадь пожара составляет 10 квадратных метров, сообщили РИА Новости Крым в пресс-службе ГУ МЧС России по РК.ЧП произошло около 12:40 на улице Монтажная. По предварительной информации, есть пострадавшие. Изначально сообщалось, что огонь охватил три цистерны, однако позже информацию уточнили – горит одна. На месте работают более 100 сотрудников МЧС и около 30 единиц техники.Также предварительно сообщалось, что причиной возгорания могло стать нарушение правил технологического процесса. Дальнейшая информация уточняется.Читайте также на РИА Новости Крым:Под Симферополем горят ж/д цистерны - есть пострадавшие

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2024

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