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Дело о резонансном ДТП в Крыму дошло до Бастрыкина - РИА Новости Крым, 24.04.2024
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Дело о резонансном ДТП в Крыму дошло до Бастрыкина
Дело о резонансном ДТП в Крыму дошло до Бастрыкина - РИА Новости Крым, 24.04.2024
Дело о резонансном ДТП в Крыму дошло до Бастрыкина
Председателя СК России Александра Бастрыкина просят проверить информацию о нарушении меры пресечения обвиняемым в смертельном ДТП в Крыму бывшим членом... РИА Новости Крым, 24.04.2024
2024-04-24T08:27
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ск рф (следственный комитет российской федерации)
александр бастрыкин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр - РИА Новости Крым. Председателя СК России Александра Бастрыкина просят проверить информацию о нарушении меры пресечения обвиняемым в смертельном ДТП в Крыму бывшим членом Общественной палаты региона. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.По информации ведомства, в эфире федерального телевидения обсуждалась ситуация вокруг смертельной аварии с участием члена ОП Крыма. В связи с озвученными мнениями один из участников дискуссии обратился к председателю СК России с просьбой проверки озвученных в ходе эфира доводов.В СК напомнили, что уголовное дело по факту ДТП в настоящее время рассматривается в суде.В начале апреля стало известно, что Киевский районный суд города Симферополя рассмотрит дело о смертельном ДТП с участием экс-члена Общественной палаты Республики Крым.В ходе следствия установлено, что 7 сентября 2023 года обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения ехал на автомобиле Volkswagen по улице Киевской в городе Симферополе. В Следкоме по Крыму и Севастополю уточнили, что во время совершения ДТП мужчина являлся членом Общественной палаты Республики Крым.Читайте также на РИА Новости Крым:Смертельная авария с участием члена ОП Крыма: дело заберут в МосквуСмертельное ДТП в Симферополе: члена ОП Крыма хотят заключить под стражуВ Симферополе пьяный водитель "выронил" пассажира из машины и уехал
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ск рф (следственный комитет российской федерации), александр бастрыкин, новости, новости крыма, происшествия, дтп в крыму и севастополе, симферополь
Дело о резонансном ДТП в Крыму дошло до Бастрыкина

Дело о смертельной аварии в Крыму с участием члена ОП дошло до центрального главка СК

08:27 24.04.2024 (обновлено: 08:33 24.04.2024)
 
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗдание Следственного комитета РФ в Москве.
Здание Следственного комитета РФ в Москве. - РИА Новости, 1920, 24.04.2024
© РИА Новости . Максим Блинов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр - РИА Новости Крым. Председателя СК России Александра Бастрыкина просят проверить информацию о нарушении меры пресечения обвиняемым в смертельном ДТП в Крыму бывшим членом Общественной палаты региона. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.
По информации ведомства, в эфире федерального телевидения обсуждалась ситуация вокруг смертельной аварии с участием члена ОП Крыма.

"Сообщается, что фигуранту дела по решению суда избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, которую он регулярно нарушает, а органы уголовно-исполнительной инспекции надлежащего контроля не осуществляют. Также в студии ставится под сомнение его инвалидность, которую ему присвоили после ДТП", – говорится в сообщении СК РФ.

В связи с озвученными мнениями один из участников дискуссии обратился к председателю СК России с просьбой проверки озвученных в ходе эфира доводов.
В СК напомнили, что уголовное дело по факту ДТП в настоящее время рассматривается в суде.

"Глава ведомства поручил руководителю ГСУ СК России по Республике Крым и городу Севастополю Терентьеву В. Н. доложить о собранных по уголовному делу доказательствах и по озвученным в программе доводам", – заключили в Следкоме.

В начале апреля стало известно, что Киевский районный суд города Симферополя рассмотрит дело о смертельном ДТП с участием экс-члена Общественной палаты Республики Крым.
В ходе следствия установлено, что 7 сентября 2023 года обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения ехал на автомобиле Volkswagen по улице Киевской в городе Симферополе. В Следкоме по Крыму и Севастополю уточнили, что во время совершения ДТП мужчина являлся членом Общественной палаты Республики Крым.
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СК РФ (Следственный комитет Российской Федерации)Александр БастрыкинНовостиНовости КрымаПроисшествияДТП в Крыму и СевастополеСимферополь
 
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