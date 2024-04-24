https://crimea.ria.ru/20240424/delo-o-rezonansnom-dtp-v-krymu-doshlo-do-bastrykina-1136797174.html

Дело о резонансном ДТП в Крыму дошло до Бастрыкина

Дело о резонансном ДТП в Крыму дошло до Бастрыкина - РИА Новости Крым, 24.04.2024

Дело о резонансном ДТП в Крыму дошло до Бастрыкина

Председателя СК России Александра Бастрыкина просят проверить информацию о нарушении меры пресечения обвиняемым в смертельном ДТП в Крыму бывшим членом... РИА Новости Крым, 24.04.2024

2024-04-24T08:27

2024-04-24T08:27

2024-04-24T08:33

ск рф (следственный комитет российской федерации)

александр бастрыкин

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр - РИА Новости Крым. Председателя СК России Александра Бастрыкина просят проверить информацию о нарушении меры пресечения обвиняемым в смертельном ДТП в Крыму бывшим членом Общественной палаты региона. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.По информации ведомства, в эфире федерального телевидения обсуждалась ситуация вокруг смертельной аварии с участием члена ОП Крыма. В связи с озвученными мнениями один из участников дискуссии обратился к председателю СК России с просьбой проверки озвученных в ходе эфира доводов.В СК напомнили, что уголовное дело по факту ДТП в настоящее время рассматривается в суде.В начале апреля стало известно, что Киевский районный суд города Симферополя рассмотрит дело о смертельном ДТП с участием экс-члена Общественной палаты Республики Крым.В ходе следствия установлено, что 7 сентября 2023 года обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения ехал на автомобиле Volkswagen по улице Киевской в городе Симферополе. В Следкоме по Крыму и Севастополю уточнили, что во время совершения ДТП мужчина являлся членом Общественной палаты Республики Крым.Читайте также на РИА Новости Крым:Смертельная авария с участием члена ОП Крыма: дело заберут в МосквуСмертельное ДТП в Симферополе: члена ОП Крыма хотят заключить под стражуВ Симферополе пьяный водитель "выронил" пассажира из машины и уехал

симферополь

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ск рф (следственный комитет российской федерации), александр бастрыкин, новости, новости крыма, происшествия, дтп в крыму и севастополе, симферополь