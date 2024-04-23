https://crimea.ria.ru/20240423/v-krymskom-sele-gorel-zhiloy-dom---sosedi-spasli-khozyayku-1136776809.html

В крымском селе горел жилой дом - соседи спасли хозяйку

В крымском селе горел жилой дом - соседи спасли хозяйку - РИА Новости Крым, 23.04.2024

В крымском селе горел жилой дом - соседи спасли хозяйку

Пожарные почти полтора часа боролись с огнем, который перекинулся с загоревшихся сараев на жилой дом в селе Кирсановка Нижнегорского района. Тушение осложнял... РИА Новости Крым, 23.04.2024

2024-04-23T12:25

2024-04-23T12:25

2024-04-23T12:25

пожар

нижнегорский район

крым

происшествия

мчс крыма

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр - РИА Новости Крым. Пожарные почти полтора часа боролись с огнем, который перекинулся с загоревшихся сараев на жилой дом в селе Кирсановка Нижнегорского района. Тушение осложнял сильный ветер, уточнили в пресс-службе ведомства.Соседи хозяйки дома вовремя сориентировались и помогли женщине выбраться из домовладения до приезда пожарных. Прибывшие на место спасатели выяснили, что огнем охвачены две хозпостройки и пламя перекинулось на веранду частного жилого дома. Площадь пожара составила 40 квадратных метров. Пострадавших нет.Жилой дом удалось отбить от огня благодаря тому, что на расстоянии около 40 метров от места происшествия расположен пожарный гидрант, что обеспечило беспрерывную подачу воды, отметили спасатели.Причины возгорания устанавливаются экспертами.Пожароопасный сезон установлен на полуострове с 1 апреля. В ГУ МЧС России по РК напоминают, что в этот период строго запрещено разведение костров и проведение пожароопасных работ с использованием открытого огня в лесах, природных экосистемах и на прилегающих к ним территориях. Также под запретом намеренное сжигание сухой растительности и бытового мусора.Читайте также на РИА Новости Крым:Пожарный объяснил, какие пожары тушить сложнее всегоМы сражаемся с огнем и побеждаем его: как работают пожарные в КрымуОгонь, вода и сильные люди – кто и как тушит пожары в Крыму: фотолента

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пожар, нижнегорский район, крым, происшествия, мчс крыма, новости крыма