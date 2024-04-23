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Силы ПВО сбили почти 900 украинских самолетов и 22 тысячи дронов
Силы ПВО сбили почти 900 украинских самолетов и 22 тысячи дронов - РИА Новости Крым, 23.04.2024
Силы ПВО сбили почти 900 украинских самолетов и 22 тысячи дронов
Российские системы противовоздушной обороны сбили с начала спецоперации более 22 тысяч украинских беспилотников, а также свыше 860 самолетов и вертолетов. Об... РИА Новости Крым, 23.04.2024
2024-04-23T13:36
2024-04-23T13:36
2024-04-23T14:42
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр – РИА Новости Крым. Российские системы противовоздушной обороны сбили с начала спецоперации более 22 тысяч украинских беспилотников, а также свыше 860 самолетов и вертолетов. Об этом заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу в ходе коллегии ведомства.По словам Шойгу, значительный вклад в повышение эффективности системы противовоздушной обороны объектов вносят региональные власти Москвы, Московской, Ленинградской и Белгородской областей, Краснодарского края. При помощи этих регионов формируются подразделения по борьбе с беспилотными летательными аппаратами, оснащаются позиции для зенитных ракетных и радиотехнических войск, добавил он.Читайте также на РИА Новости Крым:Доля современных образцов ПВО и ПРО должна быть увеличена до 85% – ШойгуВСУ потеряли еще 240 дронов и пункт хранения безэкипажных катеровРаботает ПВО: сбит украинский Су-25, авиабомбы Hammer и 213 беспилотников
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РИА Новости Крым
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сергей шойгу, россия, новости, новости сво, коллегия минобороны рф, министерство обороны рф, пво
Силы ПВО сбили почти 900 украинских самолетов и 22 тысячи дронов
Российские военные в ходе СВО сбили почти 900 самолетов и более 22 тысячи дронов ВСУ
13:36 23.04.2024 (обновлено: 14:42 23.04.2024)