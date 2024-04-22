https://crimea.ria.ru/20240422/sotrudnik-otryada-krym-spas-vytaschil-iz-pod-koles-kamaza-muzhchinu-1136751119.html

Сотрудник отряда "Крым-Спас" вытащил из-под колес КамАза мужчину

Сотрудник отряда "Крым-Спас" вытащил из-под колес КамАза мужчину - РИА Новости Крым, 22.04.2024

Сотрудник отряда "Крым-Спас" вытащил из-под колес КамАза мужчину

Сотрудник алуштинского подразделения "Крым-Спас" Арсений Носков спас мужчину, ногу которого придавило колесом КамАЗа. О неравнодушном поступке спасателя в... РИА Новости Крым, 22.04.2024

2024-04-22T15:14

2024-04-22T15:14

2024-04-22T15:23

мчс крыма

сергей садаклиев

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ангарский перевал

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр - РИА Новости Крым. Сотрудник алуштинского подразделения "Крым-Спас" Арсений Носков спас мужчину, ногу которого придавило колесом КамАЗа. О неравнодушном поступке спасателя в понедельник рассказал министр чрезвычайных ситуаций Республики Крым Сергей Садаклиев.По его данным, ЧП произошло в субботу вечером в районе Ангарского перевала. Носков в свободное от работы время ехал домой и увидел лежащего под КамАЗом мужчину, нога которого оказалась под передним левым колесом грузовика.После Носков вызвал скорую помощь и до ее приезда оставался на месте, поддерживая потерпевшего. Как выяснилось, водитель остановился из-за поломки, хотел ее устранить, но не подложил под колесо противооткатный упор. В результате КамАз покатился, когда мужчина находился под ним. Благодаря действиям Арсения Носкова медикам удалось спасти ногу пострадавшего.Читайте также на РИА Нов ости Крым:В Крыму сотрудники МЧС спасли упавшую в ущелье охотничью собакуНа Крыле лебедя в Крыму травмировался турист – его эвакуировалиДвух женщин спасли в горах под Судаком

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мчс крыма, сергей садаклиев, алушта, происшествия, новости крыма, крым, ангарский перевал