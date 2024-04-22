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Сотрудник отряда "Крым-Спас" вытащил из-под колес КамАза мужчину - РИА Новости Крым, 22.04.2024
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Сотрудник отряда "Крым-Спас" вытащил из-под колес КамАза мужчину
Сотрудник отряда "Крым-Спас" вытащил из-под колес КамАза мужчину - РИА Новости Крым, 22.04.2024
Сотрудник отряда "Крым-Спас" вытащил из-под колес КамАза мужчину
Сотрудник алуштинского подразделения "Крым-Спас" Арсений Носков спас мужчину, ногу которого придавило колесом КамАЗа. О неравнодушном поступке спасателя в... РИА Новости Крым, 22.04.2024
2024-04-22T15:14
2024-04-22T15:23
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр - РИА Новости Крым. Сотрудник алуштинского подразделения "Крым-Спас" Арсений Носков спас мужчину, ногу которого придавило колесом КамАЗа. О неравнодушном поступке спасателя в понедельник рассказал министр чрезвычайных ситуаций Республики Крым Сергей Садаклиев.По его данным, ЧП произошло в субботу вечером в районе Ангарского перевала. Носков в свободное от работы время ехал домой и увидел лежащего под КамАЗом мужчину, нога которого оказалась под передним левым колесом грузовика.После Носков вызвал скорую помощь и до ее приезда оставался на месте, поддерживая потерпевшего. Как выяснилось, водитель остановился из-за поломки, хотел ее устранить, но не подложил под колесо противооткатный упор. В результате КамАз покатился, когда мужчина находился под ним. Благодаря действиям Арсения Носкова медикам удалось спасти ногу пострадавшего.Читайте также на РИА Нов ости Крым:В Крыму сотрудники МЧС спасли упавшую в ущелье охотничью собакуНа Крыле лебедя в Крыму травмировался турист – его эвакуировалиДвух женщин спасли в горах под Судаком
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мчс крыма, сергей садаклиев, алушта, происшествия, новости крыма, крым, ангарский перевал
Сотрудник отряда "Крым-Спас" вытащил из-под колес КамАза мужчину

Сотрудник отряда "Крым-Спас" вытащил мужчину из-под колес КамАза – МЧС

15:14 22.04.2024 (обновлено: 15:23 22.04.2024)
 
© ТГ-канал Сергей СадаклиевСотрудник отряда "Крым-Спас" вытащил из-под колес КамАза мужчину
Сотрудник отряда Крым-Спас вытащил из-под колес КамАза мужчину
© ТГ-канал Сергей Садаклиев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр - РИА Новости Крым. Сотрудник алуштинского подразделения "Крым-Спас" Арсений Носков спас мужчину, ногу которого придавило колесом КамАЗа. О неравнодушном поступке спасателя в понедельник рассказал министр чрезвычайных ситуаций Республики Крым Сергей Садаклиев.
По его данным, ЧП произошло в субботу вечером в районе Ангарского перевала. Носков в свободное от работы время ехал домой и увидел лежащего под КамАЗом мужчину, нога которого оказалась под передним левым колесом грузовика.

"Спасатель остановился, взял с собой аптечку и побежал к нему. Деблокировать ногу помог водитель проезжающей мимо фуры: с помощью буксировочного троса протянул КамАЗ немного вперед. Нога водителя, к сожалению, была очень сильно травмирована, у него открылось кровотечение. Арсений, работающий спасателем уже почти пять лет, оперативно оказал первую помощь пострадавшему", – сообщил детали истории Садаклиев.

После Носков вызвал скорую помощь и до ее приезда оставался на месте, поддерживая потерпевшего. Как выяснилось, водитель остановился из-за поломки, хотел ее устранить, но не подложил под колесо противооткатный упор. В результате КамАз покатился, когда мужчина находился под ним. Благодаря действиям Арсения Носкова медикам удалось спасти ногу пострадавшего.

"Мы гордимся, что в нашем Министерстве работают такие неравнодушные люди, которые способны быстро и эффективно реагировать на чрезвычайные ситуации, обладают профессиональной подготовкой и опытом, необходимыми для оказания помощи", – министр своем Telegram-канале.

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МЧС КрымаСергей СадаклиевАлуштаПроисшествияНовости КрымаКрымАнгарский перевал
 
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