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Грозы и сильный ветер ожидаются в Крыму в субботу
Грозы и сильный ветер ожидаются в Крыму в субботу - РИА Новости Крым, 20.04.2024
Грозы и сильный ветер ожидаются в Крыму в субботу
В субботу в Крыму ожидается неустойчивый характер погоды. В регионе усилится ветер и прольются грозовые дожди, рассказали в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 20.04.2024
2024-04-20T00:01
2024-04-20T00:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр – РИА Новости Крым. В субботу в Крыму ожидается неустойчивый характер погоды. В регионе усилится ветер и прольются грозовые дожди, рассказали в республиканском гидрометцентре. В Симферополе переменная облачность. Ночью без осадков, утром и днем кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный ночью 8-13 м/с, днем 10-15 м/с, местами до 20 м/с. Температура воздуха ночью +8...10, днем +20...22.В Севастополе облачно с прояснениями. Ночью без осадков, днем небольшой дождь. Ветер северо-восточный 6-11 м/с, во второй половине дня южный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +9…11, днем +20…22.Дождливо будет и на побережье. В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии ночью сухо и до +13 градусов, днем ожидаются дожди и грозы, воздух прогреется до +22.В Крыму на ближайшие два дня объявлено штормовое предупреждение, ожидаются дожди с грозами, предупреждали ранее в Главном управлении МЧС России по республике.
https://crimea.ria.ru/20240419/pogoda-portitsya-prognoz-dlya-kryma-ot-fobos-na-vykhodnye-1136682300.html
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Грозы и сильный ветер ожидаются в Крыму в субботу
В субботу в Крыму прольются грозовые дожди и усилится ветер до 25 метров в секунду
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр – РИА Новости Крым. В субботу в Крыму ожидается неустойчивый характер погоды. В регионе усилится ветер и прольются грозовые дожди, рассказали в республиканском гидрометцентре.
"Ветер в субботу восточный ночью 8-13 м/с, днем 10-15 м/с, местами 20-25 м/с Температура воздуха ночью +6…11, на побережье до +14, днем +18…23, в горах +12…17 градусов", - уточнили синоптики.
В Симферополе переменная облачность. Ночью без осадков, утром и днем кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный ночью 8-13 м/с, днем 10-15 м/с, местами до 20 м/с. Температура воздуха ночью +8...10, днем +20...22.
В Севастополе облачно с прояснениями. Ночью без осадков, днем небольшой дождь. Ветер северо-восточный 6-11 м/с, во второй половине дня южный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +9…11, днем +20…22.
Дождливо будет и на побережье. В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии ночью сухо и до +13 градусов, днем ожидаются дожди и грозы, воздух прогреется до +22.
В Крыму на ближайшие два дня объявлено штормовое предупреждение
, ожидаются дожди с грозами, предупреждали ранее в Главном управлении МЧС России по республике.