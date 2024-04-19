https://crimea.ria.ru/20240419/v-bolnitsakh-kryma-stanovitsya-vostrebovannoy-fast-trek-khirurgiya-1136670693.html
В больницах Крыма становится востребованной фаст-трек хирургия
В больницах Крыма становится востребованной фаст-трек хирургия - РИА Новости Крым, 19.04.2024
В больницах Крыма становится востребованной фаст-трек хирургия
В государственных больницах Крыма становится востребованной фаст-трек хирургия, или "хирургия одного дня" – методика, согласно которой пациентов выписывают на... РИА Новости Крым, 19.04.2024
2024-04-19T06:43
2024-04-19T06:43
2024-04-19T06:43
здоровье
оксана гербали
кфу (крымский федеральный университет)
радио "спутник в крыму"
здравоохранение в крыму и севастополе
больница
хирургия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр – РИА Новости Крым. В государственных больницах Крыма становится востребованной фаст-трек хирургия, или "хирургия одного дня" – методика, согласно которой пациентов выписывают на второй день после операции. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщила главврач Симферопольской клинической больницы, завкафедрой хирургии № 1 Медицинского института им. Георгиевского Крымского федерального университета, доктор медицинских наук Оксана Гербали.По ее словам, каждый пациент перед операцией как правило обращается к доктору с одним и тем же вопросом: "Скоро ли меня выпишут?"Методика, которая позволяет выписываться уже на второй день после операции, называется фаст-трек хирургия, (fast track surgery – хирургия быстрого пути или "одного дня"), и сегодня она становится все более востребованной в Крыму в тех случаях, когда это возможно, добавила она.Очень важным при этом является отсутствие осложнений и быстрая реабилитация, отметила Гербали. На что в большой степени влияет настрой пациента, его психологическое состояние, которое, в свою очередь, напрямую зависит от грамотно налаженной врачом коммуникации, подчеркнула медик.Пример того, как используется методика быстрого вмешательства – лапароскопическая холецистэктомия, что, говоря простым языком, означает удаление желчного пузыря посредством проколов брюшной полости, рассказала Гербали. По ее словам, в Крыму такое оперативное вмешательство используется в государственных больницах чаще всего.При этом врач отметила, что, несмотря на то что удаление желчного пузыря – операция, давно известная и делается во всем мире, число осложнений довольно ощутимо: 1,6% от всего количества всех послеоперационных осложнений. Вообще все осложнения можно подразделить на те, которые происходят во время операции и после. Особенно опасны первые, отметила Гербали, и многое зависит от опыта хирурга и качества оборудования.По ее словам, дефицит хирургов в Крыму есть, но он не больше, чем врачей других узких специальностей. Что касается оборудования и условий работы медиков, то за последние 10 лет в хирургии произошел колоссальный прорыв, считает Гербали.По ее мнению, вывести в Крыму операции на новый уровень позволили такие методики, как: интраоперационная холангиография (заключается в инъекции рентгеноконтрастного веществ во время операций), флуоресцентная лапароскопия (технология, повышающая точность операций без разрезов) и МРТ, которые доступны и проводятся профессионалами.Читайте также на РИА Новости Крым:Новые ФАПы и "скорые": как изменилось здравоохранение Крыма за 10 лет Вирусные инфекции в Крыму: как часто больные вызывают скорую помощь Скорые в Белгородской области оборудовали системами РЭБ
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здоровье, оксана гербали, кфу (крымский федеральный университет), здравоохранение в крыму и севастополе, больница, хирургия
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр – РИА Новости Крым.
В государственных больницах Крыма становится востребованной фаст-трек хирургия, или "хирургия одного дня" – методика, согласно которой пациентов выписывают на второй день после операции. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
сообщила главврач Симферопольской клинической больницы, завкафедрой хирургии № 1 Медицинского института им. Георгиевского Крымского федерального университета, доктор медицинских наук Оксана Гербали.
По ее словам, каждый пациент перед операцией как правило обращается к доктору с одним и тем же вопросом: "Скоро ли меня выпишут?"
"На этот вопрос я не очень люблю отвечать, потому что никто не застрахован от осложнений, которые могут возникнуть. И любой доктор всегда говорит: "Давайте я вас прооперирую, а потом скажу, когда", – сказала Гербали.
Методика, которая позволяет выписываться уже на второй день после операции, называется фаст-трек хирургия, (fast track surgery – хирургия быстрого пути или "одного дня"), и сегодня она становится все более востребованной в Крыму в тех случаях, когда это возможно, добавила она.
Очень важным при этом является отсутствие осложнений и быстрая реабилитация, отметила Гербали. На что в большой степени влияет настрой пациента, его психологическое состояние, которое, в свою очередь, напрямую зависит от грамотно налаженной врачом коммуникации, подчеркнула медик.
"Реабилитация пациента на 88% зависит от его психологического состояния. В случае фаст-трек хирургии пациент быстро встает на ноги и начинает ходить непосредственно после операции, что снижает риск тромбоэмболии (закупорка – ред.) легочной артерии. Поэтому очень важно, чтобы пациент был адаптирован и мотивирован", – отметила Гербали.
Пример того, как используется методика быстрого вмешательства – лапароскопическая холецистэктомия, что, говоря простым языком, означает удаление желчного пузыря посредством проколов брюшной полости, рассказала Гербали. По ее словам, в Крыму такое оперативное вмешательство используется в государственных больницах чаще всего.
При этом врач отметила, что, несмотря на то что удаление желчного пузыря – операция, давно известная и делается во всем мире, число осложнений довольно ощутимо: 1,6% от всего количества всех послеоперационных осложнений. Вообще все осложнения можно подразделить на те, которые происходят во время операции и после. Особенно опасны первые, отметила Гербали, и многое зависит от опыта хирурга и качества оборудования.
По ее словам, дефицит хирургов в Крыму есть, но он не больше, чем врачей других узких специальностей. Что касается оборудования и условий работы медиков, то за последние 10 лет в хирургии произошел колоссальный прорыв, считает Гербали.
"За это время построено огромное количество новых ФАПов, новая больница республиканская им. Семашко, поставлено новейшее оборудование, отремонтированы больницы, и условия, конечно, стали для самих медиков намного лучше. Поэтому, я считаю, что произошло просто колоссальное изменение в медицине", – сказала Гербали.
По ее мнению, вывести в Крыму операции на новый уровень позволили такие методики, как: интраоперационная холангиография (заключается в инъекции рентгеноконтрастного веществ во время операций), флуоресцентная лапароскопия (технология, повышающая точность операций без разрезов) и МРТ, которые доступны и проводятся профессионалами.
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