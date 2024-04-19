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Присоединила Крым к России: как крымчане хранят память о Екатерине II

Присоединила Крым к России: как крымчане хранят память о Екатерине II - РИА Новости Крым, 19.04.2024

Присоединила Крым к России: как крымчане хранят память о Екатерине II

Возведение и установка памятника Екатерине Великой в Симферополе в позапрошлом веке были приурочены к столетнему юбилею присоединения Крыма к России. Автором... РИА Новости Крым, 19.04.2024

2024-04-19T09:44

2024-04-19T09:44

2024-04-19T09:44

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр - РИА Новости Крым. Возведение и установка памятника Екатерине Великой в Симферополе в позапрошлом веке были приурочены к столетнему юбилею присоединения Крыма к России. Автором первого памятника императрице был академик академии художеств Николай Лаверецкий - один из скульпторов памятника "Тысячелетие России". Проект одобрил лично император Александр III - внук самодержицы.На изготовление бронзового монумента на гранитном постаменте было затрачено 92 тысячи рублей, эти деньги были собраны всем миром, как и в последующие разы, память о самодержице оказывалась поистине народной.Закладка памятника состоялась 8 апреля 1883 года, а открыли его через семь лет - 18 октября 1890 года на территории городского сада Симферополя.В правой руке Екатерина II держит скипетр – знак имперской власти - и карту Крыма. Левая ее рука как будто простерта над городом, которому она дала название и стимул к развитию.С задней стороны монумент украшает барельеф со сценой встречи Екатерины с крымскими татарами, мурзы которых были приравнены к русскому дворянству.Первоначально вокруг памятника была установлена кованая ограда с фонарями по углам. Это был первый памятник на полуострове, освещаемый в вечернее время электричеством.После Октябрьской революции судьба памятника императрице была предрешена. К 1 мая 1919 года он был демонтирован. Но затем на полуостров ненадолго снова вернулась власть белогвардейцев. С уходом большевиков на восстановление памятника снова был объявлен сбор средств и к 1 декабря 1919 года монумент был восстановлен. Но вскоре бронзовый памятник был демонтирован окончательно. А на постаменте в городском саду в духе времени сначала появилась фигура пролетария, рвущего цепи, а потом и памятник Владимиру Ленину.В 90-е были попытки восстановить памятник Екатерине II, но эта идея не получила поддержку украинских властей. Более того, в 2007 году общественность Крыма выступила за восстановление памятника и даже установила в городском саду закладной камень для будущего монумента. Против активно выступили меджлис* и украинские националисты.Только после воссоединения Крыма с Россией в 2014 году памятник императрице Екатерине II вернулся на свое исконное, историческое место.Для воссоздания дорогостоящей скульптуры из бронзы с гранитным основанием был открыт специальный счет, где удалось собрать около 47 млн рублей пожертвований.Восстановленный памятник Екатерине Великой открыт 19 августа 2016 года в том же самом городском саду, который официально носит название Екатерининский.* Запрещенная в России организация

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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