https://crimea.ria.ru/20240419/pogib-odin-iz-letchikov-razbivshegosya-na-stavropole-tu-22m3--1136679325.html

Погиб один из летчиков разбившегося на Ставрополье Ту-22М3

Погиб один из летчиков разбившегося на Ставрополье Ту-22М3 - РИА Новости Крым, 19.04.2024

Погиб один из летчиков разбившегося на Ставрополье Ту-22М3

Один из членов экипажа разбившегося на Ставрополье бомбардировщика ВКС России Ту-22М3 погиб. Об этом сообщил губернатор края Владимир Владимиров. РИА Новости Крым, 19.04.2024

2024-04-19T10:01

2024-04-19T10:01

2024-04-19T10:03

авиакатастрофа

воздушно-космический силы (вкс)

ставропольский край

владимир владимиров

происшествия

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр - РИА Новости Крым. Один из членов экипажа разбившегося на Ставрополье бомбардировщика ВКС России Ту-22М3 погиб. Об этом сообщил губернатор края Владимир Владимиров. "Получены уточненные данные по происшествию с российским военным самолетом в Красногвардейском округе. К глубокому сожалению, третий член экипажа погиб. Выражаю соболезнования его родным и близким. Поиски четвертого летчика продолжаются", - написал он в своем ТГ-канале.Ранее в Минобороны сообщили, что Ту-22М3 потерпел крушение после выполнения боевой задачи при возвращении на аэродром базирования. Уточнялось, что летчики катапультировались. Трех членов экипажа эвакуировала поисковая группа. Поиски еще одного пилота продолжаются.

https://crimea.ria.ru/20240419/samolet-razbilsya-v-stavropolskom-krae--chto-izvestno-1136677116.html

ставропольский край

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2024

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авиакатастрофа, воздушно-космический силы (вкс), ставропольский край, владимир владимиров, происшествия, новости