https://crimea.ria.ru/20240419/pogib-odin-iz-letchikov-razbivshegosya-na-stavropole-tu-22m3--1136679325.html
Погиб один из летчиков разбившегося на Ставрополье Ту-22М3
Погиб один из летчиков разбившегося на Ставрополье Ту-22М3 - РИА Новости Крым, 19.04.2024
Погиб один из летчиков разбившегося на Ставрополье Ту-22М3
Один из членов экипажа разбившегося на Ставрополье бомбардировщика ВКС России Ту-22М3 погиб. Об этом сообщил губернатор края Владимир Владимиров. РИА Новости Крым, 19.04.2024
2024-04-19T10:01
2024-04-19T10:01
2024-04-19T10:03
авиакатастрофа
воздушно-космический силы (вкс)
ставропольский край
владимир владимиров
происшествия
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр - РИА Новости Крым. Один из членов экипажа разбившегося на Ставрополье бомбардировщика ВКС России Ту-22М3 погиб. Об этом сообщил губернатор края Владимир Владимиров. "Получены уточненные данные по происшествию с российским военным самолетом в Красногвардейском округе. К глубокому сожалению, третий член экипажа погиб. Выражаю соболезнования его родным и близким. Поиски четвертого летчика продолжаются", - написал он в своем ТГ-канале.Ранее в Минобороны сообщили, что Ту-22М3 потерпел крушение после выполнения боевой задачи при возвращении на аэродром базирования. Уточнялось, что летчики катапультировались. Трех членов экипажа эвакуировала поисковая группа. Поиски еще одного пилота продолжаются.
https://crimea.ria.ru/20240419/samolet-razbilsya-v-stavropolskom-krae--chto-izvestno-1136677116.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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авиакатастрофа, воздушно-космический силы (вкс), ставропольский край, владимир владимиров, происшествия, новости
Погиб один из летчиков разбившегося на Ставрополье Ту-22М3
Один из членов экипажа разбившегося на Ставрополье Ту-22М3 погиб - губернатор
10:01 19.04.2024 (обновлено: 10:03 19.04.2024)