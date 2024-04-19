https://crimea.ria.ru/20240419/razbivshiysya-na-stavropole-samolet---bombardirovschik-tu-22m3-1136677626.html

Разбившийся на Ставрополье самолет - бомбардировщик Ту-22М3

Разбившийся на Ставрополье самолет - бомбардировщик Ту-22М3 - РИА Новости Крым, 19.04.2024

Разбившийся на Ставрополье самолет - бомбардировщик Ту-22М3

В Ставропольском крае потерпел крушение бомбардировщик Ту-22М3 ВКС России. Об этом со ссылкой на сообщение Минобороны пишет РИА Новости. РИА Новости Крым, 19.04.2024

2024-04-19T07:53

2024-04-19T07:53

2024-04-19T07:53

воздушно-космический силы (вкс)

авиакатастрофа

министерство обороны рф

происшествия

ставропольский край

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр - РИА Новости Крым. В Ставропольском крае потерпел крушение бомбардировщик Ту-22М3 ВКС России. Об этом со ссылкой на сообщение Минобороны пишет РИА Новости.Уточняется, что летчики катапультировались. Трех членов экипажа эвакуировала поисковая группа. В настоящее время продолжаются поиски еще одного пилота.В момент крушения боекомплекта на борту не было. Самолет упал в безлюдной местности, на земле разрушений нет. По предварительным данным, причиной аварии стала техническая неисправность, добавили в ведомстве.О крушении самолета утром сообщил губернатор области Владимир Владимиров.

ставропольский край

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

воздушно-космический силы (вкс), авиакатастрофа, министерство обороны рф, происшествия, ставропольский край, новости