https://crimea.ria.ru/20240419/razbivshiysya-na-stavropole-samolet---bombardirovschik-tu-22m3-1136677626.html
Разбившийся на Ставрополье самолет - бомбардировщик Ту-22М3
Разбившийся на Ставрополье самолет - бомбардировщик Ту-22М3 - РИА Новости Крым, 19.04.2024
Разбившийся на Ставрополье самолет - бомбардировщик Ту-22М3
В Ставропольском крае потерпел крушение бомбардировщик Ту-22М3 ВКС России. Об этом со ссылкой на сообщение Минобороны пишет РИА Новости. РИА Новости Крым, 19.04.2024
2024-04-19T07:53
2024-04-19T07:53
2024-04-19T07:53
воздушно-космический силы (вкс)
авиакатастрофа
министерство обороны рф
происшествия
ставропольский край
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр - РИА Новости Крым. В Ставропольском крае потерпел крушение бомбардировщик Ту-22М3 ВКС России. Об этом со ссылкой на сообщение Минобороны пишет РИА Новости.Уточняется, что летчики катапультировались. Трех членов экипажа эвакуировала поисковая группа. В настоящее время продолжаются поиски еще одного пилота.В момент крушения боекомплекта на борту не было. Самолет упал в безлюдной местности, на земле разрушений нет. По предварительным данным, причиной аварии стала техническая неисправность, добавили в ведомстве.О крушении самолета утром сообщил губернатор области Владимир Владимиров.
ставропольский край
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2024
РИА Новости Крым
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Новости
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
воздушно-космический силы (вкс), авиакатастрофа, министерство обороны рф, происшествия, ставропольский край, новости
Разбившийся на Ставрополье самолет - бомбардировщик Ту-22М3
В Ставропольском крае разбился бомбардировщик Ту-22М3 - Минобороны
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр - РИА Новости Крым. В Ставропольском крае потерпел крушение бомбардировщик Ту-22М3 ВКС России. Об этом со ссылкой на сообщение Минобороны пишет РИА Новости.
"Ту-22М3 ВКС России потерпел крушение в Ставропольском крае после выполнения боевой задачи при возвращении на аэродром базирования", - сказано в сообщении.
Уточняется, что летчики катапультировались. Трех членов экипажа эвакуировала поисковая группа. В настоящее время продолжаются поиски еще одного пилота.
В момент крушения боекомплекта на борту не было. Самолет упал в безлюдной местности, на земле разрушений нет. По предварительным данным, причиной аварии стала техническая неисправность, добавили в ведомстве.
О крушении самолета утром сообщил
губернатор области Владимир Владимиров.