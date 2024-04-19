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Энергодар остался без света из-за аварии
Энергодар остался без света из-за аварии - РИА Новости Крым, 19.04.2024
Энергодар остался без света из-за аварии
Город Энергодар и окрестные населенные пункты Запорожской области остались без электричества из-за аварийного отключения идущей из Мелитополя высоковольтной... РИА Новости Крым, 19.04.2024
2024-04-19T10:43
2024-04-19T10:43
2024-04-19T10:43
энергодар
отключение электроэнергии
происшествия
заэс (запорожская атомная электростанция)
запорожская область
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр – РИА Новости Крым. Город Энергодар и окрестные населенные пункты Запорожской области остались без электричества из-за аварийного отключения идущей из Мелитополя высоковольтной линии. Об этом сообщает администрация городского округа.Ремонтные бригады устраняют причины аварии.Энергодар – город в Васильевском районе Запорожской области РФ. Расположен на левом берегу реки Днепр, его население на сегодняшний день превышает 20 тысяч человек. В окрестностях города расположена Запорожская атомная электростанция – крупнейшая АЭС в Европе по количество энергоблоков и установленной мощности. Атомная станция регулярно подвергается атакам ударных беспилотников со стороны вооруженных формирований Украины. С 1 сентября 2022 года на ЗАЭС работают специалисты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).Читайте также на РИА Новости Крым:Выдали с потрохами: Запад нечаянно признался в соучастии в обстрелах ЗАЭСЧетвертый энергоблок Запорожской АЭС переводят в "холодный останов"Гросси осудил атаки на Запорожскую АЭС
энергодар
заэс (запорожская атомная электростанция)
запорожская область
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энергодар, отключение электроэнергии, происшествия, заэс (запорожская атомная электростанция), запорожская область, новости
Энергодар остался без света из-за аварии
Энергодар и близлежащие села остались без электричества из-за аварии на ЛЭП – власти