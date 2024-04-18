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В Ленинском районе Крыма до ночи не будет воды
В Ленинском районе Крыма до ночи не будет воды - РИА Новости Крым, 18.04.2024
В Ленинском районе Крыма до ночи не будет воды
В селах и садовых товариществах в Ленинском районе Крыма в четверг на целый день ограничат водоснабжение из-за дезинфекции и прочистки резервуаров. Об этом... РИА Новости Крым, 18.04.2024
2024-04-18T08:45
2024-04-18T08:45
2024-04-18T08:45
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр – РИА Новости Крым. В селах и садовых товариществах в Ленинском районе Крыма в четверг на целый день ограничат водоснабжение из-за дезинфекции и прочистки резервуаров. Об этом предупреждает предприятие "Вода Крыма"."В Ленинском районе до 20.00 возможны перебои водоснабжения (частичное или полное отсутствие воды) в селах Семеновка, Калиновка, СНТ "Энергетик", "Мрия", "Бухта Широкая", "Маяк", "Фиал", "Вишенка", " Акташ" в связи с проведением профилактических работ по промывке, прочистке и дезинфекции резервуаров питьевой воды", - говорится в сообщении.Кроме того, будет снижено давление воды в селах Верхнезаморское, Нижнезаморское, Песочное. Также возможны перебои водоснабжения (частичное или полное отсутствие) в селе Станционное.По информации предприятия, после проведения работ будет осуществляться заполнение водовода и разводящих сетей, а также резервуаров чистой воды для дальнейшей стабилизации водоснабжения в населенных пунктах района. Полное восстановление подачи ресурса ожидается к 22.00.Читайте также на РИА Новости Крым:Директор "Воды Крыма" объяснил причину частых отключений водыЧто с водой в Крыму: возможности водохранилищ и подземных источниковСколько воды будет экономить Симферополь после замены водоводов
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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В Ленинском районе Крыма до ночи не будет воды
В Ленинском районе Крыма в четверг до ночи не будет воды из-за дезинфекции резервуаров
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр – РИА Новости Крым. В селах и садовых товариществах в Ленинском районе Крыма в четверг на целый день ограничат водоснабжение из-за дезинфекции и прочистки резервуаров. Об этом предупреждает предприятие "Вода Крыма".
"В Ленинском районе до 20.00 возможны перебои водоснабжения (частичное или полное отсутствие воды) в селах Семеновка, Калиновка, СНТ "Энергетик", "Мрия", "Бухта Широкая", "Маяк", "Фиал", "Вишенка", " Акташ" в связи с проведением профилактических работ по промывке, прочистке и дезинфекции резервуаров питьевой воды", - говорится в сообщении.
Кроме того, будет снижено давление воды в селах Верхнезаморское, Нижнезаморское, Песочное. Также возможны перебои водоснабжения (частичное или полное отсутствие) в селе Станционное.
По информации предприятия, после проведения работ будет осуществляться заполнение водовода и разводящих сетей, а также резервуаров чистой воды для дальнейшей стабилизации водоснабжения в населенных пунктах района. Полное восстановление подачи ресурса ожидается к 22.00.
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