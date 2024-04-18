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Где в Севастополе не будет света в четверг
Где в Севастополе не будет света в четверг - РИА Новости Крым, 18.04.2024
Где в Севастополе не будет света в четверг
Временное отключение света запланировано в нескольких районах Севастополя в четверг. Об этом сообщает Севастопольэнерго. РИА Новости Крым, 18.04.2024
2024-04-18T07:02
2024-04-18T07:02
2024-04-18T09:16
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр - РИА Новости Крым. Временное отключение света запланировано в нескольких районах Севастополя в четверг. Об этом сообщает Севастопольэнерго.С 09.00 до 18.00 свет будут отключать в домах по адресам: ул. Фиолентовское шоссе, ул. Комбрига Потапова, ул. Готская, ул. Камышовое шоссе, ул. Молодых Строителей, ул. Александра Маринеско, Монастырское шоссе.Кроме того, по информации Севастопольэнерго, подача электричества прекратится для выполнения неотложных работ по устранению дефектов на электрооборудовании 0,4 кВ.С 09.00 до 16.00 без электричества будут: ул. Коли Пищенко, ул. Ереванская, ул. Казанская, ул. Багрия.С 09.00 до 17.00 на час – полтора отключат свет абонентам в ТСН "Фрегат", "Слип" пгт Кача (ул. Гастелло, ул. Красноармейская, ул. Нестерова, ул. Осипенко, ул. Покрышкина, ул. Первомайская).Также без электричества в четверг временно будут жители адресов: ул. Рыжова, ул. Зои Парфеновой, ул. Авиаторов, ул. Маршала Колдунова, ул. Сафонова, ул. Братьев Глинки, ул. Красноармейская, ул. Якова Смушкевича, ул. Кожедуба, ул. Костомаровская, ул. Щорса, ул. Частника.Коснется отключение и некоторых домов на следующих улицах: Крестьянская, Корсунская, Железнякова, Народная, Пожарова, Трудовая, Киянченко, Гусева, Почтовая, Фурманова, Кочубея, Дундича, Федько, Ватутина, Пархоменко, Террасная, Сухумская, Феодосийская, Молочная, Краснодарская, Воронежская.Не будет света и по адресам: пер. Колодезный, пер. Галины Петровой, ул. Ручьевая, ул. Декабристов, ул. Кирова, ул. Башенная, ул. 7 Ноября, ул. 40 лет Октября, ул. Бригадная, ул. Новикова, ул. Пригородненская, ул. Ракетная, ул. Мира.Без электроэнергии в четверг также останутся дома на улицах Композиторская, Богдана Хмельницкого и в ТСН "Благодатный", СТ "Парус- 1".Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму завершили реконструкцию главных электроподстанций – ХуснуллинМасштабный ремонт уличной сети проведут в ЕвпаторииВ Крыму планируют заменить 380 трансформаторных подстанций – Аксенов
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севастополь, севастопольэнерго, электричество, электросети, электроэнергия, жкх, жкх крыма и севастополя, новости крыма, городская среда, общество
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр - РИА Новости Крым. Временное отключение света запланировано в нескольких районах Севастополя в четверг. Об этом сообщает Севастопольэнерго.
"Подача электроэнергии будет прекращена для безопасного выполнения неотложных ремонтных работ в сети 6000 В", - говорится в сообщении.
С 09.00 до 18.00 свет будут отключать в домах по адресам: ул. Фиолентовское шоссе, ул. Комбрига Потапова, ул. Готская, ул. Камышовое шоссе, ул. Молодых Строителей, ул. Александра Маринеско, Монастырское шоссе.
Кроме того, по информации Севастопольэнерго, подача электричества прекратится для выполнения неотложных работ по устранению дефектов на электрооборудовании 0,4 кВ.
С 09.00 до 16.00 без электричества будут: ул. Коли Пищенко, ул. Ереванская, ул. Казанская, ул. Багрия.
С 09.00 до 17.00 на час – полтора отключат свет абонентам в ТСН "Фрегат", "Слип" пгт Кача (ул. Гастелло, ул. Красноармейская, ул. Нестерова, ул. Осипенко, ул. Покрышкина, ул. Первомайская).
Также без электричества в четверг временно будут жители адресов: ул. Рыжова, ул. Зои Парфеновой, ул. Авиаторов, ул. Маршала Колдунова, ул. Сафонова, ул. Братьев Глинки, ул. Красноармейская, ул. Якова Смушкевича, ул. Кожедуба, ул. Костомаровская, ул. Щорса, ул. Частника.
Коснется отключение и некоторых домов на следующих улицах: Крестьянская, Корсунская, Железнякова, Народная, Пожарова, Трудовая, Киянченко, Гусева, Почтовая, Фурманова, Кочубея, Дундича, Федько, Ватутина, Пархоменко, Террасная, Сухумская, Феодосийская, Молочная, Краснодарская, Воронежская.
Не будет света и по адресам: пер. Колодезный, пер. Галины Петровой, ул. Ручьевая, ул. Декабристов, ул. Кирова, ул. Башенная, ул. 7 Ноября, ул. 40 лет Октября, ул. Бригадная, ул. Новикова, ул. Пригородненская, ул. Ракетная, ул. Мира.
Без электроэнергии в четверг также останутся дома на улицах Композиторская, Богдана Хмельницкого и в ТСН "Благодатный", СТ "Парус- 1".
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