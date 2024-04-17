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Ученые Курчатовского института помогут сохранить камни Эски-Кермена - РИА Новости Крым, 17.04.2024
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Ученые Курчатовского института помогут сохранить камни Эски-Кермена
Ученые Курчатовского института помогут сохранить камни Эски-Кермена - РИА Новости Крым, 17.04.2024
Ученые Курчатовского института помогут сохранить камни Эски-Кермена
Сотрудники Национального исследовательского центра (НИЦ) "Курчатовский институт" разрабатывают уникальный химический состав, чтобы сохранить древние камни... РИА Новости Крым, 17.04.2024
2024-04-17T06:14
2024-04-17T06:14
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр - РИА Новости Крым. Сотрудники Национального исследовательского центра (НИЦ) "Курчатовский институт" разрабатывают уникальный химический состав, чтобы сохранить древние камни средневековых пещерных городов Крыма. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказала заместитель директора Института археологии Крыма РАН, кандидат исторических наук Эльзара Хайрединова.Ученые из Курчатовского института взяли на исследование этот камень и разработали смеси, которые позволят усилить влагостойкость известняка. На следующем этапе они должны в полевых условиях пропитать породу и понаблюдать, как это поможет защитить ее от влаги."Это необходимо для консервации объектов, которые мы открываем", – уточнила археолог.Еще одна масштабная разработка связана с проблемой замены известковых растворов, которые использовались для реставрации в советские годы.Ученые разрабатывают оптимальный вариант скрепляющий смеси, которая позволит решить эту проблему. Кроме того, союз с физиками и химиками помог археологам установить новые факты о производстве оконных стекол в средние века."Специалисты Курчатовского института выявили микропримеси, которые входили в состав, и определили стекла, которые производились на месте в эпоху раннего Средневековья – и стекла уникальные, впервые на территории Эски-Кермена зафиксированные, которые делались в Малой Азии. Там использовались особые добавки, которые известны только там, и затем эти стекла экспортировали в Крым", – рассказала археолог.На протяжении прошлого археологического сезона в Эски-Кермене обнаружили уникальный средневековый христианский храм, о существовании которого раньше не подозревали. Пока ученые открыли только часть древнего сооружения, но размеры алтаря с прорезанными крестами на восточной и западной сторонах говорят о его былом величии.Читайте также на РИА Новости Крым:Царский курган в Керчи закрыт для туристов уже два года: что дальшеНа плато Эски-Кермен археологи обнаружили руины древнего храма Археологи нашли в Крыму уникальные позднескифские склепы
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эски-кермен, новости крыма, крым, история, культура, горы крыма, пещерные города крыма, ран
Ученые Курчатовского института помогут сохранить камни Эски-Кермена

Курчатовский институт поможет крымским археологам сохранить пещерный город Эски-Кермен

06:14 17.04.2024
 
© РИА Новости . Василий Батанов / Перейти в фотобанкРегионы России. Крым
Регионы России. Крым - РИА Новости, 1920, 17.04.2024
© РИА Новости . Василий Батанов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр - РИА Новости Крым. Сотрудники Национального исследовательского центра (НИЦ) "Курчатовский институт" разрабатывают уникальный химический состав, чтобы сохранить древние камни средневековых пещерных городов Крыма. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказала заместитель директора Института археологии Крыма РАН, кандидат исторических наук Эльзара Хайрединова.

"Наш нумулитовый известняк очень плохо сохраняется. С одной стороны, он очень легок в обработке, и это было очень удобно для жителей средневековых городов. Но сохранить это все великолепие у нас не получается, потому что он очень пористый, быстро впитывает влагу и от холода разрушается. Более того, те участки, которые побывали в огне, вообще превращаются в известь", – объяснила специалист.

Ученые из Курчатовского института взяли на исследование этот камень и разработали смеси, которые позволят усилить влагостойкость известняка. На следующем этапе они должны в полевых условиях пропитать породу и понаблюдать, как это поможет защитить ее от влаги.
"Это необходимо для консервации объектов, которые мы открываем", – уточнила археолог.
Еще одна масштабная разработка связана с проблемой замены известковых растворов, которые использовались для реставрации в советские годы.

"Мы знаем печальный опыт конца семидесятых годов прошлого века, когда камни центральной базилики на территории Эски-Кермена зафиксировали с использованием современного бетона – в ближайшие зимы это буквально все "разорвало", и сейчас мы видим плачевное состояние этого памятника", – напомнила Эльзара Хайрединова.

Ученые разрабатывают оптимальный вариант скрепляющий смеси, которая позволит решить эту проблему. Кроме того, союз с физиками и химиками помог археологам установить новые факты о производстве оконных стекол в средние века.
"Специалисты Курчатовского института выявили микропримеси, которые входили в состав, и определили стекла, которые производились на месте в эпоху раннего Средневековья – и стекла уникальные, впервые на территории Эски-Кермена зафиксированные, которые делались в Малой Азии. Там использовались особые добавки, которые известны только там, и затем эти стекла экспортировали в Крым", – рассказала археолог.
На протяжении прошлого археологического сезона в Эски-Кермене обнаружили уникальный средневековый христианский храм, о существовании которого раньше не подозревали. Пока ученые открыли только часть древнего сооружения, но размеры алтаря с прорезанными крестами на восточной и западной сторонах говорят о его былом величии.
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