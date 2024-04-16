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В Севастополе простились с бойцом отряда "Барс" Денисом Дымченко - РИА Новости Крым, 16.04.2024
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В Севастополе простились с бойцом отряда "Барс" Денисом Дымченко
В Севастополе простились с бойцом отряда "Барс" Денисом Дымченко - РИА Новости Крым, 16.04.2024
В Севастополе простились с бойцом отряда "Барс" Денисом Дымченко
В Севастополе проводили в последний путь бойца добровольческого отряда "Барс" Дениса Сергеевича Дымченко. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 16.04.2024
2024-04-16T20:41
2024-04-16T20:41
утраты
память
севастополь
михаил развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр - РИА Новости Крым. В Севастополе проводили в последний путь бойца добровольческого отряда "Барс" Дениса Сергеевича Дымченко. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.Денис Сергеевич родился в Херсонской области. С 14 лет обучался в кадетском Нахимовском училище в Санкт-Петербурге, учился Высшем военно-морском училище имени Ленинского Комсомола.По словам родственников, Денис Дымченко обладал обостренным чувством справедливости, всегда стремился защитить слабого. Старался всегда быть там, где мог оказать конкретную помощь в защите интересов страны. Выполнял задачи в странах Ближнего Востока, в поисках себя около года провел в монастыре. Принимал активное участие в событиях Русской весны в Севастополе и Крыму.Денис Сергеевич Дымченко геройски погиб при выполнении боевой задачи на Донецком направлении.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе простились с героем СВО Владиславом ЭйхвальдомВ Севастополе простились с погибшим героем СВО Алексеем БаулинымВ Севастополе простились с героем СВО Денисом Усольцевым
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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60
утраты, память, севастополь, михаил развожаев
В Севастополе простились с бойцом отряда "Барс" Денисом Дымченко

В Севастополе простились с бойцом добровольческого отряда "Барс" Денисом Дымченко

20:41 16.04.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевОкопная свеча
Окопная свеча - РИА Новости, 1920, 16.04.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр - РИА Новости Крым. В Севастополе проводили в последний путь бойца добровольческого отряда "Барс" Дениса Сергеевича Дымченко. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.
Денис Сергеевич родился в Херсонской области. С 14 лет обучался в кадетском Нахимовском училище в Санкт-Петербурге, учился Высшем военно-морском училище имени Ленинского Комсомола.
По словам родственников, Денис Дымченко обладал обостренным чувством справедливости, всегда стремился защитить слабого. Старался всегда быть там, где мог оказать конкретную помощь в защите интересов страны. Выполнял задачи в странах Ближнего Востока, в поисках себя около года провел в монастыре. Принимал активное участие в событиях Русской весны в Севастополе и Крыму.

"С 2014 года Денис Сергеевич воевал на Донбассе, с началом СВО в составе добровольческого формирования выполнял задачи по поддержке частей и подразделений ВС РФ", – написал в своем Telegram-канале Развожаев.

Денис Сергеевич Дымченко геройски погиб при выполнении боевой задачи на Донецком направлении.
© Telegram Михаил РазвожаевВ Севастополе простились с бойцом добровольческого отряда "Барс" Денисом Дымченко
В Севастополе простились с бойцом добровольческого отряда Барс Денисом Дымченко
© Telegram Михаил Развожаев
В Севастополе простились с бойцом добровольческого отряда "Барс" Денисом Дымченко
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УтратыПамятьСевастопольМихаил Развожаев
 
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