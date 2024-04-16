https://crimea.ria.ru/20240416/v-sevastopole-prostilis-s-boytsom-otryada-bars-denisom-dymchenko-1136618339.html

В Севастополе простились с бойцом отряда "Барс" Денисом Дымченко

В Севастополе простились с бойцом отряда "Барс" Денисом Дымченко - РИА Новости Крым, 16.04.2024

В Севастополе простились с бойцом отряда "Барс" Денисом Дымченко

В Севастополе проводили в последний путь бойца добровольческого отряда "Барс" Дениса Сергеевича Дымченко. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 16.04.2024

2024-04-16T20:41

2024-04-16T20:41

2024-04-16T20:41

утраты

память

севастополь

михаил развожаев

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр - РИА Новости Крым. В Севастополе проводили в последний путь бойца добровольческого отряда "Барс" Дениса Сергеевича Дымченко. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.Денис Сергеевич родился в Херсонской области. С 14 лет обучался в кадетском Нахимовском училище в Санкт-Петербурге, учился Высшем военно-морском училище имени Ленинского Комсомола.По словам родственников, Денис Дымченко обладал обостренным чувством справедливости, всегда стремился защитить слабого. Старался всегда быть там, где мог оказать конкретную помощь в защите интересов страны. Выполнял задачи в странах Ближнего Востока, в поисках себя около года провел в монастыре. Принимал активное участие в событиях Русской весны в Севастополе и Крыму.Денис Сергеевич Дымченко геройски погиб при выполнении боевой задачи на Донецком направлении.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе простились с героем СВО Владиславом ЭйхвальдомВ Севастополе простились с погибшим героем СВО Алексеем БаулинымВ Севастополе простились с героем СВО Денисом Усольцевым

севастополь

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

утраты, память, севастополь, михаил развожаев