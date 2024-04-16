https://crimea.ria.ru/20240416/v-krymu-rastet-chislo-otkrytykh-vkladov-1136613735.html
В Крыму растет число открытых вкладов
В Крыму растет число открытых вкладов - РИА Новости Крым, 16.04.2024
В Крыму растет число открытых вкладов
В первом квартале текущего года клиенты РНКБ открыли в банке около 63 тысяч вкладов, этот показатель на 70% выше аналогичного за первый квартал 2023 года (37... РИА Новости Крым, 16.04.2024
2024-04-16T17:45
2024-04-16T17:45
2024-04-16T17:45
рнкб (пао)
банк
банковские вклады
деньги
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/04/1c/1123080046_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_68b6e087aa6a6d792c93a502b5437fe5.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр – РИА Новости Крым. В первом квартале текущего года клиенты РНКБ открыли в банке около 63 тысяч вкладов, этот показатель на 70% выше аналогичного за первый квартал 2023 года (37 тысяч открытых вкладов), сообщает пресс-служба кредитной организации.Объем оформленных депозитов в 1 квартале 2024 года увеличился на 74% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – с 22,1 миллиарда рублей до 38,5 миллиарда рублей. В целом портфель срочных депозитов в РНКБ с начала года вырос на 4,8% и достиг 106,4 миллиарда рублей.Средняя сумма вклада, открытого в банке в 2024 году, составила 640 тысяч рублей. Около 90% вкладчиков РНКБ – жители Республики Крым и Севастополя.
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/04/1c/1123080046_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_1323d7f62e2b8e56d8acf5ec1ae31604.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рнкб (пао), банк, банковские вклады, деньги
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр – РИА Новости Крым. В первом квартале текущего года клиенты РНКБ открыли в банке около 63 тысяч вкладов, этот показатель на 70% выше аналогичного за первый квартал 2023 года (37 тысяч открытых вкладов), сообщает пресс-служба кредитной организации.
Объем оформленных депозитов в 1 квартале 2024 года увеличился на 74% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – с 22,1 миллиарда рублей до 38,5 миллиарда рублей. В целом портфель срочных депозитов в РНКБ с начала года вырос на 4,8% и достиг 106,4 миллиарда рублей.
Средняя сумма вклада, открытого в банке в 2024 году, составила 640 тысяч рублей. Около 90% вкладчиков РНКБ – жители Республики Крым и Севастополя.
"Тенденция высокой активности вкладчиков сохраняется с прошлого года, поскольку доходность рублевых депозитов на российском рынке сейчас находится на пике. Мы рассчитываем, что такая тенденция будет наблюдаться и во втором квартале текущего года", - цитирует пресс-служба вице-президента – директора департамента розничного бизнеса РНКБ Александра Козинкина.