https://crimea.ria.ru/20240416/v-krymu-rastet-chislo-otkrytykh-vkladov-1136613735.html

В Крыму растет число открытых вкладов

В Крыму растет число открытых вкладов - РИА Новости Крым, 16.04.2024

В Крыму растет число открытых вкладов

В первом квартале текущего года клиенты РНКБ открыли в банке около 63 тысяч вкладов, этот показатель на 70% выше аналогичного за первый квартал 2023 года (37... РИА Новости Крым, 16.04.2024

2024-04-16T17:45

2024-04-16T17:45

2024-04-16T17:45

рнкб (пао)

банк

банковские вклады

деньги

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр – РИА Новости Крым. В первом квартале текущего года клиенты РНКБ открыли в банке около 63 тысяч вкладов, этот показатель на 70% выше аналогичного за первый квартал 2023 года (37 тысяч открытых вкладов), сообщает пресс-служба кредитной организации.Объем оформленных депозитов в 1 квартале 2024 года увеличился на 74% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – с 22,1 миллиарда рублей до 38,5 миллиарда рублей. В целом портфель срочных депозитов в РНКБ с начала года вырос на 4,8% и достиг 106,4 миллиарда рублей.Средняя сумма вклада, открытого в банке в 2024 году, составила 640 тысяч рублей. Около 90% вкладчиков РНКБ – жители Республики Крым и Севастополя.

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

рнкб (пао), банк, банковские вклады, деньги