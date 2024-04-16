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В Крыму растет число открытых вкладов - РИА Новости Крым, 16.04.2024
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В Крыму растет число открытых вкладов
В Крыму растет число открытых вкладов - РИА Новости Крым, 16.04.2024
В Крыму растет число открытых вкладов
В первом квартале текущего года клиенты РНКБ открыли в банке около 63 тысяч вкладов, этот показатель на 70% выше аналогичного за первый квартал 2023 года (37... РИА Новости Крым, 16.04.2024
2024-04-16T17:45
2024-04-16T17:45
рнкб (пао)
банк
банковские вклады
деньги
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр – РИА Новости Крым. В первом квартале текущего года клиенты РНКБ открыли в банке около 63 тысяч вкладов, этот показатель на 70% выше аналогичного за первый квартал 2023 года (37 тысяч открытых вкладов), сообщает пресс-служба кредитной организации.Объем оформленных депозитов в 1 квартале 2024 года увеличился на 74% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – с 22,1 миллиарда рублей до 38,5 миллиарда рублей. В целом портфель срочных депозитов в РНКБ с начала года вырос на 4,8% и достиг 106,4 миллиарда рублей.Средняя сумма вклада, открытого в банке в 2024 году, составила 640 тысяч рублей. Около 90% вкладчиков РНКБ – жители Республики Крым и Севастополя.
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рнкб (пао), банк, банковские вклады, деньги

В Крыму растет число открытых вкладов

17:45 16.04.2024
 
© РИА Новости Крым . Пресс-служба РНКБРНКБ
РНКБ - РИА Новости, 1920, 16.04.2024
© РИА Новости Крым . Пресс-служба РНКБ
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр – РИА Новости Крым. В первом квартале текущего года клиенты РНКБ открыли в банке около 63 тысяч вкладов, этот показатель на 70% выше аналогичного за первый квартал 2023 года (37 тысяч открытых вкладов), сообщает пресс-служба кредитной организации.
Объем оформленных депозитов в 1 квартале 2024 года увеличился на 74% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – с 22,1 миллиарда рублей до 38,5 миллиарда рублей. В целом портфель срочных депозитов в РНКБ с начала года вырос на 4,8% и достиг 106,4 миллиарда рублей.
Средняя сумма вклада, открытого в банке в 2024 году, составила 640 тысяч рублей. Около 90% вкладчиков РНКБ – жители Республики Крым и Севастополя.
"Тенденция высокой активности вкладчиков сохраняется с прошлого года, поскольку доходность рублевых депозитов на российском рынке сейчас находится на пике. Мы рассчитываем, что такая тенденция будет наблюдаться и во втором квартале текущего года", - цитирует пресс-служба вице-президента – директора департамента розничного бизнеса РНКБ Александра Козинкина.
РНКБ (ПАО)БанкБанковские вкладыДеньги
 
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